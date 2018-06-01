Всего через неделю после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно отменил саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, последовал шквал дипломатической активности. Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с одним из главных советников северокорейского лидера Ким Ён Чолом в Нью-Йорке, в то время как значительно менее высокопоставленные американские чиновники уже сбились с ног, проводя переговоры со своими северокорейскими коллегами на северной стороне демилитаризованной зоны (ДМЗ), стремясь обсудить повестку дня саммита. Одновременно с этим в Сингапуре официальные лица США и Северной Кореи обсуждают вопросы логистики мероприятия. «Мы по-прежнему ориентируемся на 12 июня», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс в среду, 30 мая. Похоже, что саммит может даже втиснуться в рамки установленного ранее графика, пишет Ури Фридман в статье для американского журнала The Atlantic.

Флаги США и КНДР

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В четверг, 31 мая, Трамп заявил, что встреча Помпео в Нью-Йорке с представителем КНДР прошла «очень хорошо». По словам Трампа, Ким Ён Чол совместно с северокорейской делегацией должен прибыть в Вашингтон в пятницу, 1 июня, чтобы передать ему письмо от Ким Чен Ына. Никогда еще так много не зависело от пары друзей по переписке.

Когда Трамп объявил об отмене саммита и направил северокорейскому лидеру письмо, в котором угрожал ядерной войной и призвал одуматься, критики заявили, что письмо Трампа — это образец действительно плохого международного документа, который «обязательно будут изучать в дипломатических академиях по всему миру». Критики также сравнили письмо Трампа с «потоком сознания 13-летнего подростка». Но даже если признать справедливость этих замечаний, тем не менее можно прийти к выводу, что иногда требуется действительно плохое письмо, чтобы оживить ядерные переговоры с КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Трамп подошел к саммиту в Сингапуре как к «сделке с недвижимостью: пригрозил отказом, но оставил дверь открытой», считает эксперт Массачусетского технологического института Випин Наранг. «И ведь сработало», — добавил Наранг.

За несколько дней до того, как Трамп решил отменить саммит, Северная Корея не стеснялась в выражениях в отношении вице-президента США Майка Пенса и советника по национальной безопасности Джона Болтона, напоминая США, что КНДР — это государство, обладающее ядерным оружием, которое может вовсе отказаться от саммита на фоне совместных учений между США и Южной Кореей. За несколько недель до решения Трампа представители КНДР не появлялись на совещании по планированию мероприятия в Сингапуре и, по словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, ответили на призывы США «молчанием». Однако после письма Трампа и встречи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Джэином, напряженные переговоры возобновились с новой силой.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Использование нехватки времени для организации надвигающегося саммита с Ким Чен Ыном — вот в чём уникальность подхода Трампа. Хотя существует множество причин, которые вызывают сомнение относительно того, что администрация США действительно сможет убедить КНДР отказаться от ядерного арсенала, причем независимо от щедрости предложений со стороны США.

В предыдущий раз представитель КНДР такого же уровня, как Ким Ён Чол, приезжал в США осенью 2000 года. Тогда вице-маршал КНДР Джо Мен Рок прибыл в Вашингтон для встречи с экс-президентом США Биллом Клинтоном в рамках переговоров о ядерной программе Северной Кореи. Переговоры начались еще весной 1999 года. На первый взгляд может показаться, что сегодняшние события очень похожи на события 2000 года.

«В течение последних четырех месяцев мы стали свидетелями встречи между лидерами Севера и Юга, начала диалога между министрами экономики, культуры и обороны КНДР и Южной Кореи… беспрецедентного проявления единства на Олимпийских играх», — заявила бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт. Отличие заключается в том, что, когда Олбрайт предложила Клинтону встретиться с отцом нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Иром, чтобы заключить ядерное соглашение, Клинтон ответил отказом, согласившись с мнением своих советников, которые настояли на том, что поездка в Пхеньян является преждевременной. В итоге переговоры между американскими и северокорейскими чиновниками так ни к чему и не привели. «Позднее Клинтон признался, что, может быть, ему все же стоило совершить поездку в Северную Корею», — добавила Олбрайт.

Прошлые переговоры с Северной Кореей неоднократно «застревали в северокорейской бюрократии», в связи с чем возникали сомнения, «всё ли, что обсуждалось, было передано должным образом», считает старший научный сотрудник Форума будущего Корейского полуострова Дуйон Ким.

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«Риск и высокие ставки сопровождают весь это процесс (саммит), но всё это имеет смысл, поскольку КНДР работает точно так же. КНДР работает на основе директив, спускаемых сверху… Поэтому, если вы хотите, чтобы что-нибудь произошло, или если вы хотите что-нибудь прояснить, вы можете обратиться напрямую к северокорейскому лидеру», — заявил Ким Чен Ын.

Однако не стоит забывать о риске, о котором предупреждал северокорейский лидер. Риск заключается в том, что если кризис не будет разрешен на высшем уровне, тогда «вам действительно больше некуда будет обращаться».