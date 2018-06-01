Литовский парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) утвердил выводы расследования о влиянии бизнеса на политиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 мая. В выводах больше всего внимания уделено литовскому концерну MG Baltic и российской компании «Росатом». Оба этих предприятия названы угрозой для национальной безопасности Литвы, утверждается, что у них есть общие цели в процессе закрытия Игналинской АЭС. В документе цитируются политики и журналист Томас Дапкус, которые давали показания КНБО о влиянии, которое на них оказывалось, и о закулисных играх. Как после заседания сказал председатель КНБО Витаутас Бакас, во время голосования только один член комитета воздержался — это социал-демократ Юозас Олекас. В распространенном комментарии Олекас назвал расследование политическим процессом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

«Публичность — это хорошо, но она не может быть выборочной. А такие политические решения могут стать спасательным кругом в досудебных расследованиях», — сказал он.

«Во время расследования КНБО были предприняты попытки достигнуть определенных целей, которые, наверное, не совсем совпадают с официально объявленными, т. е. расследовать возможное влияние бизнеса, олигархов на политические процессы. Многое напоминает определенные попытки свести счеты или получить политическую выгоду», — говорит Олекас.

В проекте документа объемом 50 страниц КНБО упоминает несколько предприятий, политиков и учреждений, которых затронули «щупальца бизнеса». В проекте выводов КНБО широко описывается деятельность и влияние концерна MG Baltic, его связи с российским концерном «Росатом», который также якобы пытался повлиять на политиков, упоминается Vilniaus prekyba, без названий описывается незаконная деятельность медиа-групп, попытки политических партий обойти барьеры финансирования путем заключения незаконных соглашений с неназванными бизнес-группами. В проекте выводов упоминаются прежние крупные спонсоры политических партий Achema, Dujotekana, Vikonda, но не указывается, что они делали это незаконно. Обобщив полученную информацию, комитет склонен сделать вывод, что в определенных случаях концерн MG Baltic захватил госучреждения или контролируемые государством предприятия, стремился оказывать незаконное влияние не только на политиков, но и на политические процессы, оказывать влияние на правоохранительные органы и другие контролирующие ведомства. Комитет склонен полагать, что такая деятельность вызывается угрозу для устоя государства.

По мнению комитета, одним из направлений деятельности концерна MG Baltic было оказание незаконного влияния на учреждения власти, политиков, госслужащих и должностных лиц, использование влияния для победы на конкурсах и получения крупных заказов от государства, получения актуальной информации, формирования благосклонного отношения правоохранительных органов и контролирующих ведомств, поддержания непрозрачных связей с другими СМИ. По словам комитета, концерн создал стратегию, как повысить свое влияние, и последовательно ее реализовывал в течение множества лет. По мнению комитета, эта стратегия была направлена не на развитие бизнеса, а на оказание системного незаконного влияния. Утверждается, что само оказание незаконного влияния стало для руководства MG Baltic бизнесом и источником обогащения.

Документ ДГБ, предназначенный для КНБО, уже досконально изучен, о связях бывшего члена Сейма Миндаугаса Бастиса уже много сказано в выводах предыдущего расследования комитета, но в новых выводах сообщается ранее не представленная информация. В выводах КНБО сообщается, что покинувшего Сейм Бастиса, который, согласно проставлению Конституционного суда, нарушил Конституцию, скрыв свои связи с представителями Росатома и бывшими агентами КГБ, в 2012 году на политические вершины проталкивал руководитель группы предприятий Arvi, почетный консул России Видмантас Кучинскас.

Atomic-energy.ru Миндаугас Бастис

Якобы он хотел, чтобы Бастис был назначен на должность министра сельского хозяйства, и, пользуясь связями с бывшим влиятельным дипломатом Альбинасом Янушкой и главой Балтийского института агробизнеса политологом Раймундасом Лопатой, заботился о формировании общественного мнения о Бастисе. У предприятия Кучинскаса немало интересов в секторе сельского хозяйства. Однако план посадить Бастиса в кресло министра провалился, потому что социал-демократы после переговоров отдали портфель министра сельского хозяйства Рабочей партии, а Бастис стал только председателем парламентского комитета, не связанного с сельским хозяйством.

Бастис общался с представителями Росатома и организовывал их встречи с председателем Сейма, премьером. Росатом, говорится в выводах расследования, стремился создать в Литве консорциум, который мог бы участвовать в энергетических проектах. Предпринимались попытки вовлечь в этот концерн предприятие Vėtrūna. В спор между Росатомом и Vėtrūnа, возникшим из-за невозвращенных долгов за выполненные Vėtrūna работы, встрял бывший офицер КГБ, представитель Nukem Кястутис Пуйдокас. Именно этот человек, скорее всего, побудил службы внимательнее наблюдать за концерном, потому что фиксировались контакты Пуйдокаса и президента MG Baltic Дарюса Моцкуса.

