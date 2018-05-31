



Иван Шилов ИА REGNUM Украинская пресса

В Киеве неизвестные застрелили в спину российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает «Сіверщина» (Чернигов). Издание приводит комментарий Ростислава Мартынюка по сему поводу: «Этому самому журналисту могло помочь одно: наше полное равнодушие к русским и всему, что они пишут. Хорошие и плохие, умные и глупые. Забудь о Московии. Совсем. Думай только о своем. И сохранишь те жизни, о которых сейчас грустишь. Украинское равнодушие — смертельное оружие против Московии. И лучшая страховка для приезжих. Оттуда».

«Днепр Вечерний» (Днепропетровск): «На Европейской площади Днепропетровска на знаменитой полупрозрачной стеле с надписью Dnipro — местной достопримечательности — появилась импровизированная доска памяти Бабченко. Эта новость распространяется горожанами в соцсетях. Неизвестный прикрепил на днепровскую стелу фотографию убитого журналиста. Теперь днепряне могут почтить память Бабченко массово в центре города. К доске памяти уже возлагают первые цветы. Возле нее cобираются активисты, чтобы обсудить происшедшее и отдать дань опальному журналисту. Днепропетровск скорбит…»

Roman Minchyn Днепропетровск. Площадь Европы

«Реал» (Винница): «Я пока еще живой. Не дождутся», — прокомментировал Бабченко попытку заказного убийства, которую раскрыли украинские силовики. Служба безопасности Украины наносит ответный удар: Бабченко жив! Сразу хочется напомнить всем истерикам и зрадофилам, как бесчинствуют российские спецслужбы, например, в Великобритании (отравления бывших агентов) и даже в США (убийство битами Лесина). Тем более у них большие возможности в Украине — это объективно… Но с Аркадием русским, похоже, утерли нос. Он лично явился на пресс-конференцию Василия Грицака (СБУ) и Юрия Луценко (генпрокурор). Аркадий извинился перед всеми, в том числе перед женой, которая не знала о подставе. Операцию готовили долго… Подробности и последствия позже. Организатор убийства задержан сегодня в Киеве, это нанятый российскими спецслужбами участник АТО. Дело вели около двух месяцев. Аркадию показали документы, в том числе фотографию, которая есть только в его паспорте. «Добыть эту фотографию могли только спецслужбы и только в паспортном столе», — сказал журналист. Он выдвинул версию о причастности к этому российских спецслужб. Бабченко жив! Русским можно противостоять, главное — иметь желание, а не плясать под их дудку, как некоторые на Западе…»

На площади Королева в Житомире собралось несколько десятков человек, которые держали в руках плакаты с надписями «Спасите Олега Сенцова» и «#FreeSentsov», передает «Житомир.info» (Житомир). Люди говорят, что пришли выразить свою солидарность с украинцем, который находится во «вражеском плену». Во время акции в поддержку украинского «режиссера» представители Национального корпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирали подписи граждан для инициации обращения депутатов областного совета к президенту Украины Петру Порошенко с требованием скорейшего освобождения политических заключенных.

Rebecca Harms Акция «Спасите Олега Сенцова» (#FreeSentsov)

Киев и Будапешт наконец достигли согласия относительно закона об образовании, полагает Mukachevo.net (Мукачево). Об этом синхронно заявили министры иностранных дел обеих стран — украинский Павел Климкин и венгерский Петер Сийярто — после встречи в Нью-Йорке. Хотя информация обоих министров несколько отличается, их суть тождественна: они согласны начать консультации по имплементации закона «Об образовании» в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. В релизе венгерского правительства говорится, что Сийярто предложил создать межправительственную рабочую группу, которая должна тщательно следить за осуществлением закона в соответствии с рекомендациями комиссии. И при этом подчеркнул, что не отказывается от цели сохранить для закарпатских венгров их существующие до сих пор языковые и образовательные права. В то же время Климкин говорит, что 5 июня состоятся консультации министерства образования с венгерским нацменьшинством, а Будапешт пообещал всячески содействовать этим консультациям. После этих консультаций должны состояться также консультации на уровне МИД.

