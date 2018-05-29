Журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве рядом с собственным домом вечером во вторник, 29 мая. Убийца совершил несколько выстрелов в спину. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Кукрыниксы. «Способны на любые акции цепные псы цепной реакции». 1980

Если руководствоваться принципом «О мертвых — или хорошо, или ничего», то о профессиональной деятельности и общественно-политических высказываниях Бабченко последних лет не следует говорить вообще ничего.

Руководствуясь принципом объективности, следует напомнить, что это тот самый человек, который публично радовался смертям политических оппонентов или просто не-союзников и который рассказывал, как будет ехать по Москве на натовском танке, а местные жители будут просить прощения и тушенки.

Чтобы понять, зачем совершено это убийство и как оно будет использовано, нужно принять во внимание несколько обстоятельств.

Первое: представители майданной власти через минуту после новости об убийстве заговорили о московском следе, а полиция и вовсе назвала в качестве одной из версий убийства «гражданскую позицию» Бабченко. Даже по среднекиевским меркам высказывания членов майданного правительства носят очень острый характер, один из министров публично сказал о «сжигании Москвы».

Второе: в ближайшее время должны состояться переговоры в «нормандском» формате, а через две недели в России начинается чемпионат мира по футболу; резонансные убийства и преступления уже не впервые происходят «накануне», чтобы придать атмосфере нужный оттенок.

Третье: ни для кого не секрет, что в последние недели, если не месяцы, украинская армия многократно увеличивала масштаб обстрелов и провокаций на Донбассе, словно разминаясь перед большим сражением в ожидании последней отмашки.

Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко

К маю 2018 года уже имеется длинный ряд странных убийств и преступлений. Почему Вороненков? Почему Скрипали? Почему Бабченко? Список можно продолжить. Общее у его фигурантов одно: их можно было продать в качестве «жертв Кремля».

В пространстве реальности Аркадий Бабченко был никому в Москве не нужным и ни для кого не опасным человеком, чьи омерзительные выпады могли вызывать разве что отвращение.

В пространстве реальности город Киев живет без правоохранительной системы в атмосфере тотальной безответственности и безнаказанности при наличии немыслимого количества оружия у «ветеранов» и «патриотов».

А вот в пространстве пиар-реальности западные СМИ продадут это как «убийство критика Кремля, оппозиционного журналиста», и в качестве «доказательств» смогут обильно цитировать покойного.

В политическом пространстве сторонники эскалации конфликта Запада и России попытаются использовать эту смерть как минимум для наращивания давления и дальнейшего расчеловечивания оппонента.

И сторонники эскалации есть не только в западных правительствах. Их предостаточно и в майданных кабинетах, многие обитатели которых только и думают о войне, потере части территории, военном положении, отмене выборов, огромных бюджетах.

Аркадий Бабченко — это даже не сакральная жертва. Это просто пешка, брошенная в общий костер по случаю. Именно такова сейчас цена жизни в Киеве под властью майдана и его западных кураторов.