Военная кампания президента США Дональда Трампа против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии имела громкий успех. Террористы потеряли контроль над сирийским городом Ракка — самопровозглашенной столицей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в октябре 2017 года. С тех пор подконтрольные боевикам территории в Сирии непрестанно сокращались. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о поражении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Даже бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Роудс — заядлый критик политики Трампа — высоко оценил результаты нынешней администрации в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет Джон Ричард Куксон в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

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Центральный компонент военной кампании был достаточно простым. «Я бы разбомбил их к чертовой матери», — заявил в ноябре 2015 года тогдашний кандидат в президенты США от Республиканской партии, объясняя детали предполагаемой кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Действительно, он так и сделал. По данным ВВС США, в 2017 году после прихода Трампа военные США сбросили на боевиков на 29% больше боеприпасов, чем в 2016 году — финальном этапе президентства Обамы.

Трамп также смог добиться замечательного баланса в постигиловский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) период. Он поступил мудро, отказавшись от призывов наводнить Сирию американскими солдатами, даже несмотря на то, что по-прежнему готов свергнуть режим президента Сирии Башара Асада за совершенные им вопиющие зверства. Недавний опрос аналитического центра Chicago Council on Global Affairs показал, что семь из десяти граждан США готовы поддержать воздушные удары Вашингтона в Сирии, если Асад прибегнет к использованию химического оружия.

Airforce.com ВВС США

Война приносит страдания и разрушения. Однако, несмотря ни на что, для Трампа в Ираке и Сирии все прошло успешно. Тем не менее редко упоминается тот факт, что нынешний президент США использовал в Сирии и Ираке практически точно такую же стратегию, как и в Афганистане. Хотя на самом деле кампания в Сирии и Ираке носила более сдержанный характер.

По данным ВВС США, в 2017 году американские военные сбросили на позиции боевиков в Афганистане почти в два с половиной раза больше боеприпасов по сравнению с 2016 годом. Короче говоря, Трамп развязал настоящую войну. Он даже не постеснялся использовать против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) самую мощную неядерную бомбу — GBU-43 / B Massive Ordnance Air Blast — в провинции Нангархар в апреле 2017 года. Сообщалось, что в результате взрыва GBU-43 были уничтожены около 100 боевиков. Не похоже на то, что американская администрация собирается ослаблять агрессивную кампанию в Афганистане. В апреле 2018 года США сбросили в Афганистане количество боеприпасов, превышающее показатели за любой предыдущий месяц, начиная с 2012 года.

Однако если кампания в Ираке и Сирии прошла успешно, то в Афганистане все было сделано впустую. За последние два года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие боевики удвоили процент подконтрольных им территорий. В настоящий момент правительственные силы контролируют только 56% из 407 районов Афганистана. Два года назад афганское правительство контролировало 71% территории, а год назад — 60%.

Это еще не все. Бомбардировочная кампания Трампа также была направлена против производства опиума в Афганистане. Однако в 2017 году оказалось, что общая площадь земель, отведенных под культивирование мака, увеличилась на 63% по сравнению с 2016 годом. За аналогичный период объем производства сырого опиума увеличился на 88%. В городах и деревнях отсутствует такое понятие как правопорядок. По данным ООН, в 2017 году в Афганистане зарегистрировано 23 тыс. 744 инцидента в сфере безопасности, включая вооруженные нападения, подрывы фугасов и т.д.

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The U.S. Army Сухопутные войска США

Это не похоже на предсмертные муки умирающих боевиков, а скорее на медленное, но устойчивое возрождение власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Директор национальной разведки США Дэн Коутс выразил явный пессимизм на недавнем заседании комитета по вооруженным силам Сената. По словам Коутса, в Афганистане «в предстоящем году следует ожидать постепенного ухудшения общей картины безопасности, Кабул, как и прежде, испытает на себе основную тяжесть удара» со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Ираке военные советники США проводили обучение и оказывали поддержку высокоэффективным подразделениям спецназа, которые взяли на себя большую часть наземных боев против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Придерживаясь аналогичной стратегии, Пентагон в настоящее время сосредоточен на создании подразделений элитных афганских коммандос. Однако афганские вооруженные силы по-прежнему не могут справиться с внутренним хаосом. В период с января 2017 года по январь 2018 года афганские национальные силы обороны и безопасности сократились почти на 18 тыс. человек.

Увы, но на войне нельзя просто взять и скопировать одну и ту же стратегию. В Ираке и Сирии Трамп добился победы. Однако когда речь заходит о войне в Афганистане, самой длинной войне в истории США, американскому руководству нужно все начинать с нуля.