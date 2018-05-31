МВФ

Иван Шилов ИА REGNUM Украина. Кризис

Депутат Верховной рады Александр Кирш во время выступления в парламенте предложил свой, достаточно неординарный план переговоров с МВФ.

«Я бы на месте правительства не боялся, а выдвигал свои жёсткие условия. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьёзностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», — предлагает народный избранник.

Это подкупающее своей новизной предложение прокомментировал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский. Во-первых, эксперт напомнил, что Украина ещё с 2015 года находится в состоянии технического дефолта, и то, что долг был реструктуризирован, в данном случае значения не имеет:

«Когда заходит речь о таких вещах, как с Украиной, создаются специальные условия, для того чтобы страны не смогли расплатиться с МВФ. И не думаю, что МВФ будет пугаться, т.к. есть определенная практика, политика общения с должником», — сказал он в эфире на канале News front.

Buro-sovetov.ru Долг

Поэтому заниматься шантажом МВФ, конечно, теоретически можно — но практический смысл невелик. И появится он лишь тогда, когда Украина полностью выплатит все свои просроченные долги.

Своего рода точку в дискуссии о необходимости сотрудничать с МВФ после завершения текущей Программы расширенного финансирования (заканчивается весной 2019 года, на сегодня получено $8,7 млрд из $17,5 млрд, еще около $2 млрд Киев рассчитывает получить в этом году) поставил президент Украины Пётр Порошенко.

«Понятно, что достижение макрофинансовой стабилизации стало возможным в том числе благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом, и я твердо настроен продолжать его», — сказал он на заседании Национального инвестиционного совета.

Напомним, ещё в 2017 году единой позиции в отношении этого вопроса у украинской власти не было.

Приватизация

Европейский суд по правам человека выступил в несколько непривычной для себя роли — принуждения Украины к реформам. ЕСПЧ постановил, что постоянное продление моратория на продажу земель с/х назначения — это неправильно.

«Ни одно другое государство Совета Европы не имело такого полного запрета, включая аналогичные страны с переходной экономикой», — говорится в решении.

Сообщается, что причиной, побудившей суд заняться этим вопросом, стал иск частных лиц, получивших землю в наследство и сдающих её в аренду. Истцы жаловались, что из-за моратория рента невелика, не говоря уже о том, что легально продать такую землю невозможно в принципе.

В мае Фонд госимущества Украины наконец-то назвал перечень предприятий, выставляемых на т.н. большую приватизацию. На вопрос журналистов «А есть ли интерес инвесторов?» и.о. главы Фонда Виталий Трубаров отвечает утвердительно:

«Да, интересуются. Не могу назвать имена, но могу назвать страны. Это США, Индия, это основные наши партнеры из Евросоюза, а также Южная Корея и Япония».

Впрочем, интерес — даже если он действительно есть — ещё ничего не говорит. Скажем, во время последней попытки продать Одесский припортовый завод (конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) в декабре 2016 года в ФГИ также говорили как минимум о четырех претендентах. В результате все они отказались от участия за неделю до торгов.

Artemka Одесский припортовый завод

«Шантажист МВФ» депутат Кирш прогнозирует, что большая приватизация на Украине может стать толчком к массовым протестам и проявлению общественного недовольства. Механизм запуска таких процессов очень прост:

«[Если их интересы не будет учтены] крупные буржуи могут обидеться. Если один из них обиделся, то не страшно, но в руках у него целые политические партии, фракции, определенные вооруженные формирования, возможности вызывать людей на улицы. То есть здесь нужно быть готовым к ответному противостоянию», — заявил депутат в комментарии изданию «Голос.ua».

Отдельно отметим, что говорит такие вещи украинский депутат из провластной фракции. Оказывается, украинские олигархи содержат незаконные вооружённые формирования и не преминут привлечь их к участию в приватизации. Вот так открытие спустя четыре года после майдана! Интересно, знают ли об этом инвесторы из Японии и Южной Кореи?

Днепропетровский политик и лидер движения «Гражданская сила» Загид Краснов в эфире NewsOne также высказал свои претензию к перечню объектов большой приватизации и к истории его формирования:

«За короткий срок вопрос о приватизации поднимался неоднократно. Сначала, чтобы включить в бюджет доходы от приватизации в 22,5 млрд грн, решили продавать государственные предприятия. Затем передумали и заговорили о концессии, теперь снова передумали и объявили о приватизации. Хочется спросить у власти, в чём проблема — не смогли договориться между собой, кому что? А теперь все «распределили»? Я не понимаю, когда премьер-министр, комментируя список объектов, выставленных на приватизацию, говорит, что речь не идёт о стратегических объектах. Подождите, там 18 энергетических компаний. Скажите, что может быть более стратегическим, чем энергокомпании, которые являются монополистами? Я вообще убежден, что монополия в этой сфере должна быть у государства. Это касается и газа тоже. Те, предприятия, которые могут диктовать тариф населению, не должны быть в руках частных компаний».

