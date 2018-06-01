Грядёт чемпионат по футболу, болельщики уже волнуются. Рекорды рекордами, а всё же главное — то, чем спорт делает нас. И прежде чем входить в этот непростой мир, важно подумать наперёд, взвесить все «за» и «против», прикинуть перспективы. Найти свой вид спорта — очень большое дело. Ведь большинство людей, которые говорят о себе «я не любитель спорта», скорее всего, просто не нашли тот, что им подходит! У нас есть семь книг, которые расскажут о многогранном спортивном мире и, возможно, помогут кому-то сориентироваться. Ну и о футболе, конечно, тоже будет много.

Иван Шилов ИА REGNUM 7 книг о спорте для детей и подростков

Лоран Николе. Лев Вировец. Это футбол! Игра, изменившая мир

Издательский дом «Самокат» Обложка книги Лоран Николе. Лев Вировец «Это футбол! Игра, изменившая мир»

История футбола здесь написана так, что от книги отрываешься взволнованным (и даже слегка взмыленным). Ничего удивительного: её писали два футбольных фаната, из которых одному 58 и он ведёт футбольную колонку, второму 13 — и он просто фанат. Два голоса в унисон рассказывают о самых потрясающих поворотах футбольной истории, самых крутых игроках, самых удивительных казусах. Их хроника читается, как захватывающий детектив. И даже если пять минут назад вам не было никакого дела до матча «холостяков против семейных» или до великой обиды, которую пережили французские игроки на матче в 1908 году, или футбольных шортов, которых было не достать во время Второй мировой войны, или… в общем, вполне индифферентный человек, который открыл эту книгу, закроет её пылким болельщиком. Это обязательно нужно читать, потому что футбол на самом-то деле — настоящий кураж, упоение азартом, самой жизнью.

В волнении ожидаем новинку издательств «Самокат» и «Пешком в историю»

Софья Могилевская. Восемь голубых дорожек

Издательство «ЭНАС-КНИГА» Обложка книги Софьи Могилевской «Восемь голубых дорожек»

Школьная повесть для тех, кто ещё только ступает на спортивную дорожку. Многотрудная жизнь первоклашек, в чью жизнь пришло плавание. Робкие и смелые, решительные и не очень, те, кто, может быть, самый решительный — но совершил ошибку, —и всё-таки её исправит и ещё покажет себя с самой лучшей стороны.

Но главное здесь — не рекорды и спортивные достижения. Главное состоит в том, что заниматься плаванием просто очень хочется. И ещё настоящая дружба, которая помогает стать настоящим спортсменом — и настоящим человеком.

Алексей Дурново. Мяч в игре

Издательство «Белая ворона» Обложка книги Алексея Дурново «Мяч в игре»

История футбола от возникновения и до наших дней, в которую входят и правила, и то, как они менялись с течением времени. Хронология рекордов и разбор самых крутых побед и поражений на чемпионатах Европы и мира. Появление новых форматов, курьёзные случаи, почти детективные истории и интересные факты.

Можно сказать, что эта книга для тех, кто уже сделал свой выбор. Но, возможно, и для тех, кто ещё только выбирает вид спорта. Здорово нарисовано, с интересом читается даже непосвященными.

Герард Хемерт. Серия «Футбольные истории. Фёдор и его команда»

Фёдор и его друзья — мальчишки из разных городов России. Они занимаются в футбольной школе «Космос» у молодого тренера Олега Ивановича и, конечно, переживают множество весёлых приключений. Здорово нарисовано, да и написано, к слову, профессиональным футболистом. С большим юмором, со знанием дела и неукротимой волей к победе.

Элс Бейртен. Беги и живи

Издательский дом «Самокат» Обложка книги Элс Бейртен «Беги и живи»

А вот эта история — мощный источник вдохновения для девушек лет от 13. Бег — совершенно особенная вещь. Это прежде всего спорт не командный. Самому приходится принимать все решения, самому выбирать темп. Прикрыть и подстраховать некому. Но зато и результат зависит только от тебя! Восемнадцатилетней Нор ещё и приходится преодолеть недоверие окружающих. Они, окружающие, каким-то образом не привыкли к девушкам, бегущим марафон, да ещё взрослый. Охота, говорят, пуще неволи, и Нор доказывает это всей своей жизнью: прошлой и настоящей. И эта охота — именно то, ради чего книга написана, то, что она передаёт читателю, как эстафету. Который наверняка не случайно взял эту книгу в руки.

И ещё бег — это умение рассчитывать силы, отсекать всё лишнее и не давать сбить себя с темпа. Бег — это глубокое дыхание, движение вперёд и открытое сердце.

Пусть всё, что тянет назад, останется далеко позади.

Татьяна Сергеева. Вольные упражнения

Издательский дом «КомпасГид» Обложка книги Татьяна Сергеевой «Вольные упражнения»

Спортивная гимнастика — особенный вид спорта. Она требует полной отдачи. Воспитывает железную волю и дисциплину, заставляет двигаться к цели, несмотря ни на что. И, конечно, при соблюдении таких правил заслуженная победа не заставит себя ждать. Но в этой истории две жизни, две точки зрения, два женских голоса: юной спортсменки и опытного тренера. И даже не в том дело, что не все средства хороши для победы (хотя речь об этом в первую очередь). Просто когда идёшь на рекорд, стоит взвесить все «за» и «против». За этой границей начнётся совсем другая жизнь. Обратного пути не будет. Точно ли это то, чему хочется отдать себя до конца?

Пронзающая своей искренностью повесть, в которой каждой из героинь сопереживаешь до глубины души, а выводы… их придётся делать самим.

Бенуа Тардиф. Спорторама

Издательский дом «Самокат» Обложка книги Бенуа Тардиф «Спорторама»

Инфографический словарь-справочник для старшего дошкольного и младшего школьного возраста поможет разобраться в мире спорта. 56 спортивных дисциплин на картинках-схемах, в конце — краткие описания и терминологический словарь.

Экипировка, названия игроков, условия — всё, что потребуется тому, кто выбрал себе футбол или конкур, прыжки в воду, фехтование или парусный спорт. Части клюшки, различия между рапирой, шпагой и саблей, гик, кнехт и стаксель, а также трензель, паттер, блок или гас. Всё, что нужно, коротко и по делу.

А ещё это ужасно смешной словарь-справочник, про который так сразу и не поймёшь, насколько он серьёзен. Французский художник Бенуа Тардиф потому и выбрал инфографику, чтобы передать как можно больше информации так, чтобы она усвоилась как можно быстрее и лучше.