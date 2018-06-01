Еще до того, как Вашингтон объявил 31 мая о введении пошлин на сталь и алюминий из ЕС, европейцы уже смирились со своей судьбой. В течение нескольких месяцев Европейский союз пытался добиться от Вашингтона освобождения от пошлин, но на этой неделе ему пришлось расстаться со своими надеждами. ЕС призвал своих членов «подготовиться к худшему». Ожидается, что новые пошлины начнут действовать уже в пятницу, 1 июня, пишет Ясмин Серхан (Yasmeen Serhan) в статье для американского журнала The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Европейцы, вероятно, заранее предвидели такое развитие событий. В конце концов, решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на сталь и 10-процентных пошлин на алюминий в отношении ключевых европейских союзников Вашингтона — это всего лишь очередной удар из серии недавних ударов по трансатлантическому альянсу. Союзники — США и ЕС, привыкшие стоять плечом к плечу, все чаще оказываются на противоположных сторонах.

Первое расхождение позиций Вашингтона и ЕС произошло ровно год назад, когда Трамп объявил, что США намерены выйти из Парижского соглашения по климату — первого международного договора по борьбе с изменением климата. Этот шаг столкнулся с критикой во всем мире, больше всех разочаровался президент Франции Эммануэль Макрон. Подтвердив, что Франция и ее партнеры будут продолжать поддерживать соглашение без США, французский лидер напомнил американцам, перефразировав слоган Трампа, что «на всех нас лежит одинаковая ответственность за то, чтобы сделать нашу планету великой снова».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перо

Во второй раз позиции союзников разошли спустя несколько месяцев, когда Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля. Данное решение Трампа перечеркнуло внешнюю политику США, которой они придерживались в течение последнего десятилетия. Ранее Вашингтон придерживался позиции, согласно которой Иерусалим — это спорная территория между Израилем и Палестиной. В ЕС раскритиковали решение США о признании Иерусалима и отклонили приглашения на открытие нового американского посольства (из 28 государств — членов ЕС всего четыре страны направили своих послов).

Потом наступила очередь Ирана. Выход США из ядерного соглашения с Ираном был, возможно, самым мощным ударом по трансатлантическому альянсу. Так же как перед выходом Вашингтона из Парижского соглашения по климату и введением пошлин на сталь и алюминий, ЕС пошел на многое, чтобы попытаться убедить Трампа не отказываться от соглашения с Ираном. Несмотря на постигшую европейцев неудачу, ЕС подтвердил свое намерение бороться за сохранение ядерного соглашения, даже если придется это делать без Вашингтона. Европейский союз занял аналогичную позицию в отношении Парижского соглашения и Иерусалима.

Все перечисленные расхождения позиций США и ЕС по климату, внешней политике и торговле представляют собой экстраординарную тенденцию. Несмотря на их глубокие исторические связи и тесное сотрудничество в таких вопросах, как борьба с терроризмом и безопасность, США и ЕС теперь оказались по разные стороны баррикад: США придерживаются принципа «Америка прежде всего», пока ЕС отстаивает принцип «многосторонности» отношений.

«В какой-то степени трения и напряженность в трансатлантических отношениях напоминают о тех вопросах, которые были озвучены в эпоху Джорджа Буша. Однако теперь ситуация изменилась. В эпоху Буша озабоченность вызывала чрезмерная власть США. Теперь речь идет о будущем участии США в мировых процессах и о том, как США относятся к своим союзам, особенно с европейскими партнерами», — заявила эксперт британского аналитического центра Chatham House Марианна Шнайдер-Петсингер.

В ответ на очередной удар США в ЕС заявили, что данный вопрос будет поднят во Всемирной торговой организации. ЕС также планирует ввести собственные пошлины на американские товары, такие как бурбон (виски) и мотоциклы Harley Davidson. «В ходе переговоров США пытались использовать угрозы о введении торговых ограничений в качестве рычага для получения уступок от ЕС. Мы не привыкли так вести бизнес, особенно когда речь идет о давних партнерах, друзьях и союзниках», — заявила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем.

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Металлургия

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр предупредил в четверг, 31 мая, что введение пошлин на сталь и алюминий может привести США к «торговой войне с их ближайшими партнерами», повторив аналогичную угрозу, сделанную президентом Франции на этой неделе в Париже в рамках форума Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Кроме того, выступая в ОЭСР в Париже на этой неделе, министр торговли США Уилбур Росс сказал, что США не стремятся к развязыванию торговой войны, добавив: «Если произойдет эскалация, она произойдет потому, что ЕС решит нанести ответный удар».

Торговые отношения между ЕС и США могут еще больше осложниться. Сообщается, что Трамп рассматривает возможность введения запрета на импорт немецких элитных автомобилей, что, скорее всего, приведет к дальнейшим ответным действиям со стороны ЕС.