Украина еще не договорилась с Румынией об имплементации закона «Об образовании», констатируют BukNews (Черновцы). По словам заместителя министра образования Павла Хобзея, его ведомство «действительно планирует подписать протокол с министерством образования Румынии. Работа достаточно сложная, еще нет окончательного варианта. Министерство ведет диалог с румыноязычной общиной. Лично я недавно побывал в Черновицкой области. Мы ищем взаимопонимание с членами Венецианской комиссии, обратились в Верховную раду Украины с просьбой продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании», не ревизуя ее содержание, с двух до пяти лет».

Groubani Украина и Румыния на карте мира

Польские фермеры жалуются на нехватку украинских заробитчан, информирует «Курс» (Ивано-Франковск). Количество сезонных работников продолжает уменьшаться, в то время как потребность в рабочих руках, наоборот, растет. Именно украинцы сейчас являются наиболее востребованными среди работодателей Польши. Однако полностью удовлетворить потребность рабочих рук за счет работников с Украины все же не удается. Заместитель министра семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед сообщил, что местным фермерам приходится искать альтернативные источники временных работников. Аграрные предприятия все чаще нанимают работников из других стран, например из Индии или Бангладеш. Украинские заробитчане, проработав определенное время в Польше, в поисках более перспективной и высокооплачиваемой работы пытаются переехать в страны Западной Европы, в основном в Германию.

Одесский горсовет перейдет на украинский язык, прогнозирует «Думская» (Одесса). Так он должен выполнить решение Конституционного суда Украины, который отменил языковой закон «Кивалова — Колесниченко». На рассмотрение ближайшей сессии собрания вынесены два соответствующих проекта. Один подготовила специальная рабочая группа, второй — фракция «Самопомощи». Проект группы звучит так: «При осуществлении полномочий советом и его органами обязательным средством общения (язык актов, работы, делопроизводства, документации и так далее) является украинский язык как государственный. Вместе с государственным языком при осуществлении полномочий советом и его органами могут использоваться русский и другие языки национальных меньшинств в границах и порядке, которые определяются законами Украины». В проекте «Самопомощи» этот пункт изложен почти так же, но отсутствует упоминание русского языка. Действующий регламент, напомним, предусматривает официальное двуязычие: «Языком работы совета, делопроизводства и документации являются государственный язык — украинский и региональный язык — русский». При этом за исключением актов, которые публикуют на двух языках, муниципалитет пользуется в основном русским языком, за что его часто критикуют.

Цитата из д/ф «Симфония Донбасса». Реж. Дзига Вертов. 1931. СССР Украинизация

В результате массовых уличных выступлений к власти в Армении пришел оппозиционный политик Никол Пашинян, рассказывает «Панорама» (Сумы). Пашинян, лидер небольшого оппозиционного объединения «Елк», имеющего всего девять мандатов в парламенте, начал оппозиционные митинги в Гюмри, а потом прошел маршем до столицы — Еревана, собирая все больше сторонников. Впрочем, правление его может быть недолгим. Масштабные изменения, которые он пообещал гражданам, требуют изменений в законодательстве. Стоит только «республиканскому» большинству в парламенте просто не голосовать за его инициативы, как новому премьеру просто останется биться головой о невидимую стену. Тем временем его поддержка в обществе будет падать, проплаченные СМИ будут его нещадно критиковать, и через год ситуация может стать совершенно иной.

Для возобновления строительства мостового перехода через Днепр в Запорожье необходимо внести изменения в проектную документацию и утвердить новый вариант в кабинете министров, пишет «Индустриалка» (Запорожье). Но прежде нужно объявить тендер на проведение проектных работ, в котором могли бы принять участие и международные проектные организации. А для того чтобы стройку можно было бы финансировать из средств т. н. «таможенного эксперимента» (других источников на сегодня просто нет), ей нужно придать статут автодороги государственного значения. На сегодня печально известный запорожский долгострой имеет статус «Сооружение». Не хочется быть пессимистом, но, судя по всему, активная фаза строительных работ на мостах до конца этого года вряд ли возобновится. Остается добавить, что по плану мосты должны были достроить в 2010 году.

Commons.wikimedia.org Недостроенный мост. Запорожье

«За Збручем» (Тернополь): «На Тернопольщине целыми районами указывают московским попам на выход. Лановецкий районный совет поддержал обращение президента Украины к Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви на Украине. Ранее аналогичные решения приняли практически все районные советы Тернопольщины, в том числе и традиционно православные Кременецкий и Шумский. Для последних предоставления автокефалии может стать решением болезненной проблемы церковных конфликтов».

