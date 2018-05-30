Выражение «Ты ему про Ерёму, а он тебе про Фому» используется, когда беседуют два человека, но по крайней мере один из них уходит от общей темы и говорит о чём-то другом, к вопросу (теме беседы) не относящемся. Другие выражения со схожим значением — «В огороде бузина, а в Киеве дядька», «Я про лысого, а ты мне про седого» и т. д.

Все эти крылатые фразы русского фольклора невольно вспоминаются, когда знакомишься с ответами Министерства труда и социальной защиты РФ и подготовленными на их основе ответами других ведомств.

Семь месяцев — с октября 2017 года — более сотни ветеранов Великой Отечественной войны, включая награжденных медалью «За Победу над Японией», представителей научного и экспертного сообщества, депутатов Сахалинской областной думы, депутаты Государственной думы и член Совета Федерации пытаются довести до сведения президента Российской Федерации коллективное обращение с инициативой восстановления праздника «3 сентября — Дня Победы над Японией», введенного Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году и до настоящего времени официально не отмененного. («Ведомости Верховного Совета СССР» 1945. №61).

Обращение неоднократно публиковалось федеральными и другими информационными агентствами.

В обращении обосновывалась значимость этого дня — отмечаемого как «День победы над милитаристской Японией» в Китае, Монголии, Северной и Южной Корее, Нидерландах, а также в США и Великобритании — но не отмечаемого в настоящее время в России.

Эта значимость очевидна не только с точки зрения пропаганды решающего вклада нашей страны в разгром милитаристской Японии и окончание Второй мировой войны, имеющего важное значение для патриотического воспитания граждан России, но и как инструмента противодействия попыткам переписывания и фальсификации истории этого крупнейшего военного конфликта ХХ века.

Обращение соответствует двум документам стратегического планирования, утвержденным Указами президента Российской Федерации. — Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Доктрине информационной безопасности России (Указы №683 от 31 декабря 2015 года и №646 от 5 декабря 2016 года).

Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг

Ответы на обращение было поручено готовить Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации.

Это министерство 8 декабря 2017 №14−02/ООГ-9369 за подписью заместителя директора Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Т.В. Маленко сообщило, что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. об объявлении 3 сентября праздничным днём был якобы отменен Федеральным законом от 23.07.2010 №179-ФЗ, которым 2 сентября (другой день, не 3 сентября! — С.П.) отнесено к числу памятных дат как День окончания Второй мировой войны. Такие ответы министерством давались не раз и не два.

Это утверждение об отмене Указа названным законом не соответствует действительности. Этот закон не отменил ни одного правового акта.

Следует помнить, что в 1947 году двумя указами Президиума Верховного Совета СССР с 9 мая — Дня Победы над Германией — и с 3 сентября — Дня Победы над Японией — статус нерабочего дня был снят, однако ни статус победного дня, ни статус праздничного с них не снимался. Праздновать и радоваться можно и в рабочий день.

Однако Минтруд сообщил, что Федеральным законом от 23.07.2010 №170 — ФЗ «О внесении изменения в статью 1.1. Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» вышеупомянутые указы 1945 и 1947 г. Президиума Верховного Совета СССР в отношении Праздника Победы над Японией — отменены.

Желающие могут открыть любую поисковую систему и убедиться в том, что Федеральный закон от 23.07.2010 №170-ФЗ не отменял ни одного нормативно-правового акта. В том числе, естественно, и указы Президиума Верховного Совета СССР, действующие в российской правовой системе.

Кроме того, Министерство труда сообщило о нецелесообразности установления еще одного нерабочего праздничного дня. Дескать, «частое изменение перечня нерабочих праздничных дней не способствует эффективной организации производственных процессов, затрудняет планирование времени отдыха и режимов рабочего времени».

Дважды, вопреки законодательству, ответы давало лицо, действия которого обжаловались (Т.В. Маленко). Между тем вопрос об установлении нерабочего праздничного дня нами и не ставился!

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1947 года «Об изменении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года» отменил статус нерабочего дня у Дня Победы над Японией, но не тронул названия этого дня! И этот Указ должен исполняться!

На основании этих ответов Минтруда «про Ерёму» Управлением президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций администрации президента (АП) РФ неоднократно давались аналогичные ответы. Последнее 24 мая 2018 г. опять подписал главный советник департамента жалоб и правовой работы управления К. Харитоненко, репродуцировавший очередную отписку Минтруда.

«Слава нашему великому народу, народу-победителю!» (И. Сталин). 1945

Наша попытка привлечь внимание Генеральной прокуратуры Российской Федерации к недопустимому вранью, нарушающему законодательство об обращениях граждан, увенчалось ответом, что «Федеральным законом от 17.01.1992 года №2202−1 «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральная прокуратура Российской Федерации не наделена полномочиями по надзору за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, администрацией президента Российской Федерации».

Пришлось повторно написать в Генеральную прокуратуру. Раз администрация президента РФ неподнадзорна прокуратуре, то уж возьмитесь за федеральный орган исполнительной власти, коим является Министерство труда и социального развития. Оно ведь поднадзорно!

Увы! Надежды на это не оправдались. Генеральная прокуратура уже в мае с.г. опять направила наше обращение в Минтруд России и в то же Управление АП. То есть в те органы, действия которых обжаловались.

Проводя 26 мая 2018 года совещание с новым составом правительства России, президент России В.В. Путин четко заявил, что «правительство, министерства должны быть настроены на максимальную открытость, постоянный диалог с людьми, объяснять все свои действия, в этом в значительной степени залог успеха действий правительства. Нужно вовлекать как можно больше граждан в реализацию задач развития, укреплять их стремление вместе добиваться нужных нам целей».

Неужели, помимо сказанного, президент страны должен ещё публично наставлять каждое ведомство, что не следует врать людям?

На грядущей прямой линии с президентом России мы собирались задать один вопрос:

Когда будет издан указ президента Российской Федерации «О порядке исполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября Днём Победы над Японией»?

Увы, бюрократия вынуждает задать и ряд других:

Когда за систематический обман обращающихся, нарушения законодательства об обращениях граждан будут привлечены к ответственности чиновники Минтруда и Управления по работе с обращениями граждан и организаций АП?

Не стоит ли официально расширить полномочия прокуратуры Российской Федерации в части перечня поднадзорных органов с тем, чтобы заповедников неподконтрольности и игнорирования законодательства в стране не осталось?

Просим принять к рассмотрению эти вопросы в рамках прямой линии с президентом России.

По поручению инициативной группы: Сергей Пономарёв, действительный государственный советник Сахалинской области 1 класса.