Список объектов т.н. малой приватизации также пополняется. Виталий Трубаров отчитывается, что в апреле — мае в перечень включили 140 объектов, после чего их общее количество достигло 716.

С приватизаций «Приватбанка» (принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и его партнёрам; национализирован в конце 2016 года, чтобы не допустить обрушения банковской системы Украины, поскольку являлся на тот момент крупнейшим банком Украины с 40-процентной долей депозитов) придётся подождать до 2022 года. Такого мнения придёрживается глава наблюдательного совета кредитно-финансового учреждения Энгин Акчакоча. Ранее предполагалось выставить его на продажу уже в 2020 году.

Валюта

По состоянию на 30 мая гривна укрепилась ко всем основным валютам. Доллар на Украине стоил 26,1 грн. (-0,04 грн. с 21 мая). Евро продолжает дешеветь — до 30,16 грн. (-0,64 грн.). Рубль просел до 0,416 грн. (-0,006 грн.).

Курс межбанка продолжает следовать за официальным, поэтому за прошедшие дни также снизился: 26,1−26,12 грн./долл. (-0,02 грн.). Чёрный рынок внезапно перестал опережать курс НБУ и межбанка и даже пробил планку в 26 грн.: 25,95−25,99 грн. (-0,07 грн.).

Гривна

В банках укрепление гривны объясняют действиями Госказначейства. Возврат НДС экспортёрам задерживается, поэтому и курс доллара постепенно идёт вниз. Причём банкиры склоняются к мысли, что причина задержки кроется в просьбе НБУ в адрес Госказначейства: мол, не торопитесь с выплатами. Видимо, в НБУ опасаются уж слишком резких колебаний и необходимости выходить затем на межбанк с интервенциями: в I квартале экспортёры наторговали на 11,4 млрд долл. (+10% к аналогичному периоду прошлого года), и в госбанке, видимо, опасаются, что валютные «качели» могут быть уж слишком резкими.

Такое сдерживание, в сочетании с ростом цен на металл и (предположительно) хорошим урожаем, приведёт к тому, что этим летом доллар снова будет находиться в коридоре 25−26 грн, говорит финансовый аналитик Виталий Шапран в комментарии для издания «Обозреватель».

Топливо

По состоянию на 30 мая за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,52 грн. (+0,2 грн. с 18 мая, +1,11 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,59 грн. (+0,22 грн. с 18 мая, +0,92 грн. с начала года), за дизтопливо — и вовсе 27,37 грн./л (+0,48 грн. с 18 мая, +1,37 грн. с начала года). Таким образом, ДТ из моторных топлив пока лидирует по темпам прироста розничной цены. Литр пропан-бутановой смеси подорожал до 13,24 грн .(+0,13 грн. с 18 мая).

Экс-президент Ассоциации нефтетрейдеров Леонид Косянчук не видит в этом ничего удивительного:

«За последний месяц, например, бензин подорожал на внешних рынках до 77 долларов [за тонну — Ред.], а это значит 2 гривны на литр. Но на сегодня операторы рынка повысили в среднем по Украине на 50 копеек бензин и 45 копеек на дизельном топливе. В меру отработки ресурса, который был закуплен по предыдущим ценам и находился в торговой сети, он закончился и начинает замещаться более дорогим ресурсом. Хотят или не хотят операторы, но они вынуждены поднимать эту цену».

Кроме того, эксперт напомнил, что именно за это Украина так долго боролась: «Сегодня не существует цены украинского производителя, польского или литовского. Сегодня существуют единые европейские цены».

Заправка

Нынешний скачок цен, по словам эксперта, наложился ещё и на общую экономическую ситуацию на Украине, что запустило любопытные сценарии: о целесообразности поездок на личном автомобиле начали задумываться даже те, кто не ставил перед собой такого вопроса никогда.

«Они уже думают, ехать или не ехать на машине, или, может быть, поехать на «Хюндае» [скоростные поезда «Укрзализныци» — Ред.]. Теперь на поезде получается проехать дешевле, чем на машине. Люди уже предпочитают на длинные дистанции ехать на поезде. Из-за этого в рознице уже наблюдается значительное сокращение реализации (-30% в сравнении с маем прошлого года)», — размышляет Косянчук.

Впрочем, локально всё-таки наблюдался даже повышенный спрос. Скажем, в восточных областях автомобилисты, видя ежедневно растущие ценники на АЭС, поспешили заправиться топливом по максимуму

Управляющий партнер IC Capital Times Эрик Найман прогнозирует уж совсем экзотический повод для повышение цен на бензин на Украине — дефолт Венесуэлы. По его мнению, это может ситуативно разогнать рынок нефти до 100 долл./барр, что как раз и отразится на ценах. Срок дефолта, если, конечно же, Венесуэла не найдет кредитора, — июнь-июль.

Всё это контрастирует с прогнозами украинского Нацбанка.

«С ростом цен на нефть растут цены на другие сырьевые товары — продовольственное зерно, кукурузу, металлы. То есть слабость со стороны импорта компенсируется тем, что со стороны экспорта растут цены. В данный момент глобально мы видим, что эффект достаточно нейтральный», — сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб корреспонденту УНИАН.

