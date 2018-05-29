Фантастическая даже по украинским меркам новость пришла из Киева во вторник, 29 мая. Наблюдательный совет государственной компании «Нафтогаз» принял решение выплатить премии в размере 45,6 миллионов долларов руководителям компании за «победу» в стокгольмском арбитраже над «Газпромом».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Иероним Босх. Аллегория чревоугодия и любострастия. 1500

Настроение украинских комментаторов концентрированнее всех выразил экс-глава администрации президента Андрей Портнов: «Так красиво кражу государственных денег еще никогда не оформляли».

Дело даже не в том, что стокгольмские решения еще будут оспорены, а процесс этот — не единственный для «Газпрома» и «Нафтогаза».

Дело в том, что за последние четыре года закупочная цена на газ для Украины почти не изменилась, а вот потребители стали платить за него в 10 (десять) раз больше. Само собой разумеется, без всяких изменений качества.

Кто бенефициар? Прежде всего — «бюджет», из которого финансируются «госзакупки» у предприятий президента и других бизнесменов Украины. Кроме того — энергетические компании, целиком принадлежащие тоже правильным людям. Также — сам «Нафтогаз», где у руля тоже не кто попало. И, конечно, владельцы инновационного бизнеса по созданию украино-словацких посредников для продажи российского газа под видом словацкого с многомиллионным заработком на абсолютно ровном месте.

В стране оффшорных олигархов и серых зарплат, с издыхающей экономикой и гигантскими долгами, власти уже повысили цену на газ для населения в десять раз и собираются повысить еще вдвое (в сумме, таким образом, получится — в двадцать), а себе выписывают 45-миллионную премию.

Жан-Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом. ок. 1858

Если комментировать не частный случай воровства, а общий подход, то он состоит в том, что украинское государство в его майданной модификации работает вовсе не в интересах граждан Украины.

Дело не в том, что интересы граждан превратно понимаются, плохо или недостаточно отстаиваются. Дело в том, что эта категория отсутствует как класс.

А всё потому, что природу не обманешь и против природы не попрешь. Политический проект украинства, как подробно рассказывал в своих книгах Олесь Бузина и многие другие, не имеет никакого отношения к конкретной географической территории или тем более к тем, кто на ней живет. Он всегда имел — и имеет ныне — отношение только к авторам и продавцам этой идеи.

Отсюда политические решения, прямо противоположные политическим интересам территории и граждан. Отсюда экономические ходы, уничтожающие экономику. Отсюда упоенное раздувание социальных распрей катастрофического масштаба на ровном месте.

Им совершенно всё равно, какими будут последствия. У них есть программа, и она от реальности не зависит. Всё, что их интересует — соответствие программе и монетизация этого соответствия.

Примеры можно обнаружить в самых неожиданных сферах.

Совсем недавно часть украинских националистов провела «общий сбор» и выбрала «единого кандидата в президенты». Казалось бы, где же проходить этому сбору, как не в захваченном Киеве, на худой конец — в родном Ивано-Франковске. Но ведь нет, сбор проходит в Праге. А всё потому, что даже у националистов нет никакой связи с реальной землей. Даже для них это тоже — лишь идея, которую приятно обсуждать в таком приятном месте, как Прага.

А потом — монетизировать. Кто поглупее, монетизирует через мелкое рейдерство. Кто поумнее — через Верховную раду.

Поэтому не надо удивляться тому, что жена министра инфраструктуры едет рожать в США.

Не надо удивляться тому, что сделавшая украинскую медицину платной исполняющая обязанности министра так и не стала полноценным министром и так и не перестала быть гражданкой США.

Не надо удивляться тому, что на джипе, купленном за счет «пожертвований» на «АТО», эпический персонаж майдана казак Гаврилюк ездит на работу в Верховную раду.

Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872

Не надо удивляться войне, нацизму, провоцированию трудовой миграции, параличу правоохранительной и судебной системы, многомиллиардным долгам. Не надо удивляться даже Арсению Яценюку, у которого после кражи миллиарда на проекте «Стена» (сетка-рабица протяженностью в несколько километров) хватает наглости рассуждать о своих политических перспективах на Украине.

Все на своих местах. Власть Украины в ее майданной модификации — это группа физических лиц, монетизирующая проект украинства. Им решительно всё равно, что происходит с реальной территорией и населяющими эту территорию реальными людьми.

Населяющие нынешнюю территорию Украины люди могут бороться за свои интересы только сами. Но они потеряли все ключевые точки — все крупнейшие предприятия, почти все СМИ, все ветви власти. Они не могут выйти из колеса, внутри которого им предлагают выбирать из разных сортов майдана, которые отличаются друг от друга только цветом, но не сутью. Уповать им остается только на чудо.

Или — на прекращение существования проекта украинства в его реальном геополитическом воплощении.