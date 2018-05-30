30 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с официальным визитом в Грузию. Это, по сути, первый зарубежный визит нового премьер-министра, если не считать посещения Степанакерта и Сочи. В первом случае считать Республику Арцах заграницей можно весьма условно, а во втором — саммит Евразийского экономического союза 14 мая в Сочи был запланирован задолго до премьерства Пашиняна, и он лишь представлял там Армению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Несмотря на то, что Грузия находится и пытается развиваться в ином внешнеполитическом формате, для Армении она была и остается значимым фактором на обоих направлениях так называемой комплементарной внешней политики. В направлении европейской интеграции и в деле построения парламентской формы правления Грузия опережает Армению и накопила интересный Еревану соответствующий опыт.

С другой стороны, Грузия географически лежит на пути интеграции Армении с Евразийским экономическим союзом, где самый сложный вопрос заключается в использовании дополнительных, ныне не действующих коммуникаций через Абхазию и Южную Осетию. В начале текущего года мы выражали осторожный оптимизм относительно того, что соглашение между Россией и Грузией относительно возобновления эксплуатации коммуникаций между странами будет реализовано.

Карта Грузии и непризнанных республик

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Этот оптимизм базируется на новой реальности, весьма отличной от ситуации 2011 года, когда соглашение было подписано. В частности, речь идет об увеличивающемся товарообороте Армении и Грузии с Россией, который становится все сложнее обеспечивать при бездействующих коммуникациях. Кроме того, Грузия, которая позиционируется ее западными партнерами как транспортный коридор Восток — Запад, уже несколько лет теряет потоки в этом направлении. А обеспечение транзита является весомой строчкой госбюджета республики. В связи с этим блокада коммуникаций на северном направлении становится все более очевидным экономическим тупиком для Грузии. Наряду с политическим. То есть интересы Еревана и Тбилиси в этом сложном вопросе максимально сблизились.

Любопытный пункт в повестке визита армянского премьера в Грузию — прием в тбилисском парламенте в связи со 100-летием Первой Армянской Республики. К слову, с разницей в несколько дней столетие первых республик отмечают также в Грузии и Азербайджане. И не все было так гладко между Арменией и Грузией 100 лет назад, как сейчас: первые республики двух стран воевали между собой за Джавахк и Борчалу. В связи с этим закавказские республики, мягко говоря, не стремились отмечать эти праздники по-соседски. И этот подчеркнутый жест в отношении национального праздника Армении наглядно иллюстрирует отношение Тбилиси к Еревану.

President.am Президент Армении Саркисян присутствовал на праздновании 100-летия Первой Демократической Республики Грузия

Но что более примечательно в визите армянского премьера — это посещение армянонаселенного региона Самцхе-Джавахк. Это беспрецедентный шаг. За все последние 27 лет независимости никто из глав Армении не посещал Джавахк. Официальные Ереван и Тбилиси традиционно старались не замечать или не выпячивать вопрос прав армянского населения Джавахка как национального большинства. Эта тема всегда была чувствительной и опасной — вплоть до того, что власти Армении сами нейтрализовывали спекулятивные настроения по национальному вопросу армян Джавахка. Зачастую на националистических чувствах армян Грузии интенсивно работали из двух других соседних государств региона, заинтересованных в проблемных армяно-грузинских отношениях.

Визит первых лиц Армении в Джавахк мог стать стимулом для националистических настроений армян региона. Те же последствия будет иметь и визит Пашиняна, но, по всей видимости, Ереван и Тбилиси уже уверены в том, что сообща смогут контролировать ситуацию. Основа этой уверенности — в стремительно сближающихся интересах Армении и Грузии и выстраиваемых на этой базе двусторонних отношениях.