«В вопросе изучения русского языка надо исходить от потребностей наших граждан, а не требований отдельных политиков», — министр образования и науки Киргизии Гульмира Кудайбердиева в интервью ИА REGNUM рассказала о положении русского языка в стране. По словам министра, несмотря на призывы отдельных политиков отказаться от изучения русского языка, руководство страны этого делать не планирует. Напротив — чиновники ведут переговоры с Россией об отправке в Киргизию волонтеров-преподавателей русского языка.

Edu.gov.kg Гульмира Кудайбердиева

Если говорить о пользе владения русским языком, то здесь можно выделить несколько аспектов.

Во-первых, русский язык, согласно Конституции, официальный язык в Киргизии и исторически сложилось так, что он часто выполняет роль языка межнационального общения.

Во-вторых, русский — один из мировых языков, он занимает 6-е место по распространенности в мире. На нем говорят около 260 млн. человек.

В-третьих, на русский язык переводится около 75% всей мировой информации, а с 2013 года он на втором месте среди самых популярных языков Интернета.

Таким образом, знание русского языка позволяет владеть разнообразной и богатой информацией во всех сферах — научной, политической, экономической — или использовать его, например, для личностного развития. На русском языке можно продолжить образование не только в Киргизии или России, но и в большинстве стран постсоветского пространства, и в некоторых зарубежных странах.

Знание русского языка дает преимущества тем, кто хорошо им владеет.

В Конституции Киргизской Республики (ст. 45.3) сказано, что «государство создает условия для обучения каждого государственному, официальному и одному международному языкам, начиная с учреждений дошкольного образования до основного общего образования».

Таким образом, обучение на русском языке — или изучение русского (официального) языка при обучении на любом другом языке — конституционное право наших граждан.

Оно реализуется через стандарты, учебный план и программы для изучения русского языка как предмета, а также через создание образовательной среды, позволяющей изучать язык и использовать его для коммуникации. В школах с русским языком обучения язык служит также инструментом изучения всех предметов, включенных в базисный учебный план.

Учитывая, что Киргизия является членом таких организаций, как, например, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, в которых русский язык является официальным или одним из рабочих языков, базовых, важно, чтобы граждане Киргизии владели русским языком.

Это позволит сделать для них более открытым рынок труда, а также шире использовать возможности продолжения обучения в вузах и проведения научных исследований в наших странах-партнерах.Таким образом, в вопросе изучения русского языка надо исходить от потребностей наших граждан, а не требований отдельных политиков.

Нет, таких планов нет. Более того, за последние несколько лет, когда шел процесс оптимизации базисного учебного плана, часы на изучение русского языка в школах с киргизским языком обучения выросли на один час в пятом, восьмом и девятом классах.

И, как показывает анализ, русский язык активно используется в образовании на всех его уровнях. Более того, на уровне школьного образования спрос на обучение на русском языке сохраняется, особенно в регионах. На других уровнях образования также остается большой сегмент образования на русском языке.

Edu.gov.kg Школьный учебник русской литературы

Ежегодно вузы России выделяют квоты для поступления граждан Киргизии на бюджет.

Для работающих педагогов Министерство образования и науки Российской Федерации выделяет ежегодно 125 бюджетных мест для стажировок преподавателей русского языка и литературы в разных городах России (Санкт-Петербург, Москва, Омск, Томск и др.), а также на протяжении 10 лет повышение квалификации учителей-русистов проводится на базе Киргизско-Российского славянского университета.

Активно в области развития русского языка помогает Киргизии Россотрудничество.

Очень тесное сотрудничество связывает русистов Киргизии с Институтом русского языка и литературы имени Пушкина. Ряд учителей нашей страны, начиная с 2001 года, становились лауреатами Пушкинской премии. В 2012 году в Бишкеке прошла выездная сессия Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, активным членом которой является ассоциация учителей-русистов Киргизии.

В рамках межправительственных соглашений между Киргизией и Россией в сотрудничестве с Фондом «Русский мир» в КРСУ были адаптированы к национальным условиям Киргизии российские учебники по русскому языку и литературе для 1−7 классов, протиражировааны и розданы в школы.

В этом году празднует свое 60-летие методический журнал «Русский язык в школах Кыргызстана», издание которого поддерживало на протяжении ряда лет посольство Российской Федерации.

