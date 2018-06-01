Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном по-прежнему находится в состоянии неопределенности. Она то срывается, то подготовка к ней возобновляется. Сегодня кажется, что запланированный саммит все же состоится, хотя многие и опасаются, что все придет опять к конфронтации Вашингтона с Пхеньяном, в рамках которой нельзя исключать и военное столкновение.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Если это произойдет, бо́льшая часть вины за это ляжет на администрацию Трампа, которая прибегла к опасной риторике, особенно упоминаниям «ливийской модели» переговоров. Такой язык вызывает возмущение и недовольство Пхеньяна, поскольку в нем он чувствует скрытую угрозу и признак того, что Вашингтону доверять нельзя, пишет Даг Бэндоу в статье для американского издания The Foreign Policy.

Автор указывает на то, что КНДР пошла на достаточное количество шагов, чтобы оправдать проведение встречи: уничтожила свой подземный ядерный испытательный полигон, выпустила трех американских заключенных, провела два позитивных саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а затем пригласила госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян.

Whitehouse.gov Встреча Помпео и Ким Чен Ына. КНДР

Более того, Пхеньян не хочет, чтобы саммит провалился. Ему было бы довольно просто подтвердить общее стремление к ядерному разоружению, добиться определенных результатов и подробно обсудить последующий дипломатический процесс ликвидации своего ядерного арсенала. Как далеко зайдет страна — другой вопрос, но даже такой результат, сопряженный со смягчением напряженности, сдерживанием агрессивного поведения КНДР и созданием возможностей для дальнейших реформ, уже стоит затраченных усилий.

И самым большим препятствием на этом пути стал разговор о Ливии. Официальные лица администрации сокрушались по поводу агрессивной риторики Пхеньяна и нежелания официальных лиц КНДР посетить подготовительную встречу в Сингапуре. Но все это произошло уже после того, как администрация Трампа стала говорить о ливийской модели, подкрепленной угрозами начать боевые действия, если КНДР не согласится с требованиями США. Даже бывший директор ЦРУ Помпео, похоже, винит в этом фиаско своего коллегу по администрации советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Трамп, попытавшийся сначала смягчить эффект от заявления Болтона, лишь обрушился на КНДР с еще большим набором угроз. Он заявил, что «эта модель будет иметь место, если мы не заключим сделку, скорее всего». После этого вице-президент США Майкл Пенс добавил, что Северная Корея может «закончить так же, как закончилась ливийская модель, если Ким Чен Ын не заключит сделку».

Эсминец США USS Barry (DDG-52) запускает крылатую ракету «Томагавк» в начальной стадии операции в Ливии. 2011

Разговоры о ливийской модели, хорошо закрепившейся в сознании северокорейской власти, стали риторической катастрофой, возможно, специально устроенной Болтоном и Пенсом. Пример Ливии означает, что никакие словесные и письменные гарантии не смогут убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия, поскольку в КНДР хорошо знают, чем такой отказ закончился для ливийского лидера Муамара Каддафи. Упоминания Ливии лишь демонстрируют то, против чего создавалось ядерное оружие КНДР.

Более того, после выхода США из ядерной следки с Ираном успокоить тревогу Ким Чен Ына стало куда сложнее. Прошлая администрация предполагала, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) сможет представлять привлекательный вариант для КНДР. Теперь же надеяться на это не стоит. В Вашингтоне настаивают на скорейшем разоружении Пхеньяна, только после которого он сможет получить экономические выгоды от подобного шага. Но с исчезновением рычага влияния Пхеньяна что помешает Вашингтону поступить с КНДР так же, как с Ираном? При этом соглашение с Северной Кореей носило бы двухсторонний характер, благодаря чему разорвать его было бы куда проще, чем СВПД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп. Трамп

Иными словами, заключает автор, что бы ни случилось с саммитом, действия администрации Трампа стали серьезным препятствием для ядерного нераспространения. Прежде всего президент-республиканец отказался от международного соглашения, подразумевавшего тщательные проверки и контроль над страной, которую подозревали в нарушении этого режима. Теперь Трамп ставит под удар переговоры со страной, которая не только обладает ядерным оружием, но и разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты.

Благодаря Трампу все увидели, что Северная Корея более склонна к дипломатии, из-за чего ее сложнее представить в виде подходящей цели для военных операции США. Он показал Южной Корее, что США при его администрации являются более обструкционистской и опасной страной. Он упростил задачу Пекину в противодействии будущим требованиям США, поскольку он поставил под сомнение сам принцип переговоров. И единственной проигравшей стороной в этой ситуации оказываются США.