Хотя националистическая японская газета «Санкэй симбун» солидаризируется с правыми тенденциями нынешнего кабинета министров во главе с Синдзо Абэ, именуемого как в своей стране, так и за рубежом «ястребом» в политике, она не довольна внешне примирительной линией японского лидера на российском направлении. Именно с таких позиций редакторы «Санкэй» оценивают результаты прошедшего на днях очередного японо-российского саммита в Санкт-Петербурге и Москве. Свое недовольство газета выносит в заголовок: «Путь к возврату четырех островов не просматривается».

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Но винят они в этом не столько японского руководителя, сколько Москву, которая-де не отвечает на призывы Абэ «возвратить» Курильские острова. «Серьезная проблема заключается в том, что Россия никак не реагирует на призыв возврата островов. Решимость, не подкрепленная поступательным движением, не приносит результатов. Японцы не поймут переговорную позицию, при которой перспективы для возврата отсутствуют. Принципиальная позиция премьера Абэ состоит в том, чтобы углубить доверительные отношения за счет совместной хозяйственной деятельности на четырех островах и прийти к подписанию мирного соглашения, что повлечет за собой возврат северных территорий», — пишет газета по итогам состоявшихся переговоров.

И всё же «Санкэй» не может удержаться от критики Абэ, в частности, за его согласие поощрять совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах с целью утверждения на этих островах, имея в виду, что длительное пребывание здесь японцев должно по замыслам Токио создать благоприятные условия для перехода «северных территорий» в состав Японии.

Газета, по сути, отговаривает Абэ от этой затеи: «Что касается совместной хозяйственной деятельности, то стороны стремились к созданию системы, которая не пошатнет юридические позиции обеих сторон. Тем не менее деятельность, которая будет осуществляться в соответствии с юридической позицией России, поставит под угрозу суверенитет Японии. Президент Путин посвятил большую часть выступления экономическим отношениям. По всей видимости, он думает только о том, как получить от Японии экономическую выгоду».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ присутствовали на приёме по завершении концерта в Большом театре по случаю открытия перекрёстных годов России и Японии

Оценивая нынешнее состояние дел в сотрудничестве на Курилах и провозглашенный Абэ «новый подход», «Санкэй» прямо пишет, что с тех пор, как о таком сотрудничестве было заявлено в ходе визита президента Путина в Японию, «прошло полтора года, а ни один проект так и не начал реализовываться». Читаем: «Японская сторона предлагает начать деятельность в таких областях, как аквакультура, тепличное выращивание овощей и так далее. Однако совершенно не понятно, как это может привести к возврату территорий. Есть информация о том, что этим летом на острова будет направлена неофициальная группа. Однако соглашения по «особой системе», которая станет предпосылкой для экономической деятельности, достигнуто не было». Напомним, что под «особой системой» Токио подразумевает согласие российского правительства на нераспространение на японцев на Курилах законов нашей страны и предоставление им фактически права экстерриториальности, что грубо нарушает суверенитет и законодательную базу на этих российских территориях.

Обвинив в очередной раз Советский Союз в якобы «незаконном захвате северных территорий, нарушении пакта о нейтралитете и нападении на Японию», газета обрушивается и на современную Россию. При этом голословно и вопреки фактам называя японские требования о возврате островов «законными и справедливыми», читателя убеждают, что «путинская Россия — это классический пример сил, которые при помощи военной мощи растаптывают порядки, основанные на международном праве».

Перечислив все стандартные обвинения — аннексия Крыма, покушение на Скрипалей в Великобритании, кибератаки на западные страны, вмешательство в гражданскую войну в Сирии, сбитый над Украиной якобы русскими пассажирский Боинг, «Санкэй», призывает Абэ «дать понять Путину, что России сначала надо привить уважение к международному праву, и только потом страны будут помогать ей в получении экономической выгоды».

Не приходится сомневаться, что недовольные даже внешним сближением Японии с Россией и лично Абэ с Путиным правые силы Японии будут и впредь совать палки в колеса сотрудничества двух стран.