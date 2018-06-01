Футбол и другие: 7 книг о спорте для детей и подростков
Грядёт чемпионат по футболу, болельщики уже волнуются. Рекорды рекордами, а всё же главное — то, чем спорт делает нас. И прежде чем входить в этот непростой мир, важно подумать наперёд, взвесить все «за» и «против», прикинуть перспективы. Найти свой вид спорта — очень большое дело. Ведь большинство людей, которые говорят о себе «я не любитель спорта», скорее всего, просто не нашли тот, что им подходит! У нас есть семь книг, которые расскажут о многогранном спортивном мире и, возможно, помогут кому-то сориентироваться. Ну и о футболе, конечно, тоже будет много.
Лоран Николе. Лев Вировец. Это футбол! Игра, изменившая мир
История футбола здесь написана так, что от книги отрываешься взволнованным (и даже слегка взмыленным). Ничего удивительного: её писали два футбольных фаната, из которых одному 58 и он ведёт футбольную колонку, второму 13 — и он просто фанат. Два голоса в унисон рассказывают о самых потрясающих поворотах футбольной истории, самых крутых игроках, самых удивительных казусах. Их хроника читается, как захватывающий детектив. И даже если пять минут назад вам не было никакого дела до матча «холостяков против семейных» или до великой обиды, которую пережили французские игроки на матче в 1908 году, или футбольных шортов, которых было не достать во время Второй мировой войны, или… в общем, вполне индифферентный человек, который открыл эту книгу, закроет её пылким болельщиком. Это обязательно нужно читать, потому что футбол на самом-то деле — настоящий кураж, упоение азартом, самой жизнью.
В волнении ожидаем новинку издательств «Самокат» и «Пешком в историю»
Софья Могилевская. Восемь голубых дорожек
Школьная повесть для тех, кто ещё только ступает на спортивную дорожку. Многотрудная жизнь первоклашек, в чью жизнь пришло плавание. Робкие и смелые, решительные и не очень, те, кто, может быть, самый решительный — но совершил ошибку, —и всё-таки её исправит и ещё покажет себя с самой лучшей стороны.
Но главное здесь — не рекорды и спортивные достижения. Главное состоит в том, что заниматься плаванием просто очень хочется. И ещё настоящая дружба, которая помогает стать настоящим спортсменом — и настоящим человеком.
Алексей Дурново. Мяч в игре
История футбола от возникновения и до наших дней, в которую входят и правила, и то, как они менялись с течением времени. Хронология рекордов и разбор самых крутых побед и поражений на чемпионатах Европы и мира. Появление новых форматов, курьёзные случаи, почти детективные истории и интересные факты.
Можно сказать, что эта книга для тех, кто уже сделал свой выбор. Но, возможно, и для тех, кто ещё только выбирает вид спорта. Здорово нарисовано, с интересом читается даже непосвященными.
Герард Хемерт. Серия «Футбольные истории. Фёдор и его команда»
Фёдор и его друзья — мальчишки из разных городов России. Они занимаются в футбольной школе «Космос» у молодого тренера Олега Ивановича и, конечно, переживают множество весёлых приключений. Здорово нарисовано, да и написано, к слову, профессиональным футболистом. С большим юмором, со знанием дела и неукротимой волей к победе.
Элс Бейртен. Беги и живи
А вот эта история — мощный источник вдохновения для девушек лет от 13. Бег — совершенно особенная вещь. Это прежде всего спорт не командный. Самому приходится принимать все решения, самому выбирать темп. Прикрыть и подстраховать некому. Но зато и результат зависит только от тебя! Восемнадцатилетней Нор ещё и приходится преодолеть недоверие окружающих. Они, окружающие, каким-то образом не привыкли к девушкам, бегущим марафон, да ещё взрослый. Охота, говорят, пуще неволи, и Нор доказывает это всей своей жизнью: прошлой и настоящей. И эта охота — именно то, ради чего книга написана, то, что она передаёт читателю, как эстафету. Который наверняка не случайно взял эту книгу в руки.
И ещё бег — это умение рассчитывать силы, отсекать всё лишнее и не давать сбить себя с темпа. Бег — это глубокое дыхание, движение вперёд и открытое сердце.
Пусть всё, что тянет назад, останется далеко позади.
Татьяна Сергеева. Вольные упражнения
Спортивная гимнастика — особенный вид спорта. Она требует полной отдачи. Воспитывает железную волю и дисциплину, заставляет двигаться к цели, несмотря ни на что. И, конечно, при соблюдении таких правил заслуженная победа не заставит себя ждать. Но в этой истории две жизни, две точки зрения, два женских голоса: юной спортсменки и опытного тренера. И даже не в том дело, что не все средства хороши для победы (хотя речь об этом в первую очередь). Просто когда идёшь на рекорд, стоит взвесить все «за» и «против». За этой границей начнётся совсем другая жизнь. Обратного пути не будет. Точно ли это то, чему хочется отдать себя до конца?
Пронзающая своей искренностью повесть, в которой каждой из героинь сопереживаешь до глубины души, а выводы… их придётся делать самим.
Бенуа Тардиф. Спорторама
Инфографический словарь-справочник для старшего дошкольного и младшего школьного возраста поможет разобраться в мире спорта. 56 спортивных дисциплин на картинках-схемах, в конце — краткие описания и терминологический словарь.
Экипировка, названия игроков, условия — всё, что потребуется тому, кто выбрал себе футбол или конкур, прыжки в воду, фехтование или парусный спорт. Части клюшки, различия между рапирой, шпагой и саблей, гик, кнехт и стаксель, а также трензель, паттер, блок или гас. Всё, что нужно, коротко и по делу.
А ещё это ужасно смешной словарь-справочник, про который так сразу и не поймёшь, насколько он серьёзен. Французский художник Бенуа Тардиф потому и выбрал инфографику, чтобы передать как можно больше информации так, чтобы она усвоилась как можно быстрее и лучше.