По данным комитета, Пуйдокас и Моцкус встречались еще осенью 2009 года. Моцкус якобы стремился к тому, чтобы предприятие MG Baltic стало субподрядчиком Nukem в работах, связанных со снятием с эксплуатации Игналинской АЭС. По словам комитета, интересы Росатома и MG Baltic в процессе закрытия этой АЭС совпадали, потому что Mitnija гарантировала бы долговременные строительные работы, а Росатом мог бы контролировать процесс закрытия АЭС. В выводах говорится, что ранее, без Моцкуса, Пуйдокас еще общался с бывшим вице-президентом MG Baltic Раймундасом Курлянскисом, а с 2016 года важную роль стал играть представляющий интересы концерна журналист Дапкус, поддерживающий связи с Пуйдокасом. В проекте выводов КНБО утверждается, что MG Baltic поддерживает близкие, постоянные связи с бывшими сотрудниками российских спецслужб, представляющими интересы Росатома, и эта связь вызывала и все еще вызывает прямую и непосредственную угрозу для национальной безопасности Литвы.

В проекте выводов утверждается, что деятельность Росатома вызывает угрозу для интересов Литвы, а деятельность MG Baltic — для демократического управления государством и интересов государства.

В выводах говорится, что партия Саюдис либералов считается проектом концерна MG Baltic. Правда, это слово в выводах комитета пишется в кавычках, в отличие от ранее опубликованного документа ДГБ, где либералы упоминаются как созданная и контролируемая концерном партия. Комитет утверждает, что концерн MG Baltic раньше все-таки оказывал влияние на либералов и до сих пор стремится сохранить это влияние.

Mgbaltic.lt Дарюс Моцкус

MG Baltic гарантировал себе конкурсы стоимостью примерно 1 млрд литов (почти 290 млн евро). В выводах комитета утверждается, что до 2009 года предприятия MG Baltic не заключили ни одного договора с Lietuvos geležinkeliai. Когда закончились эти проекты, концерн заинтересовался еще одним предприятием, находящимся под ведомством министерства транспорта и связи, — Дирекцией автомобильных дорог Литвы и организуемыми ею конкурсами по строительству дорог.

О связях представителей MG Baltic с бывшим начальников Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Модестасом Каселяускасом уже сообщалось. В проекте выводов комитета утверждается, что концерн всесторонне помогал Каселяускасу. По указанию Курлянскиса готовились негативные публикации о лицах и учреждениях, неблагоприятных для Каселяускаса, останавливались негативные публикации о самом Каселяускасе. По данным КНБО, пользуясь связями, MG Baltic якобы помог VP Market уклониться от уплаты налогов, сумма которых может достигать миллионов евро. В выводах также пишется, что MG Baltic оказывал влияние и на другого главу ГНИ —Дайнораса Брадаускаса. Курлянскис с 28 августа 2015 года обсуждал с ним ход налогового анализа деятельности группы VP Market. По словам комитета, группа VP Market пользовалась и другими услугами MG Baltic — через управляемые СМИ распространялась негативная информация о тогдашнем временном главе Генпрокуратуры Дарюсе Раулушайтисе. По данным комитета, за предоставленные услуги концерн MG Baltic получил вознаграждение — были предоставлены большие скидки предприятию концерна MG Baltic Mineraliniai vandenys, которое торгует в торговых центрах Maxima.

Также в выводах комитета с фамилиями указываются лица, которые помогали концерну MG Baltic в Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию (ЛКТР) и в Совете по конкуренции. Утверждается, что в 2013 году, после того как председателем ЛКТР был назначен Эдмундас Вайтекунас, представители MG Baltic, поддерживая с ним неформальные связи и получая от него внутреннюю информацию ЛКТР, хотели, чтобы управляемые концерном СМИ получили конкурентное преимущество.

В проекте выводов КНБО упоминается созданный в 2008 году, но быстро закончившийся проект АЭС LEO LT. Комитет в ходе расследования получил от спецслужб информацию о том, что проект реализовывался непрозрачно, а в 2006—2007 годах акционеры и руководители Vilniaus prekyba, стремясь реализовать LEO LT и тем самым захватить основные предприятия литовского энергетического сектора, хотели компрометировать, подкупать и другими способами влиять на не одобряющих проект политиков, глав учреждений и общественных деятелей, стремились негативно повлиять на другие бизнес-группы, которым эта сделка была невыгодна. По мнению комитета, целесообразным было бы заново оценить, не было ли совершено преступление при создании национального инвестора, не был ли нанесен ущерб государству. В связи с этим предлагается обратиться в Генпрокуратуру.

Комитет расследовал случаи, когда с целью повлиять на ситуацию в стратегически важных хозяйственных секторах могло оказываться незаконное влияние на госучреждения, принимающие решения. В выводах утверждается, что, когда Литва решила закрыть 1-й блок Игналинской АЭС, на начальной стадии самыми важными были два проекта — хранилище отработанного ядерного топлива и комплекс утилизации и хранения твердых радиоактивных веществ, первый конкурс выиграл консорциум немецких предприятий GNS Gesellschaft für Nuklear Behalter/ NUKEM, второй — немецкое предприятие NUKEM (сейчас им владеет российское предприятие «Росатом»).