Наши школьники активно участвуют в конкурсах знатоков русского языка, которые проходят в России, и даже побеждают на них — в том числе в таком престижном конкурсе, как «Живая классика».

В настоящее время министерство образования и науки Киргизии ведет переговоры с Министерством образования и науки России о направлении в Киргизию волонтеров для преподавания русского языка и отдельных предметов в школах с русским языком обучения.

Мы надеемся, что обмен опытом между учителями Киргизии и представителями российской системы образования позволит повысить качество обучения в наших школах.

Еще в 1997 году было принято «Соглашение по сотрудничеству по формированию единого (общего) образовательного пространства СНГ». Всеми странами СНГ создание общего образовательного пространства рассматривается как эффективная форма реализации задач образования для настоящего и расширение возможностей его развития в будущем.

В рамках сотрудничества Министерств образования и науки России и Киргизии ежегодно российской стороной выделяется порядка 400 грантовых мест и проводится конкурс среди выпускников школ Киргизии. Победители конкурса получают возможность поступить как в центральные, так и в лучшие региональные вузы России. Как и российские граждане, наши ребята, при условии хорошей учебы, получают стипендии. Для них образование бесплатно.

Важно также, что мае 2013 года в Минске был принят такой важный документ, как Соглашения государств-участников Содружества Независимых Государств о взаимном признании документов о высшем/высшем профессиональном образовании. Взаимное признание дипломов предоставляет выпускнику вуза более широкие возможности для трудоустройства.

Нужно также отметить, что киргизские студенты учатся не только в России, но и в Белоруссии. Причем в обе страны студенты поступают не только через целевой набор, но и по собственному желанию.

Развитие сотрудничества между странами в области высшего образования мне кажется очень важным. Увеличение количества наших студентов в зарубежных вузах, учитывая современные тенденции к интернационализации высшего образования, возможно также за счет использования дистанционных технологий, которые позволяют учиться в любом вузе любой страны. Например, Московский университет не так давно начал предлагать более 30 открытых курсов обучения, в этом же направлении идут и другие российские вузы.

Академическая мобильность и студентов и преподавателей это полезный опыт, который позволяет не только освоить новые специальности, которых пока нет в Киргизии, но ближе познакомиться с культурой других стран.

Сегодня в стране функционирует 2236 школ. Из них 1423 школы — с киргизским языком обучения, в 551 школе есть классы и с русским, и с киргизским языками обучения, 216 — с русским языком обучения, с узбекским языком обучения — 43 и 3 школы — с таджикским языком обучения.

Edu.gov.kg Школа. Киргизия

В школах с русским языком обучения не хватает 109 учителей начальных классов и 49 учителей математики. В текущем году мы планируем частично решить эту проблему за счет выпускников педагогических вузов.

В школах с киргизским языком обучения также есть дефицит учителей русского языка и литературы — не хватает 64 человека.

Педагогические направления подготовки реализуются в 10 государственных вузах республики, в том числе во всех региональных и трех вузах Бишкека. В группах с русским языком обучения обучается 4416 студентов, из них практически каждый третий на бюджете.

Грантовые места в вузы в текущем году сформированы с учетом потребности в педагогах для русскоязычных школ.

Кроме того, в последние годы в Киргизии активно развивается программа многоязычного образования. Сейчас в ней участвуют 78 школ, 17 детских садов, 5 вузов педагогического направления. Во всех пилотных школах созданы команды педагогов, заинтересованных в развитии многоязычия, поддерживается образовательная среда, благоприятная для развития языковых компетентностей учащихся и студентов.

В пяти вузах на уровне бакалавриата ведется апробация программ подготовки учителей для многоязычных школ и детских садов, введено диагностическое и итоговое измерение уровня владения языками на основе требований Киргизтест и ТРКО (тест по русскому языку как иностранному — прим ИА REGNUM ), используются новые подходы к языковой подготовке студентов.

Всего по ряду направлений (будущие информатики, математики, преподаватели естественных наук, музыки и физвоспитания) в 38 группах бакалавриата, реализующих программы многоязычного образования, обучается 1295 студентов.

Для педагогов-предметников, которые будут вести свой предмет на втором (русском) языке, разработана программа практического курса «Русский язык для учителя», и учебное и методическое пособия. Повышение квалификации учителей проводится на базе пилотных школ и ресурсных центров, открытых в Университете имени Арабаева и Ошском государственном университете.