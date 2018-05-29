Есть известная русская пословица о чрезмерном усердии, которое приводит к травмам лба. Именно она пришла мне на ум, когда я прочитал о настойчивом совете президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера режиму Порошенко перестать критиковать Берлин в связи с его приверженностью российско-германскому проекту «Северный поток — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Вот как приводит его слова на пресс-конференции в Киеве телеканал «112 Украина»: «Вы не должны нас обвинять, даже если мы говорим о «Северном потоке — 2», мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, у Германии есть усилия обеспечить транзит природного газа через Украину, и для этого происходят встречи также с ЕС, и я надеюсь, в будущем они принесут результат. Опасения Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, безосновательны».

Накануне, как мы помним, постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что, продолжая «беспощадную войну» против «Северного потока — 2», Украина должна иметь и «План Б». Этот план должен предусматривать юридические гарантии по поводу «конкретных объемов газа, которые Россия при любых обстоятельствах будет транспортировать через украинскую систему».

Вчера мне уже довелось высказаться по поводу проявившихся в этом заявлении неизбывном иждивенчестве современной украинской элиты и её стремлении «стоять у крана», причем желательно не газового, а «крана» всей европейской политики. Сегодня поговорим собственно о гарантиях.

Nord-stream2.com Контроль качества труб для трубопровода «Северный поток — 2»

О возможности сохранения российского газового транзита через Украину после ввода в строй «Северного потока — 2», как известно, ещё 18 мая заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Условием продолжения поставок по украинскому маршруту он назвал «экономическую обоснованность и целесообразность для участников экономической деятельности».

Этого, понятно, Киеву мало. Он хочет сохранить возможность паразитировать на российском транзите «при любых обстоятельствах». Такая постановка вопроса, однако, уже из области несбыточного. Есть, конечно, в мире страны и правительства, которые готовы ставить себя в безусловную кабальную зависимость от внешних сил, и современный киевский режим, на мой взгляд, из их числа, но к России такая постановка вопроса отношения не имеет.

Мало только экономической обоснованности и стоящему за Киевом в этом вопросе Вашингтону. Накануне приезда Ангелы Меркель в Россию американская пресса сообщала о давлении на неё со стороны президента США Дональда Трампа в целях добиться отказа от «Северного потока — 2». У Берлина против этого давления есть свои политические и экономические аргументы; они, судя по всему, дали результат, и сейчас речь идёт о выработке варианта, при котором все должны остаться при своих.

Насколько это получится, сказать трудно. И дело тут не только в том, что политика — это искусство возможного, но и в усиливающейся агрессивности режима Порошенко, его возрастающей провокационности в отношении России и русских.

Тициан Вечеллио. Каин и Авель. 1544

Захватившая власть в Киеве хунта уже четыре года убивает в Донбассе не только русских, но и украинцев только за то, что они не согласились с человеконенавистническим вариантом разрушения страны. Одновременно она превратила Запад в своего рода божество, от которого требует себе новых и новых «гарантий». В этих обстоятельствах невозможно не увидеть в происходящем аналогии, пусть и суррогатной, с историей Каина. Помните, убив брата, он требовал от Бога себе «гарантию» — печать неприкосновенности.

Запад уже дал Порошенко и компании свою «печать», сейчас требует новых для него гарантий от России. Но раздавать каиновы печати, к счастью, ему не по силам. Поэтому и режиму Порошенко с любыми западными «печатями» и гарантиями не удержаться у власти, и бороться с ним надо напористо и уверенно: он ненастоящий даже в роли Каина.

Что же касается беспроблемного продолжения российского транзита, как и возвращения многих других выгод от нормальных российско-украинских связей, то настоящей гарантией этого для Украины и украинцев может быть только дружественный характер отношений с Россией и русскими. Что-то мне подсказывает, что при нынешнем украинском режиме этого не получится.