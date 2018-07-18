«Знание русского языка дает преимущества»: интервью киргизского министра
«В вопросе изучения русского языка надо исходить от потребностей наших граждан, а не требований отдельных политиков», — министр образования и науки Киргизии Гульмира Кудайбердиева в интервью ИА REGNUM рассказала о положении русского языка в стране. По словам министра, несмотря на призывы отдельных политиков отказаться от изучения русского языка, руководство страны этого делать не планирует. Напротив — чиновники ведут переговоры с Россией об отправке в Киргизию волонтеров-преподавателей русского языка.
Если говорить о пользе владения русским языком, то здесь можно выделить несколько аспектов.
Во-первых, русский язык, согласно Конституции, официальный язык в Киргизии и исторически сложилось так, что он часто выполняет роль языка межнационального общения.
Во-вторых, русский — один из мировых языков, он занимает 6-е место по распространенности в мире. На нем говорят около 260 млн. человек.
В-третьих, на русский язык переводится около 75% всей мировой информации, а с 2013 года он на втором месте среди самых популярных языков Интернета.
Таким образом, знание русского языка позволяет владеть разнообразной и богатой информацией во всех сферах — научной, политической, экономической — или использовать его, например, для личностного развития. На русском языке можно продолжить образование не только в Киргизии или России, но и в большинстве стран постсоветского пространства, и в некоторых зарубежных странах.
Знание русского языка дает преимущества тем, кто хорошо им владеет.
В Конституции Киргизской Республики (ст. 45.3) сказано, что «государство создает условия для обучения каждого государственному, официальному и одному международному языкам, начиная с учреждений дошкольного образования до основного общего образования».
Таким образом, обучение на русском языке — или изучение русского (официального) языка при обучении на любом другом языке — конституционное право наших граждан.
Оно реализуется через стандарты, учебный план и программы для изучения русского языка как предмета, а также через создание образовательной среды, позволяющей изучать язык и использовать его для коммуникации. В школах с русским языком обучения язык служит также инструментом изучения всех предметов, включенных в базисный учебный план.
Учитывая, что Киргизия является членом таких организаций, как, например, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, в которых русский язык является официальным или одним из рабочих языков, базовых, важно, чтобы граждане Киргизии владели русским языком.
Это позволит сделать для них более открытым рынок труда, а также шире использовать возможности продолжения обучения в вузах и проведения научных исследований в наших странах-партнерах.Таким образом, в вопросе изучения русского языка надо исходить от потребностей наших граждан, а не требований отдельных политиков.
Нет, таких планов нет. Более того, за последние несколько лет, когда шел процесс оптимизации базисного учебного плана, часы на изучение русского языка в школах с киргизским языком обучения выросли на один час в пятом, восьмом и девятом классах.
И, как показывает анализ, русский язык активно используется в образовании на всех его уровнях. Более того, на уровне школьного образования спрос на обучение на русском языке сохраняется, особенно в регионах. На других уровнях образования также остается большой сегмент образования на русском языке.
Ежегодно вузы России выделяют квоты для поступления граждан Киргизии на бюджет.
Для работающих педагогов Министерство образования и науки Российской Федерации выделяет ежегодно 125 бюджетных мест для стажировок преподавателей русского языка и литературы в разных городах России (Санкт-Петербург, Москва, Омск, Томск и др.), а также на протяжении 10 лет повышение квалификации учителей-русистов проводится на базе Киргизско-Российского славянского университета.
Активно в области развития русского языка помогает Киргизии Россотрудничество.
Очень тесное сотрудничество связывает русистов Киргизии с Институтом русского языка и литературы имени Пушкина. Ряд учителей нашей страны, начиная с 2001 года, становились лауреатами Пушкинской премии. В 2012 году в Бишкеке прошла выездная сессия Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, активным членом которой является ассоциация учителей-русистов Киргизии.
В рамках межправительственных соглашений между Киргизией и Россией в сотрудничестве с Фондом «Русский мир» в КРСУ были адаптированы к национальным условиям Киргизии российские учебники по русскому языку и литературе для 1−7 классов, протиражировааны и розданы в школы.
В этом году празднует свое 60-летие методический журнал «Русский язык в школах Кыргызстана», издание которого поддерживало на протяжении ряда лет посольство Российской Федерации.