Понятное дело, что в НБУ говорят об экономике в целом и имеют в виду прежде всего платёжный баланс, а не проблемы и потребности населения.

Поскольку большая часть моторного топлива на Украине импортируется, в частности из Белоруссии и России, для прогнозирования ситуации на рынке Украины имеет смысл также обратить внимание на соседей. А там тенденции таковы.

— Российские производители в апреле повысили отпускные цены на 13%. А это уже железная гарантия роста цен и на Украине

— В Белоруссии в ближайшее время могут в очередной раз поднять акциз на бензин, после чего эта прибавка перекочует в экспортную цену и в розницу. В РФ акцизы, наоборот, собираются снижать, однако на отпускную цену (из-за налогового манёвра) это не повлияет.

Антимонопольный комитет Украины опубликовал результаты расследования летом прошлого года. Чиновники пришли к мнению о виновности в нарушении экономического законодательства пятью сетями АЗС (в частности, крупными — WOG, ОККО): АМКУ обвинил их в ценовом сговоре.

Президент Украины Пётр Порошенко зазывает корпорацию SOCAR открыть производство авиационного топлива на Украине. Этот вопрос он обсуждал с президентом азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым во время его визита в Киев. Тот в свою очередь обещал «подумать», но только после того, как SOCAR завершит свои актуальные проекты в Турции.

21 мая украинские СМИ сообщили, что энергетическая таможня Государственной фискальной службы вот уже три дня (на тот момент) не оформляет импорт топлива на Украину. Причина — технический сбой и полная невозможность оформить документы. Из-за чего на границе скопилось большое количество топлива. Весьма любопытно, что спустя 10−12 дней после этого начались перебои с бензином в Донецке. Можно предположить, что часть топлива до сих пор поставляется туда украинскими бизнесменами.

Разное

Согласно информации, озвученной главой Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексеем Дорошенко, Украина вошла в десятку стран мира, чьи жители тратят больше всего денег на продукты питания.

«Если сложить расходы на питание, сигареты и алкоголь, то наша страна входит в ТОП-5 стран мира с самыми высокими расходами. Украинцы, по данным Соединенных Штатов, потратили в 2016 году 38% от всех доходов на продукты и 8,1% на алкоголь и сигареты. То есть общие затраты на эти две группы составили 46,1%», — отмечается в комментарии.

Кроме Украины, в эту пятёрку входят Нигерия, Египет, Пакистан и Литва.

В частности, по данным Дорошенко, за прошедший год (апрель к апрелю) на Украине рекордно подорожало мясо.

«На конец апреля килограмм говядины можно было купить в среднем по стране за 125 грн., свинины — по 116 грн., филе курицы — по 91 грн., вареной колбасы — по 86 грн., сала — по 70 грн., а бройлера — по 55 грн.» (речь об оптовых ценах, розничная наценка прибавит к этим цифрам ещё 25−30%). В результате за год сало подорожало на 71%, свинина — на 41%, и говядина — на 27%», — информирует он.

Аннибале Караччи. Мясная лавка. 1583

24 мая на Украине решением Совнацбеза заблокировали WebMoney — выводить средства и получать их на территории Украины стало невозможно. Украинские чиновники руководствовались той же логикой, что и при запрете российских систем денежных переводов.

«…Украинские банки, с которыми мы работали, не могут переводить деньги наших клиентов с электронных кошельков на карточки, интернет-магазины не могут принимать расчеты, а интернет-провайдеры должны закрыть пользователям доступ к сайту и к их личным кошелькам. То есть полная блокировка», — рассказал изданию «Страна.ua» директор по маркетингу WebMoney.UA Ростислав Троценко.

Масштабов произошедшего чиновники явно не представляли. По оценке экономиста Александра Куща, ежегодно украинские фрилансеры получали и обналичивали через WebMoney до 2 млрд долл. В компании отмечают, что средства клиентов не пропадут:

«Мы в этой ситуации пока ничего сделать не можем, так как частично интернет-провайдеры уже начали отключать клиентов, а банки уже не работают с системой. Единственное, что мы можем предложить, — тем, у кого еще есть доступ к ресурсу, открыть кошельки в долларах или евро и работать с ними через европейский WebMoney. Но в любом случае деньги наших клиентов не пропадут — они остаются в системе», — говорится в комментарии.

Тем, кто не успеет, компания обещает в течение трех лет конвертировать их средства на гривневых кошельках в доллары или евро. Но по курсу на день конвертации.

В такой ситуации не могло обойтись без паники: отдельные ловкачи уже предлагают вывод средств с комиссией 30−50%.

WebMoney на Украине не везёт исторически. При Викторе Януковиче (2013 г.) её также пытались блокировать. Однако тогда санкции были гораздо менее жёсткими. Скажем, никто не запрещал обналичивать средства через покупки в интернет-магазинах, оплату услуг и т.п. К тому же тогда компании удалось отбиться от претензий государства в суде. Сегодня, при «демократической» постмайданной власти, на это нет никакой надежды.