Уж на что я не из поклонников детективного кино, но это фильм произвёл на меня самое благоприятное впечатление, не потому что это фильм какой-то особый или великий, перед нами, в сущности, заурядная картина, которая отличается разве что особенно «замысловатым» плетением сюжета. Не переживайте, я не скажу, что убийца дворецкий, поскольку дворецкого тут нет… А есть пейзажи, часто нарочито красивые; томная и мистическая музыка, которая должна обострять и нагнетать; неплохая актёрская игра. В некоторые моменты, где, скажем, актёры должны «играть ложь», это становится особенно интересно. Мораль этого фильма можно было бы сформулировать так: «обманывать нехорошо» (ну и убивать тоже)… В самом деле, фильм представляет собой череду обманов и обманок, где головокружительно меняются версии происходящего. Все обманывают всех. Словно бы падающая цепочка костяшек домино, невинная ложь приводит к трагическому финалу…

Цитата из к/ф «Невидимый гость», реж. Ориола Паоло. 2016. Испания Главный герой

Причём, чтобы разоблачить ложь одного, требуется ложь другого…

Цитата из к/ф «Невидимый гость», реж. Ориола Паоло. 2016. Испания Машина в воде

Ближе к концу это и вовсе теряет соотношения с «реальностью», всё высосано из пальца, но талантливо, и этому веришь… В конце концов, есть же такие «интеллектуальные детективы». Есть и пресловутый «Расёмон», где версии «того, что было на самом деле» расходятся, как сад расходящихся тропок, где каждый путник может найти своё понимание мироздания.

В этой картине в финале выстраивается ясная относительно цепочка произошедшего, но по ходу фильма вы можете постоянно примерять разные версии, задумываться о характерах и мотивах, иногда — уликах. То есть прощупывать реальность. Тестировать версии происходящего. Интересна и актёрская работа, особенно героя-мужчины, который играет скупо, почти нейтрально, иногда мелодраматично наигрывая, иногда просто прогуливаясь, как на подиуме. Красавиц-латинос, он явно покорит сердца зрительниц. Интересно, что, пусть косвенно, но фильм ставит и философские вопросы (хотя вроде бы не сильно на это претендует), например, о том, что такое ложь во спасение? Насколько она оправдана? Стоит ли отвечать «оком за око»? Или нужно подставлять другую щёку?

Цитата из к/ф «Невидимый гость», реж. Ориола Паоло. 2016. Испания На нарах

Фильм сделан по отчётливым канонам жанра, причём создатели не боялись пересолить: есть тут и «тайна убийства в запертой комнате» (целый букет детективов про это писался уже век назад), и сложности альтернативных версий, которые иллюстрируются буквально, как следственные эксперименты. И в этом магия кино, когда мы слышим версию того, что «может быть, было так», и тут же видим её на экране в качестве иллюстрации, то что-то происходит с нами, нам кажется, что ведь действительно так и было… Поскольку мы это видим как реальное. Реконструкция событий кажется реальным прошлым. И в этом тайна и парадокс кино, пусть мы знаем, что всё это актёры, что всё это в каком-то смысле «ложь», что актёры, которые играют в то, что они врут, показывают нам возможные версии того, как всё обстояло на самом деле… Короче говоря, это очень любопытное кино — в том числе в смысле размышлений о природе самого «возвещающего обмана» кино, хотя создатели на это явно не рассчитывали…

Фигурируют там и почти экзистенциальные размышления о «гнили вместо души» одного из главных героев. В том числе один из мотивов картины — это «цена успеха», с одной стороны, и невозможность быть «счастливым во грехе» — с другой… Интересно, если бы у создателей было больше свободы в смысле продюсирования и денег, то они бы стали снимать другое кино? Более «философское» и «психологическое», «артахусное»? Или и этот жанр и фильм полностью органичен для них? И всех устраивает?

Цитата из к/ф «Невидимый гость», реж. Ориола Паоло. 2016. Испания Свидание

В фильме почти нет столь привычного «секса и насилия». И вообще явно, что кинематографисты стремились, пусть не всегда очень удачно, к каким-то эстетическим решениям, цветовым гаммам, музыкальным фразам, созданию атмосферы ужаса и напряжения, которая и правда постепенно сгущается над зрителем. Интересно, что в таком кино неминуемо возникает вопрос «глубины», поскольку, как правило, детективы и криминальные фильмы «функциональны», то есть каждый выполняет чёткую роль. «Убийца», «жертва», «свидетель», «детектив», «помощник детектива» — ну и в этом духе. В данном случае это всё есть, но создатели потрудились над тем, чтобы окончательно вас запутать, в том числе в ваших собственных представлениях о том, кто «плохой», а кто «хороший». Хорошо, что фильм на самом деле (не очень понятно, правда, что такое это «самое дело») вольно или невольно избегает однозначных оценок и акцентов. Возможно, это «недоработка» создателей, но в фильме есть объём для философских и моральных размышлений, притом что в действие и интригу мы погружаемся прямо с первых секунд фильма. Очень быстрая экспозиция и погружение в драматическую ситуацию героя. Буквально в первые пять минут мы уже «взяты за горло» талантами драматурга и режиссёра. Причём забавно, что общее для фильмов такого рода «давление времени» (герои должны быть поставлены в ситуацию, когда на них давят обстоятельства и время ограничено) иллюстрируется буквально секундомером. Ладно хоть не шахматными часами…

Я не люблю вердикты и рекомендации смотреть или не смотреть что-то. Но думается, что для любителей детективов и «триллеров» это точно стоит посмотреть (хотя бы чтобы разочароваться), но и любители «триеров» могут найти что-то для себя в этой ленте, которая, например, не особо претендуя на глубину, всё-таки в неё невольно скатывается, как машина с трупом оболганного мужчины в глубину пруда…

Но дальше вам уже лучше самим отправиться в фильм. Захватите с собой лупу и собаку. Вам придётся стать детективами.