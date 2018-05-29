Назначение Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа демонстрирует преемственность власти в регионе. Артюхов — уроженец Ямала, известный в регионе управленец, самый молодой заместитель губернатора, куратор экономического блока правительства округа, а также один из самых ближайших соратников Дмитрия Кобылкина.

89.rodina.news Дмитрий Артюхов

«Проект Северного широтного хода — это на 90% заслуга Артюхова и его команды. Конечно, я как ледокол шел, общаясь с федеральными министрами… Именно он помог начать этот проект», — так заявил сам Кобылкин в интервью в марте текущего года.

Новый врио губернатора Ямала — молод, но обладает успешным управленческим опытом. Среди достижений заслуг Артюхова — продвижение якорных проектов округа — Северного широтного хода, одобренного правительством РФ, и концессии по модернизации аэропорта в Новом Уренгое, заключенную со структурой АО УК «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Также по инициативе Дмитрия Артюхова в начале года на Ямале стартовало формирование обновленной Стратегии развития ЯНАО, рассчитанной до 2030 года.

Собеседники отмечают эрудицию и экономические познания Дмитрия Артюхова. Несмотря на молодой возраст (30 лет), он несколько лет работает в регионе на руководящих должностях, имеет соответствующий управленческий опыт и знания о регионе. Артюхов последние годы являлся куратором экономики ЯНАО и успешно отвечал за привлечение инвестиций. При нем ЯНАО по итогам 2017 года стал одним из двух регионов России (наравне с Москвой), перешагнувших символический рубеж в триллион инвестиций в основной капитал.

Артюхов, отмечают эксперты, максимально соответствует современному стереотипу об управленце-технократе. Он в совершенстве владеет английским языком, прошел курс обучения современному управлению в Сингапуре, а также стал полуфиналистом федерального конкурса «Лидеры России».

Исходя из этого, можно прогнозировать, что Дмитрий Артюхов как минимум до выборов губернатора в сентябре (утверждается депутатами Заксобрания региона из кандидатов, представленных президентом), продолжит стратегию развития Ямала, сконцентрировавшись на теме развития экономики региона. Вопрос роста доходов государства в текущей экономической ситуации и необходимости выполнять новый «майский указ» главы государства, как прогнозируют эксперты, станет основным индикатором эффективности губернаторов российских регионов. Этот приоритет ранее обозначал и экс-губернатор Ямала. Дмитрий Кобылкин сразу после избрания на новый срок в сентябре 2015 года, в программной статье «Ямал — путь в Арктику!» заявил: «Мы должны посвятить наши следующие пять лет экономике».