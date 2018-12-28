Как часто во сне, закрывая глаза,

Наталия Судец Оренбургский заповедник

Я в степь целиком погружаюсь.

Все мысли и чувства уносит гроза.

В степной красоте растворяюсь.

© Наталия Судец

Проснешься в степи на рассвете, тянешься рукой к окну, одергиваешь штору на окне лаборатории и видишь, что солнце уже зацепилось лапками за край земли и подтягивается, тянется в горизонту, осветляя его край. Пытаясь разлепить глаза, скатываешься с дивана, прямо в пижаме запихиваешь себя в ботинки, спросонья одной рукой хватаешь чью-то куртку, второй — фоторюкзак и шагаешь в рассвет. Успела! И вот уже идешь, щурясь, волоча сонные ноги, навстречу солнцу. Выбираешь точку, ставишь штатив, камеру, снимаешь, слышишь пение жаворонков, поднимаешь взгляд, улыбаешься, делаешь глубокий вдох: «Доброе утро, Степь!»

Наталия Судец Оренбургский заповедник

Наталия Судец Оренбургский заповедник

Наталия Судец Степные цветы

Степное сердце России

В Оренбуржье, на границе Европы и Азии, находится степное сердце России — заповедник «Оренбургский». Первый в России полностью степной заповедник, созданный 12 мая 1989 года специально для сохранения степных экосистем. Дело в том, что степи юридически никак не охраняются, и единственный шанс уберечь их от деятельности человека — создать особо охраняемую природную территорию, национальный парк или заповедник.

В этом году заповедник отметил 29-й день рождения, а в следующем отпразднует юбилей. И хоть 30 лет — срок достаточно большой, широко известным заповедник стал лишь в конце 2015 года, когда в его степи поселились новые жители. Но обо всём по порядку.

Наталия Судец Оренбургский заповедник

Степи как экосистема сформировались под воздействием выпаса большого числа стадных копытных, которые регулярно выедали и выбивали её. И в степи царил свой уклад жизни, жили те звери и птицы, которым этот уклад был по душе. Но в советское время степи пошли под нож тракторов. Степные черноземы превратились в пашни, города, лесопосадки, промышленные объекты, полигоны. И не защищенная законом степь как экосистема оказалась под угрозой. Когда люди это осознали, стали создавать заповедники. Однако создание особо охраняемых природных территорий решило проблему лишь частично, одновременно породив другую. Дело в том, что к началу XXI века в степях практически не осталось диких копытных, а домашний скот выпасать в заповедниках запрещено законом. И получился казус: заповедная степь без копытных стала постепенно зарастать и деградировать.

Наталия Судец Степные обитатели

Наталия Судец Степные цветы

Наталия Судец Степные обитатели

Наталия Судец Небо над степью

Ученые давно поняли, что для поддержания степи в ее эталонном виде нужны копытные. В июле 2015 года к Оренбургскому заповеднику присоединили бывший военный полигон площадью 165 квадратных километров (примерно площадь городского округа Хабаровск), где, благодаря военным, сохранился нераспаханным самый большой в России участок ковыльной степи. Новая территория стала пятым участком заповедника и получила название «Предуральская степь», а общая площадь заповедника за счет этого увеличилась на 76%. Случай, беспрецедентный в нашей стране. И сделано это было для того, чтобы приступить к реализации уникального проекта — возвращения в природу Оренбуржья когда-то обитавшего здесь вида дикой лошади Пржевальского. Этот вид полностью исчез из дикой природы по вине человека в конце 70-х годов прошлого века и сохранился только в зоопарках и полурезерватах.

