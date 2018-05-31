Израильские источники сделали достоянием гласности информацию, которая уже несколько дней циркулирует в мировых СМИ. В результате интенсивных майских контактов между Россией и Израилем, включая прибытие Биньямина Нетаньяху на торжества по случаю Дня Победы в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, достигнуто соглашение из пяти пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Суммарный смысл его заключается в разблокировании препятствий, которые путем давления на Россию чинились законным властям и армии Сирии в освобождении от террористов пограничных территорий, прилегающих к оккупированным Израилем Голанским высотам. Детали и особенности координации, по-видимому, должны обсудить военные ведомства двух стран, для чего в Москву по приглашению российского министра обороны Сергея Шойгу прибудет его израильский коллега Авигдор Либерман.

Армия Израиля

Также короткой строкой сообщается, что частью договоренностей является ограничение, а затем и вытеснение из Сирии иностранного военного присутствия, которое относится к США и Турции, с одной стороны, и к Ирану с «Хезболлой», с другой. Последние не будут участвовать в операциях по освобождению от боевиков сирийского приграничья с Израилем. Это означает, что сирийская правительственная армия и поддерживающие ее ВКС России получают «карт-бланш» на зачистку от террористической агентуры американского влияния именно той «зоны деэскалации» на юго-западе страны, которую, по словам пресс-секретаря американского Госдепа Хизер Нойерт, США и создали.

Прикрываясь недовольством как раз Израиля, а также Иордании, Вашингтон тогда, совсем недавно, 26 мая, «предупредил» Россию о своей будущей жесткой реакции на сирийское наступление в этом регионе. «Цена» этому демаршу оказалась невысокой. Да и не демарш это, похоже, а операция прикрытия. В материале также упоминается и о том, что российско-израильские договоренности дали «зеленый» свет российско-американским. И не только по данному сектору военных действий, но и по всему спектру противостояния России и США в Сирии.

Сообщается, что в результате этих договоренностей американский контингент может покинуть базу в Эт-Танфе, расположенную вблизи пересечения границ Сирии, Ирака и Иордании и существенно осложнявшую силам Башара Асада действия в юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор. И как тут не вспомнить, что уйти из Сирии «через полгода» несколько месяцев назад обещал и сам Трамп. Именно с происходящими подвижками на этом военно-дипломатическом фронте очевидно связано и только что прозвучавшее заявление сирийского президента о задаче освободить всю территорию страны, в том числе находящуюся под турецким и, надо полагать, американским контролем. И — ничего — небо на землю после этого не упало. Ни «Томогавки» из близлежащей акватории не прилетели. Да что там — Госдеп промолчал, этого «типа не заметив».

Army.mil Американские войска в Сирии

Анализ конкретных военных и политических аспектов, предстоящих в связи с этим в Сирии перемен, необходимо оставить специалистам. Наше же внимание следует сосредоточить на самом прецеденте российско-израильской договоренности, оказывающей непосредственное влияние на позицию США. Скажут: договорились с американцами, и потому Израилю «некуда было деваться». На авторский взгляд, вряд ли.

Уже приходилось отмечать, что внутренние американские расклады в значительной мере являются проекцией британских (Демократическая партия) и израильских (Республиканская партия) интересов. С тех пор мало что изменилось, и засилье вокруг Дональда Трампа групп влияния, кровно и экономически связанных с корпоративными и иными интересами в Израиле — секрет Полишинеля. Трамп — это не Обама, при котором в американо-израильских отношениях возникли трения, до боли напоминающие англо-израильские. Сейчас они практически изжиты, и именно Тель-Авив громче всех приветствовал в свое время победу Трампа над Хиллари Клинтон и понятно, что не из соображений идеологического альтруизма в стиле «Make America great again».

У Израиля имеются свои интересы, на защиту которых он подряжает заокеанский «крупняк». Но издержки от этого порой превышают дивиденды, поэтому если можно заменить, а точнее дополнить американские гарантии российскими, да еще и повлиять тем самым на политику США, перекинув мостик между Москвой и Вашингтоном, — то какие проблемы? Что будет говорить и как объясняться со своим избирателем Трамп — это, в конечном счете его, Трампа, дело.

В числе более всего проигравших от этого расклада, помимо определенного круга стран самого ближневосточного региона, на первом месте стоит Европа. Отстроившись было против Трампа по «иранскому вопросу», Старый Свет, судя по поведению его лидеров, принялся примерять на себя кафтан «замещающего» лидерства, по сути, предложив России разделить «оперение еще неубитого американского орла». Ну и как всегда бывает в таких случаях, «ребята и девчата», уступив хлещущим во все стороны амбициям, существенно переоценили свои возможности.

Есть две модели будущей глобальной организации: «Большая Евразия», в которой, как рассчитывали в ведущих европейских столицах, роль оси станет играть «Шелковый путь» между Европой и Китаем, на периферии которого в качестве «партнера второго ряда» окажется Россия. А Америку удастся отодвинуть. Настолько в это уверовали, что Париж и Берлин начали перетягивать канат за лидерство в этой конструкции уже и между собой.

Kaidor Новый шёлковый путь

Но сквозь описываемый ближневосточный расклад проступают контуры совершенно иной конфигурации, в которой искомая ось пройдет из Вашингтона в Москву и далее в Пекин с заходом отнюдь не в остающийся на глубокой периферии Европейский союз, а в Израиль. Что по понятным причинам ничего, кроме громкого зубовного скрежета, в Старом Свете вызвать не может. И не вызывает.

Понятно, что это пока лишь первые прикидки на будущее, до практической реализации которых далеко. Но, с другой стороны, ни у Путина с Трампом, ни тем более у Нетаньяху, получающем в этом случае беспрецедентные гарантии, никаких возражений появиться не должно. Нет оснований противиться и Си Цзиньпину, а также лидерам двух частей Корейского полуострова, где со встречей Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном параллельным курсом тоже пошли соответствующие подвижки, хотя это и несколько другая тема.

Ну, а европейское недовольство… «Европа? Как туда позвонить, какой у нее номер телефона?», — любил в свое время поговаривать «старина Киссинджер», который и сегодня еще «в тираж» не вышел. То-то и оно!