Наши школьники активно участвуют в конкурсах знатоков русского языка, которые проходят в России, и даже побеждают на них — в том числе в таком престижном конкурсе, как «Живая классика».
В настоящее время министерство образования и науки Киргизии ведет переговоры с Министерством образования и науки России о направлении в Киргизию волонтеров для преподавания русского языка и отдельных предметов в школах с русским языком обучения.
Мы надеемся, что обмен опытом между учителями Киргизии и представителями российской системы образования позволит повысить качество обучения в наших школах.
Еще в 1997 году было принято «Соглашение по сотрудничеству по формированию единого (общего) образовательного пространства СНГ». Всеми странами СНГ создание общего образовательного пространства рассматривается как эффективная форма реализации задач образования для настоящего и расширение возможностей его развития в будущем.
В рамках сотрудничества Министерств образования и науки России и Киргизии ежегодно российской стороной выделяется порядка 400 грантовых мест и проводится конкурс среди выпускников школ Киргизии. Победители конкурса получают возможность поступить как в центральные, так и в лучшие региональные вузы России. Как и российские граждане, наши ребята, при условии хорошей учебы, получают стипендии. Для них образование бесплатно.
Важно также, что мае 2013 года в Минске был принят такой важный документ, как Соглашения государств-участников Содружества Независимых Государств о взаимном признании документов о высшем/высшем профессиональном образовании. Взаимное признание дипломов предоставляет выпускнику вуза более широкие возможности для трудоустройства.
Нужно также отметить, что киргизские студенты учатся не только в России, но и в Белоруссии. Причем в обе страны студенты поступают не только через целевой набор, но и по собственному желанию.
Развитие сотрудничества между странами в области высшего образования мне кажется очень важным. Увеличение количества наших студентов в зарубежных вузах, учитывая современные тенденции к интернационализации высшего образования, возможно также за счет использования дистанционных технологий, которые позволяют учиться в любом вузе любой страны. Например, Московский университет не так давно начал предлагать более 30 открытых курсов обучения, в этом же направлении идут и другие российские вузы.
Академическая мобильность и студентов и преподавателей это полезный опыт, который позволяет не только освоить новые специальности, которых пока нет в Киргизии, но ближе познакомиться с культурой других стран.
Сегодня в стране функционирует 2236 школ. Из них 1423 школы — с киргизским языком обучения, в 551 школе есть классы и с русским, и с киргизским языками обучения, 216 — с русским языком обучения, с узбекским языком обучения — 43 и 3 школы — с таджикским языком обучения.
В школах с русским языком обучения не хватает 109 учителей начальных классов и 49 учителей математики. В текущем году мы планируем частично решить эту проблему за счет выпускников педагогических вузов.
В школах с киргизским языком обучения также есть дефицит учителей русского языка и литературы — не хватает 64 человека.
Педагогические направления подготовки реализуются в 10 государственных вузах республики, в том числе во всех региональных и трех вузах Бишкека. В группах с русским языком обучения обучается 4416 студентов, из них практически каждый третий на бюджете.
Грантовые места в вузы в текущем году сформированы с учетом потребности в педагогах для русскоязычных школ.
Кроме того, в последние годы в Киргизии активно развивается программа многоязычного образования. Сейчас в ней участвуют 78 школ, 17 детских садов, 5 вузов педагогического направления. Во всех пилотных школах созданы команды педагогов, заинтересованных в развитии многоязычия, поддерживается образовательная среда, благоприятная для развития языковых компетентностей учащихся и студентов.
В пяти вузах на уровне бакалавриата ведется апробация программ подготовки учителей для многоязычных школ и детских садов, введено диагностическое и итоговое измерение уровня владения языками на основе требований Киргизтест и ТРКО (тест по русскому языку как иностранному — прим ИА REGNUM ), используются новые подходы к языковой подготовке студентов.
Всего по ряду направлений (будущие информатики, математики, преподаватели естественных наук, музыки и физвоспитания) в 38 группах бакалавриата, реализующих программы многоязычного образования, обучается 1295 студентов.
Для педагогов-предметников, которые будут вести свой предмет на втором (русском) языке, разработана программа практического курса «Русский язык для учителя», и учебное и методическое пособия. Повышение квалификации учителей проводится на базе пилотных школ и ресурсных центров, открытых в Университете имени Арабаева и Ошском государственном университете.