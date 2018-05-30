



Иван Шилов ИА REGNUM США

Американский бизнесмен греческого происхождения Эфстатиос Валиотис, выступая 18 мая на церемонии присуждения ему звания почетного доктора богословия, сделал заявление, которое всколыхнуло православный мир.

Валиотис является прихожанином и донором Греческой православной архиепископии Америки (GOAA) в юрисдикции Константинопольского патриархата (объединяет греческие приходы в США, учреждена указом константинопольского патриарха Мелетия IV в 1922 году). Однако сейчас бизнесмен предложил GOAA рассмотреть вопрос о выходе из подчинения Фанара с получением автокефалии или даже переводе Константинопольского патриархата в США. Как подчеркнул Валиотис, американские православные греки не могут «управляться небольшой группой людей, которые находятся в Турции, не имеют паствы и цели, без работы и с другой повесткой — что будет в случае греко-турецкого конфликта, кто поможет нашей церкви?» Помимо того, по его словам, в Соединенных Штатах патриархат сможет «беспрепятственно выполнять свою работу и свою экуменическую миссию».

Реакция на его заявление последовала не сразу. Так, Орден святого апостола Андрея, отправивший в американскую грекоязычную газету The National Herald (Ethnikos Kirikas) осуждающее бизнесмена заявление, обратил внимание на следующее. Валиотис выступал в присутствии экзарха Константинопольского патриархата архиепископа Димитрия, митрополитов Бостонского Мефодия, Сан-Францисского Герасима и Питтсбургского Саввы. Однако, пишут представители ордена, «мы выражаем глубокую озабоченность тем, что хотя кто-то говорил вопреки матери-Церкви, никто, кажется, не вступился за нее». Немногим позже архиепископ Нью-Джерси Евангелос направил приходам и всем верующим метрополии послание, в котором также осудил «молчание присутствующих», которые не прервали «дерзкую» речь бизнесмена, «чьи настроения в отношении Константинопольского патриархата очень хорошо известны, поскольку он неоднократно и публично озвучивал их на протяжении последних десятилетий».

Karensoup Свято-Николаевский собор в Вашингтоне

Идея перемещения резиденции константинопольских патриархов из стамбульского квартала Фанар в другую страну в контексте сложных отношений их с Турцией не нова. Напомним, что до распада Османской империи и подписания режимом Мустафы Кемаля в 1923 году Лозаннского мирного договора Константинопольский патриархат был довольно влиятельным в православном мире. В его состав входили 40 расположенных на территории Османской империи епархий с общим числом верующих более 2 млн человек, в том числе 30 епархий в Малой Азии. Однако во время бурных потрясений, которые империя переживала по итогам Первой мировой войны, константинопольские епископы допустили немало серьезных политических ошибок. В частности, избранный в 1921 году патриархом бывший глава Элладской православной церкви архиепископ Мелетий IV занял активную антитурецкую позицию. После поражения Греции в войне с Турцией последние поставили вопрос об удалении Мелетия из страны.

4 января 1923 года турецкая делегация официально потребовала от членов Лозаннской международной конференции перевести Константинопольской патриархат на Афон, ввиду ее враждебного отношения к турецкому правительству. Итальянцы были склонны согласиться, против выступили представители Великобритании, Франции и США, усмотрев в этом предложении влияние Святого престола. Компромиссное решение выдвинул Париж: оставить патриархию в Стамбуле, но лишить ее политической власти, которую она ранее имела. Предложение было принято, что, впрочем, не помешало Анкаре изгнать выбранного в декабре 1924 года патриарха Константина VI, который хоть и был турецким гражданином, но не проживал в Стамбуле, что по Лозаннскому договору требовалось от претендента на престол. После Второй мировой войны в турецкую религиозную политику начинают активно вмешиваться американцы. В 1949 году под их давлением константинопольским патриархом избирают Афинагора, архиепископа Американского, который не являлся турецким гражданином.

Патриарх Афинагор

В середине и конце 1960-х годов турецкое правительство пригрозило выдворить патриарха Афинагора из страны. Против выступил Вашингтон. Как указывал турецкий писатель Тозун Бачели, «были опасения, что если патриархат, как центр православного христианства, будет удален из Стамбула, то Советский Союз мог бы выдвинуть Русскую православную церковь на роль лидера православного мира». Сложившийся статус-кво просуществовал долго. Но сегодня он подвергается ревизии. Американские православные греки обвиняют Анкару в нарушении собственной конституции и Лозаннского договора, во вмешательстве в выборы патриарха, непризнании его «вселенского» статуса, отказе в регистрации патриархии как юридического лица, закрытии богословской школы на острове Халки и конфискациях церковного имущества. И все дает основания официальному Вашингтону — если он решится на такое — предъявить претензии турецкому правительству и предложить перевести Фанар в Соединенные Штаты.

Может быть, это произойдет уже во время первого срока президента США Дональда Трампа. В конце концов, главой администрации Белого дома он первым делом назначил Райнса Прибуса, православного американца немецко-греческого происхождения, активного прихожанина церкви Святой Софии в Вашингтоне, хорошо знакомого с архиепископом Димитрием. В этом случае, оказавшись на земле могущественного государства, пользуясь его ресурсами и поддержкой, нынешний константинопольский владыка Варфоломей или его преемник из «вселенского» патриарха станет настоящим Вселенским патриархом, к которому потянутся главы многих Православных церквей. Американские протестанты и так сильны, по ряду направлений в международной сфере к ним прислушиваются политики. А заполучив контроль над православием, что еще останется сделать Вашингтону, чтобы объединить христианство? Разве что выбрать в Ватикане «своего» папу Римского.