Наталия Судец Оренбургский заповедник

Наталия Судец Лошади Пржевальского, завезённые в оренбургскую степь

Наталия Судец Оренбургский заповедник

Наталия Судец Оренбургская степь

Сотрудники заповедника при поддержке Степного проекта Программы развития ООН/Глобального экологического фонда и Минприроды России разработали программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского. Её практический старт начался в июле 2015 года, как только появился участок достаточный по размеру для создания полноценной популяции диких лошадей. Первую группу животных привезли из Франции, с биостанции Тур дю Вале, а в последующие два года в заповедник прибыло еще несколько групп из венгерского национального парка «Хортобадь». Последний завоз произошел в октябре 2016 года. Тогда команда «Заповедников Оренбуржья» между делом установила мировой рекорд по единовременной авиаперевозке диких копытных. Ни одна страна в мире не перевозила за раз, одним авиабортом 16 диких лошадей. И пусть русские долго запрягают, зато быстро едут. Это двенадцатый в мире подобный проект и самый динамично развивающийся. С его началом был фактически восстановлен древний союз степей и копытных. Сегодня в заповедной степи Оренбургского заповедника живет уже три табуна настоящих диких лошадей, а в акклиматизационных загонах готовятся к жизни на воле ещё два.

Наталия Судец Лошади Пржевальского, завезённые в оренбургскую степь

Наталия Судец Лошади Пржевальского, завезённые в оренбургскую степь

Наталия Судец Лошади Пржевальского, завезённые в оренбургскую степь

Наталия Судец Лошади Пржевальского, завезённые в оренбургскую степь

Наталия Судец Лошади Пржевальского, завезённые в оренбургскую степь

День степи

До приезда в Оренбуржье степь казалась мне чем-то унылым и неинтересным. Глазу фотографа не за что зацепиться, наивно думала я. Но вот уже три года я влюблена в степь, а она отвечает мне взаимностью, открывая всё новые грани себя. И каждую весну я возвращаюсь сюда, чтобы отметить сразу два дня рождения, заповедника и степи.

Наталия Судец Оренбургский заповедник

Трудно представить, но даже в самой степной стране мира, Монголии, нет официального праздника, посвященного степи. До 2013 года ни одна страна мира его не отмечала. Эта мысль показалась мне настолько неожиданной и, чего уж говорить, гениальной, что я воспользовалась своим служебным положением (а работала я тогда PR-консультантом Степного проекта ПРООН) и предложила руководству проекта идею создания официального праздника в Оренбуржье. Идея понравилась губернатору, и уже через пару месяцев, 7 мая 2013 года, указом о памятных и праздничных датах последняя суббота мая стала официальным региональным праздником «День степи». В этом году его отметили 26 мая. К слову сказать, примеру Оренбуржья последовала Калмыкия, где тоже есть степи и где теперь также отмечают этот праздник. У степи появился официальный день рождения и повод привлечь к своим проблемам внимание чиновников и показать свою красоту туристам. Степной проект завершил свою работу в России, внеся большой вклад в дело сохранения степей. Моя работа была завершена, но у степи оказались на меня другие планы. В конце 2015 года она окончательно завладела мной, переманив на работу в Оренбургский заповедник. И теперь у нас с ней тайный союз, который крепнет с каждым моим приездом. Ведь степь — это совсем не уныло и очень интересно. И глазу фотографа есть за что зацепиться и не выпутаться вовек.

Наталия Судец Оренбургский заповедник

Наталия Судец Степные цветы

Наталия Судец Оренбургский заповедник

Наталия Судец Степные цветы

Снова весна. Заповедная степь. Дрожишь, как былинка на ветру. Не от холода — от недосыпа. Но разве можно спать и пропустить чудо? Этот тонкий, пьющийся без соломинки одним движением губ утренний воздух. Эти набухшие капли росы на палочках типчака, хоть языком их слизывай. Этот терпкий и шершавый запах полыни, который разбрызгивают вокруг твои же ботинки. Этот приглушенный звук шагов, какой бывает только на рассвете по влажной земле — и в тающей тишине стук сердца в висках: раз, два, раз, два. И вот уже рассвет-стеклодув тянет тонкую золотую нить над горизонтом, вплетая в неё, как в девичий венок, яркие ленты…