3 июня в Ровно будут молиться за Единую поместную православную церковь на Украине, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Совместный молебен пройдет на площади Независимости. Участие в нем примут священники Ровенской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с архиепископом Иларионом, воспитанники воскресных школ, общественность. Присутствующих ждут выступления воспитанников воскресных школ города, которые будут читать стихи на религиозную тематику, и тематическая акция «Единая церковь», во время которой присутствующие выложат свечами символическую надпись. Цель мероприятия — привлечь внимание жителей Ровно к необходимости создания ЕППЦ на Украине, объединить людей вокруг этой цели и популяризировать идею ее признания Константинопольским патриархом. Организаторами мероприятия являются Ровенская епархия УПЦ КП и депутат Ровенского городского совета Святослав Евтушенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Во Львове проведут первый фестиваль в защиту семейных ценностей под патронатом Украинской греко-католической церкви, передает Zaxid.net (Львов). Организаторы считают, что украинским семьям грозит «гендерная идеология». Фестиваль пройдет 3 июня по инициативе христианской общественной организации «Благословение» под патронатом униатского митрополита Львовского Игоря Возняка. На вече каждый выскажет свою позицию относительно того, как должна выглядеть украинская семья и в отношении угроз «гендерной идеологии», а также программ, которые внедряет правительство. Существует программа, подписанная еще премьером Арсением Яценюком. Согласно этому документу, на Украине до 2020 года должны принять однополые браки. Они смогут жениться, смогут официально усыновлять детей, а дальше можно будет пропагандировать идею «гендера» и внедрять ее в школы, где уже с детства могли бы рассказывать, что парень с парнем могут гулять и держаться за ручки, что это вполне нормально. Против этого христианские активисты, прежде всего из протестантских Церквей, собрали более 25 тысяч подписей. Министерство юстиции изъяло пункт о гражданском партнерстве однополых пар из плана реализации национальной стратегии с формулировкой «выполнение невозможно». Однако организаторы мероприятий в защиту семейных ценностей во Львове опасаются, что правительство может вернуть изъятый пункт.

Что думают о появлении Единой поместной православной церкви украинские греко-католики? Об этом в материале портала «Збруч» (Галичина), который пишет о прошедшей во Львове публичной дискуссии «УГКЦ и автокефалия Украинской православной церкви», состоявшейся по инициативе Академического католического общества «Обнова». Основной вызов нынешней попытки получить автокефалию — это принцип «единая Церковь — единое государство». Остальные тогда, так сказать, «зависимые» от зарубежных центров, будут постоянно слышать в свой адрес обвинения: «Вы — предатели, вы подчиняетесь Москве, а вы — Ватикану. Только мы настоящая Церковь украинская». Для многих греко-католиков нынешний союз с УПЦ КП выглядит ситуативным. Общение с православными иерархами Киевского патриархата показывает, что их риторика в сторону Рима или нашей УГКЦ является такой же, как у Украинской православной церкви Московского патриархата. Только из Москвы униаты это слышат по-русски, а от УПЦ КП — по-украински. Далее. На Украине возникнут новые политические реалии. Возможно, возникнет своеобразный прототип «государственной Церкви». Что делать всем остальным? Будет Московский патриархат. Будет и совершенно «чужеродное» тело — Римско-католическая церковь. И будет некое «гибридное» и «чужеродное» тело — Украинская греко-католическая церковь с центром в Риме. Сейчас есть одна очень интересная платформа — Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Она является площадкой, где Церкви общаются между собой, но одновременно — с государством. Не получится так, что ВСЦРО в новейших реалиях изменится, когда новая, мощная, с поддержкой государства ЕППЦ начнет перетягивать одеяло на себя? Некоторые иерархи Киевского патриархата уже дают понять, что в определенных случаях будут претендовать на приоритет в государстве. А куда денется Московский патриархат? Никуда не денется. Но будет ли он иметь право ходить в храм, куда хочет, пусть он и Московского патриархата? Силой запретить возможность исповедовать свою религию — до такого даже хан Батый не додумался. Верующие могут начать перетекать в Единую поместную православную церковь из УПЦ МП, однако могут уходить и из УГКЦ.