



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев повернул ключ, символизирующий закачку газа — так началось заполнение Трансанатолийского газопровода (TANAP) в «Южном газовом коридоре». А 12 июня в Эскишехире при участии Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится официальное открытие TANAP. Отметим также, что проект «Южного газового коридора» включает в себя расширение газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум, строительство в Турции Трансанатолийского трубопровода и строительство Трансадриатического трубопровода. В рамках проекта добываемый газ будет доставляться в Европу посредством коммуникаций, общей протяженностью в 3500 км, проходящих через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию и Албанию до Италии.

Сразу отметим, что изначально этот проект был чрезмерно политизирован. В Азербайджане и Европейском союзе его называли «центральным компонентом стратегии энергетической безопасности ЕС». Особо подчеркивалось, что он обеспечивает доставку газа из Каспийского региона в обход России, а это «снизит зависимость Евросоюза от российского концерна «Газпром». Да и сейчас, когда США резко выступают против реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2», президент Азербайджана выразил специальную благодарность Вашингтону, Лондону и Брюсселю «за политическую и экономическую поддержку «Южного газового коридора». Возможно, Баку затевает очередную сложную геополитическую игру в регионе с проекцией на решение нагорно-карабахской проблемы, стремясь добиться от Запада определенных решений. Но проблема как раз в том, что TANAP лишен эксклюзивности.

Chris Dlugosz Окольный путь

Согласно данным американского издания Oil Price, в настоящее время более половины потребляемой в Евросоюзе энергии импортируется. Россия поставляет 37,4% природного газа, который получают страны-члены ЕС, из общего ежегодного объема в 600 миллиардов кубометров. В связи с истощением внутренних европейских месторождений российская доля, вероятно, будет увеличиваться. По TANAP планируют отправлять около 13 миллиардов кубометров газа. Москва в сотрудничестве с Анкарой в настоящее время строит трубопровод «Турецкий поток», обходя Украину и другие транзитные страны. Он состоит из двух ниток, мощность каждой из них — 15 миллиардов кубометров, одна нитка предназначена для турецкого рынка, а другая для европейского.

Потребление природного газа в Турции составляет 50 миллиардов кубометров в год. 24−25 миллиардов обеспечивает Россия. За ней следует Иран (10 миллиардов), Азербайджан (6,6 миллиарда). С TANAP баланс может чуть измениться, появятся новые возможности, а Баку обойдет Тегеран по экспорту природного газа в Турцию. Более серьезная конкуренция с азербайджанским газом возможна у «Газпрома» на турецком рынке, но Анкара давно заложила новые поставки из Азербайджана в счет расширения газовой генерации, а не сокращения российских поставок. Могут в потенции присоединиться к TANAP такие богатые ресурсами страны, как Туркмения, Иран и Ирак.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Однако геополитическая напряженность и нестабильность в этом регионе имеют долгосрочную природу. Поэтому в Европейском союзе азербайджанский газ не заметят, ведь речь идет о совсем небольших объемах, которые погоды на европейском рынке не сделают. В целом же, как считает Oil Price, «парадоксальным образом может получиться так, что проект, целью которого была диверсификация и уменьшение влияния России, будет иметь другой результат и станет способствовать усилению позиций Москвы на газовом рынке».