Iae.lt Игналинская АЭС

По мнению комитета, при заключении договора с компанией была запрограммирована возможность выдвигать подрядчику требования относительно дополнительного финансирования. Это якобы зависело и от решений бывшего секретаря министерства экономики Артураса Дайнюса. Бывший вице-министр энергетики Ромас Шведас на заседании комитета утверждал, что после того, как был заменен глава Игналинской АЭС Виктор Шевалдин, стал подниматься вопрос, почему подрядчики получают деньги за невыполненные работы. После того как начался конфликт с NUKEM, было замечено, что на нового главу Игналинской АЭС Освалдаса Чюкшиса якобы стали нападать принадлежащие MG Baltic СМИ. Бывший министр энергетики Арвидас Сякмокас утверждал КНБО, что получал от Службы спецрасследований информацию о том, что на проекты закрытия Игналинской АЭС пытался оказывать влияние концерн MG Baltic. Была информация о том, что бывший вице-президент концерна Раулинайтис с неназванной работницей концерна посещал Чюкшиса, а спустя примерно две недели упомянутая женщина была трудоустроена на Игналинской АЭС, а согласно информации, полученной от Службы спецрасследований, это было связано с интересами Mitnija. Сякмокас рассказывал, что просил Шведаса сделать так, чтобы женщина была уволена, но это заняло довольно много времени. Сякмокас рассказывал, что к нему напрямую обращались Раулинайтис и Моцкус, спрашивая, почему он обижает их компанию. Сякмокас также рассказал, что рассматривалась возможность расторгнуть договор с NUKEM, но европейские ведомства давили, чтобы стороны решили вопрос мирным путем. Бывшему министру было известно, что в переговорах сторону NUKEM представляет подписант Йонас Тамулис. Журналист Дапкус утверждал комитету, что, по его сведениям, Пуйдокас поддерживал связи с секретарем министерства экономики Дайнюсом, курировавшим дела Игналинской АЭС (ушел в отставку в 2009 году), и высокопоставленными социал-демократами через Владимира Березова и Милду Петраускене. Партнер Пуйдокаса Павел Березуцкий поддерживал связи с окружением премьера Киркиласа. В то же самое время другой представитель NUKEM, подписант Тамулис, по словам Дапкуса, поддерживал прямые связи с лидером либералов Элигиюсом Масюлисом и тогдашним лидером консерваторов Андрюсом Кубилюсом. По словам Дапкуса, Тамулис хвастался руководителям Росатома и «Атомстроекспорта», что ему удалось добиться, чтобы в министерстве энергетики и Игналинской АЭС были уволены лица, выступающие против NUKEM. В выводах комитета цитируется утверждение Дапкуса, что ему известно, что Пуйдокас встречался с Курлянскисом, чтобы обсудить заинтересованность MG Baltic в участии в проекте закрытия Игналинской АЭС. Кубилюс подтвердил КНБО, что он встречался с Тамулисом и что тот убеждал, что Литве не нужно расторгать договор с NUKEM.

Сякмокас утверждал КНБО, что интересы NUKEM защищают не только представители компании в Литве, но и влиятельные европейские политики — еврокомиссары Гюнтер Оттингер и Гюнтер Ферхойген. Шведас обратил внимание КНБО на то, что с проектами Игналинской АЭС в Еврокомиссии, Европейском банке реконструкции и развития и концерне NUKEM в основном работали немцы, большинство их них заканчивали те же самые вузы в Санкт-Петербурге, владеют русским языком. По словам Шведаса, со стороны еврокомиссии и Европейского банка реконструкции и развития постоянно чувствовалось давление — платить NUKEM по договорам, а не за выполненные работы, несмотря на то, что работы сильно опаздывали. Видя, что ничего нельзя изменить, Шведас якобы решил уйти в отставку.

Комитет установил, что российская система КЛУБ-У, которую компания Lietuvos geležinkeliai стала использовать еще в 2006 году, якобы небезопасна. Эту изготовленную в России систему устанавливали специалисты этой страны, она дает возможность по спутниковой связи устанавливать местоположение локомотива в реальном времени, рассчитывать расстояние до переездов и светофоров, у нее есть функции автоматического тормоза и регулирования скорости, контроля над бдительностью машиниста и др. Первую часть системы железные дороги купили почти за 8 млн евро еще в 2006 году. С 2010 года поездам было запрещено ездить без этой системы. В 2012 году, когда министром транспорта и связи был Элигиюс Масюлис, эта система была единственной, которая была внесена в список применяемых в Литве железнодорожных системных технических правил. Из этого списка система была вычеркнута только летом 2017 года, а сейчас, после получения выводов от специалистов по кибернетической безопасности, ее работа полностью остановлена. Специалисты установили, что из-за оставленных в системе лазеек ее могут «захватить лица со стороны». В проекте выводов утверждается, что эта система не сочетается с интересами национальной безопасности Литвы. Похожую проблему комитет обнаружил и в другом стратегическом предприятии страны — Oro navigacijа («Воздушная гражданская навигация»).