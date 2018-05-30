На Украине очень любят размышлять о культе личности в России. На то, безусловно, есть все основания. Однако забавно и даже нелепо, что обвинения эти летят с Украины. Той страны, где вовсю расцветает свой культ. И я сейчас не о Степане Бандере. На Украине пышными цветами зла распустился культ Петра Алексеевича Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Под него верстается всё, что происходит в стране: от открытия фельдшерского пункта до глобальной войны. Всё плохое на Украине — от лукавого (зовут его Владимир Владимирович), всё хорошее — от Порошенко, реинкарнации божества на украинской земле.

Пётр Алексеевич — не мальчик с улицы. Его не забросило в большую политику революционными событиями, как того же Парубия. Евромайдан тут ни при чём. Собственно, всю «революцию достоинства» Пётр Алексеевич воспринимал сугубо как способ прийти к власти. Той, что ему всегда недодавали.

Да, он был при власти со времён Кучмы, этот когда-то кудрявый хлопчик. Но не в той мере, как ему того бы хотелось. Сначала, недолго пробыв в Социал-демократической партии, он создал свою — «Солидарность», а затем серьёзно поучаствовал в создании «Партии регионов». В начале нулевых Порошенко возглавлял комитет по вопросам бюджета, считаясь доверенным лицом Виктора Ющенко, и только терминаторские способности Тимошенко не дали ему стать после «оранжевой» революции премьер-министром. Он был секретарём совета национальной безопасности и обороны, главой совета национального банка Украины и министром экономического развития и торговли.

К чему это я всё? Да к тому, что Порошенко всегда был своим в той Украине, и тем смешнее, когда сейчас он разносит её как обитель зла. Нет, Пётр Алексеевич, вы всегда чувствовали себя весьма комфортно. Но, ясное дело, хотелось больше. И вот — шанс представился. Евромайданный шанс. Особенно, когда в карманах — миллиарды долларов.

То, что началось после президентства Порошенко, иначе как построением тоталитарного государства не назовёшь. Тем смешнее видятся сейчас обвинения Януковича в диктатуре. Порошенко взял схему Виктора Фёдоровича за основу, но талантливо расширил её до куда больших размеров. Он замкнул на себя все сферы: экономическую, военную, политическую, безопасности. Это ещё не ручное государство, но к тому всё стремится. И конкурирующие фирмы — даже мелкие, как то Савченко или Сааакашвили — съедаются, точно ставридка под пиво.

Однако показательнее всего то, что происходит на Украине в информационной сфере. Сколько у Ющенко и Януковича было своих телеканалов, которые бы с утра до вечера славили их? Сколько СМИ? У Порошенко таких десяток, и все они без устали вещают, насколько хорош президент. Армия порохоботов кочует с канала на канал, рассказывая о нём как о великом кормчем. Тут и примеров не надо — достаточно просто открыть украинскую ленту новостей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Порошенко сам кайфует от этой роли. Если в начале президентской карьеры он ещё порой тушевался, то теперь обрёл вождизм во всей полноте. Понаблюдайте за его мимикой, телодвижениями — Пётр Алексеевич всем видом показывает: «Я классный! Я тащусь от себя!» И каждый новый объект украшен табличкой: «Открыт Петром Алексеевичем Порошенко». Вписать себя в историю даже в мелочах.

Ещё хлеще Порошенко ведёт себя в зарубежных командировках. Он вещает так, словно стоит во главе страны, от которой и правда зависит судьба мира. Даже не советы раздаёт, а указания. Нет, конечно, с европейскими лидерами он, в общем-то, знает своё место. Однако, вернувшись на родину, тут же сообщает, что поговорил с таким-то и дал ему весомое указание — и тот принял решение. В пользу Украины, ясное дело. А если «объект влияния Порошенко», как, например, президент Германии, скажет «да хватит уже, знайте своё место», он тут же будет записан во враги нации. Потому что враг Порошенко — враг украинцев.

Такие мелочи, как канцелярия, футболки, кружки, магнитики и прочее с изображением Петра Алексеевича, построение колонн деток на его выступлениях, лишь дополняют общую картину. Как там недавно он заявил? Я сказал украинцам «прикрути» — и они все прикрутили. А вот когда несчастный украинец вдруг задаётся вопросом, почему так, а не иначе, его, конечно, тут же отсылают к Путину. Но если и этого мало, и звучит вопрос «может, наш президент делает что-то не так», вопрошающий тут же маркируется сепаратистом и предателем. Критика Порошенко приравнивается к критике Украины. Мы это уже проходили, правда?

Вершиной культа личности Порошенко, конечно же, является его попытка создания единой украинской поместной Церкви с дальнейшим её подчинением себе. Это внедрение уже не только в дела человеческие, но и в своего рода Божьи. Тут так и чувствуется дух Каролингов, в своё время расколовших Церковь спором о филиокве, чтобы отдать Христово кесарю. Уверен, Пётр Алексеевич постарается взять и другие вершины. Одну подскажу: объединение украинских земель. Он же не зря намекнул, что киевские князья опрометчиво основали Москву. Свет-то христианской веры пролился из Царьграда на Киев и, видимо, лично на Порошенко.

Деньги и власть, что называется, делают своё дело. Порошенко давно уже не президент, а вождь Украины. Дайте ему самую красивую вышиванку! А вот рядовых украинцев, приходя к ним в дома через СМИ, пытаются завербовать в эту странную секту, украинскую разновидность Джонстауна. И это совсем не то, за что боролись на Евромайдане.

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарльз Чаплин. 1940. США Выступление Аденоида Хинкеля

Однако есть проблема для Порошенко. Несмотря на органичность в роли вождя, он всё равно не дотягивает до мессии. И не только потому что западные кураторы Украины смотрят на него то с удивлением, то с подозрением, но ещё и потому, что человек, похоже, слишком заигрался. Как учил Дон Хуан, у человека есть 4 врага: страх, ясность, сила и старость. Не уверен, что Пётр Алексеевич преодолел хотя бы одного из них.

Уж слишком он комичен бывает порой, что, впрочем, неудивительно: ведь за культом личности должны стоять хоть какие-то реальные дела. Так, а где они? Не верить же Порошенко, что на Украине и правда появилась мощная армия, а миллионы украинцев завтра поедут по безвизу в Европу, разбрасывая аборигенам заработанные на инновационных технологиях доллары?

И да, Порошенко — не Гитлер, зря эти сравнения. Он Чарли Чаплин в роли Гитлера, причём играющий не лучшую свою роль.