На днях Грузия отметила столетие возобновления своей государственной независимости. Она вскоре утеряла её, но возобновила вновь в 1991 году. В эти же дни из Грузии доносятся голоса о скором вступлении в НАТО (в грузинской прессе появились сообщение, что это произойдёт не позже 2021 года). Однако в это же время мы слышим все чаще из уст политиков и общественных деятелей там, что пришло время налаживать отношения с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

О возможности встречи с российским президентом Владимиром Путиным президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил недавно на встрече со студентами тбилисских вузов. «Я всегда говорил и сейчас повторяю, что готов к рациональному диалогу с президентом России, — сказал он. — Считаю, что путем такого диалога можно обсуждать пути решения жизненно важных проблем, накопившихся в отношениях двух стран».

Иван Шилов ИА REGNUM Георгий Маргвелашвили

Два месяца назад с конструктивным заявлением в адрес России выступил грузинский премьер Георгий Квирикашвили и призвал «сделать разумные, пусть даже небольшие, шаги для того, чтобы вывести наши отношения из этого заколдованного круга».

Он добавил: «Мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами, и был бы положительным с этой точки зрения реальный конструктивный подход со стороны России. В случае политической воли можно предпринять и другие разумные шаги».

Напомним, что после прихода к власти в Грузии российско-грузинского бизнесмена Бидзины Иванишвили с его сторонниками пять лет назад президент России обратился лично и к президенту Георгию Маргвелашвили, и к тогдашнему премьеру Ираклию Гарибашвили с предложением встретиться для обсуждения текущих и стратегических проблем. В обоих случаях последовал вежливый отказ. Таким образом, ситуация оказалась замороженной. Иванишвили и его приближенные установили плотные контакты с администрацией Обамы, помогали активно Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании. Они полагали, что демонстративная отчужденность от России поможет им не утерять благосклонности Вашингтона.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Бидзина Иванишвили

В этом контексте недавнее заявление премьера Георгия Квирикашвили отражало общую обновлённую картину грузинской политики сегодня. В грузинском обществе есть колоссальный запрос на нормализацию отношений с Россией. Очень важно, что ему вторит грузинский президент Георгий Маргвелашвили, решительно противившийся в прошлом сближению с Москвой. Он был ставленником Михаила Саакашвили, возглавлял в Грузии самые одиозные американские фонды, связанные с Соросом.

Заявление Маргвелашвили не может не обнадеживать. Речь идёт о последовательном противнике расширения контактов с Москвой. Сейчас он демонстрирует реалистический настрой. Более того, приближенные к нему депутаты грузинского парламента от фракции «Альянс патриотов Грузии» пытаются в эти дни сформировать группу российских общественников, которые посетят Грузию и проведут встречу с её президентом.

Надо заметить, что осенью в Грузии пройдут выборы президента, на которых не сулят ничего доброго Маргвелашвили. Скорее всего, он вовсе не будет в них участвовать. Положение фракции «Альянс патриотов» тоже незавидное. Однако здесь важен сам факт, что радикально противившийся контактам с Кремлём грузинский президент становится их инициатором и получает поддержку от нескольких депутатов парламента. Шесть депутатов от «альянса» заняли пророссийскую позицию, считая это выражением воли своих избирателей. Они постоянно приезжают в Москву для встреч с российскими парламентариями и представителями исполнительной власти. Их взаимодействие с президентом Маргвелашвили отражает ясную тенденцию в грузинской политике.

Pixabay.com Диалог

Эти новые веяния в грузинской политике отражают также экономические реалии и указывают на неразрывность российско-грузинских исторических, культурных и духовных уз. Можно предположить, что в ближайшие недели будут проведены предварительные переговоры между Москвой и Тбилиси о формате грядущих контактов.

Тревожная атмосфера в регионе требует пристального внимания к нему. Сейчас это связано с американо-иранским кризисом, безустальным напряжением между Арменией и Азербайджаном и непрекращающимися попытками террористов взорвать сызнова Северный Кавказ. Нам даже известно о попытках исламистов свить себя гнезда на территории Абхазии.

Невзирая на нерешённый конфликт, Грузия и Россия сотрудничают в антитеррористической сфере. Особое внимание уделяется происходящему в Панкисском ущелье, откуда в былые времена террористы проникали на Северный Кавказ. Они добирались в Грузию из Турции и направлялись к местам назначения через ущелье.

Travelgeorgia.ru Панкисское ущелье

Однако реальное взаимодействие выходит далеко за рамки антитеррористического сотрудничества. Достаточно напомнить, что около миллиона четырёхсот тысяч россиян посетили Грузию в прошлом году, а в нынешнем — предполагается ещё больше. Это дружеские узы, культурные связи и восстановление той прежней атмосферы, которая была омрачена трагическими событиями в регионе. Можно сказать с уверенностью, что грузины не смирились с утерей своих территорий, но в то же время они проявляют к российским туристам доброжелательство и гостеприимство, которым нет равных.

В этом контексте можно напомнить, что Россия тоже скоро введёт безвизовый режим с Грузией, как следует из слов президента Путина. В беседе с РИА Новости известный театральный и общественный деятель, директор Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Николай Свентицкий сказал, что «Россия очень много теряет из-за неустранённых препон, связанных с визовой бюрократией». При существующем положении затруднены визиты из Грузии родственников и друзей проживающих в России грузин, а также и культурный обмен. Это в то время, когда народная дипломатия могла бы сыграть важнейшую роль в отношениях между двумя странами.

Commons.wikimedia.org Российско-грузинская граница

При очевидной прозападной ориентации грузинской политики её годовой доход связан на треть, приблизительно, с Россией. Это экспорт грузинских товаров, прямые и косвенные инвестиции российских граждан, а также — помощь родственникам в Грузии со стороны проживающих в России грузин. Торговый оборот ещё увеличится, если российская Федеральная служба по надзору проявит больше расторопности по отношению к ожидающим проверки и лицензии грузинским производителям вина и другой грузинской продукции, на которую есть запрос в России.

Десятилетие полного расторжения государственных политических связей между Россией и Грузией подошло к той отметке, когда возможности оттепели не подвергаются более сомнениям. И это невзирая на приближение Грузии к вратам Североатлантического альянса.

Россия сможет немало улучшить атмосферу отменой визового режима, разрешением желающим и заслуживающим того грузинским предприятиям получить лицензию на ввоз товаров. Следует также обратить внимание на противоречивые настроения в Грузии по вопросу вступления в НАТО. Многоопытный политик, Нино Бурджанадзе, считает, что вопрос о вступлении в Североатлантический альянс не следует считать закрытым. Если Грузия в нынешних границах вступает в НАТО, то она, по сути, отказывается от утерянных территорий. В случае ее вхождения в альянс возможность конфедеративного решения с Абхазией и ЮО при участии России станет нереальной, а силовое решение будет не только невозможным, но и неприемлемым для НАТО.

Gia Gvilava Нино Бурджанадзе

В этой сложной путанице конфликтов и противоречий настрой на переговоры в Тбилиси можно рассматривать как победу здравого смысла с точки зрения собственно грузинских интересов. Россия сможет ответить жестами доброй воли и доверительными переговорами с правительством Грузии и с ее ведущими политиками и экспертами, как Бурджанадзе.

На холмах Грузии лежит ночная мгла… Ещё не утро, но уже светает.