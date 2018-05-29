В этом году День России, 12 июня, выпадает на вторник. В Литве вот уже в 16 раз на самой крупной площадке Вильнюса, на летней эстраде в парке Вингис, Дни русской культуры — так политкорректно организаторы называют мероприятие — пройдут 9 июня, в субботу.

ИА REGNUM День русской культуры в Вильнюсе

Литва замерла. Россия сама по себе главная тема в устах политиков, но ещё больше — в СМИ. Если в поисковике забить слово «Россия» по-литовски — Rusija — и профильтровать сообщения в СМИ, то окажется, что их все литовские газеты-порталы-телевидение публикуют со скоростью примерно раз в 7−13 минут. Это тысячи публикаций в день. Слово Литва — Lietuva — упоминается реже. Примерно раз в 45−60 минут. Это совершенно серьёзно. Нет, материалов, посвящённых событиям в стране, конечно, больше. Но там патриоты от СМИ обходятся как-то без слова «Литва». Просто рассказывают очередную «драму» бракоразводного процесса местной поп-звезды и баскетболиста или про невыносимую жару уже как почти месяц. Парадокс, но таким образом получается, что Россия для Литвы — это нечто гораздо большее, чем Литва для Литвы.

ИА REGNUM День русской культуры в Вильнюсе

Вот и мэр столицы, погрязший в коррупционном скандале своей партии либералов, Ремигиюс Шимашюс радостно продавил в горсовете Вильнюса решение о переименовании сквера напротив посольства России, сквер назвали именем Бориса Немцова. «Ну, а когда участок улицы напротив посольства России в Вашингтоне назвали именем Б. Немцова, он, конечно, уже не смог не собезьянничать», — в официальном комментарии от имени посла РФ в Литве Александра Удальцова ответило диппредставительство России.

«Честно скажу: жалко тихий, облюбованный детьми и утками сквер, который теперь, скорее всего, затопчут всякого рода заезжие советчики мэра, представляющие «подлинно демократическую Россию». А детишки, боюсь, заблудятся в бюстиках и именных скамейках. В прошлом году я направлял мэру Вильнюса письмо, в котором просил привести в порядок этот сквер, почистить пруд, замостить колдобины на улице, покрасить давно заржавевшие столбы, что портит вид и репутацию прекрасного европейского города. Прошел год, но у господина Р. Шимашюса руки не дошли… Впрочем, за заботой о демократии в России ему, видимо, не до внешнего вида города, мусора, завалившего его, и т. д. и т. п.», — съязвили в российском посольстве, прямо намекая на утопающий в отходах Вильнюс, где забитые мусорные контейнеры неизвестные, очевидно, отчаявшись в способностях городских служб, попросту стали сжигать.

ИА REGNUM Эмануэлис Зингерис и Борис Немцов в Вильнюсе

А ведь именно Литва единственная способна раскрыть всю подноготную убийства Немцова! Это — если верить литовскому депутату Эмануэлису Зингерису, который на прошлой неделе созвал пресс-конференцию и заявил, что ему на пять лет запрещён въезд в Россию. «Может быть, что запрет на въезд в Россию связан и с тем, что Совет Европы поручил мне расследовать дело об убийстве российского демократа Бориса Немцова, обстоятельства убийства и представить международному обществу обстоятельства этого, наверное, самого страшного политического убийства 21-го века», — сказал литовский консерватор. Но, заверил он журналистов, правду от него не скрыть. Он проведёт расследование дистанционно, так что, мол, пусть Кремль дальше боится и трепещет.

Зато неподалёку от столицы в очередной раз съехались «спасители России» от так называемой"несистемной оппозиции». Тут и Каспаров, и Пономарёв, Фейгин, Иноземцев, Кара-Мурза да Яшин, даже Ходорковский заглянул. И все они дружно охали про «бандитскую Россию», а литовские СМИ — с удовольствием цитировали. И всё бы хорошо — собирайтесь на здоровье, да это собрание, на котором, подчеркнём, вполне открыто обсуждаются модели госпереворота в России, пусть и такими ни на что не способными политическими неудачниками, организует МИД Литвы. Представьте только, если МИД России и лично Сергей Лавров соберёт где-нибудь в Подмосковье сегодняшних критиков Дали Грибаускайте и будет вместе с ними обсуждать, как захватить власть в Литве? Невозможно? Невозможно! В Литве это уже обыденная история.

«Личное же участие министра Л. Линкявичюса в этой закрытой русофобской сходке, являющегося, заметим, сопредседателем российско-литовской межправительственной комиссии по сотрудничеству, не ударившего, кстати, палец о палец в этом качестве и в этом направлении, подтверждает его особую личную роль в процессе развала двусторонних отношений», — только и отпишет потом посольство России в Литве.

ИА REGNUM Французские миражи в небе над Вильнюсом Литва постоянно просит защитить её от России

Грубая, недипломатическая риторика? Мэр Вильнюса — «обезьянничает». Глава МИД Литвы участвует в «сходках»… Такая риторика официального дипломатического ведомства начинается лишь в такие моменты, когда ситуация в этой самой стране пребывания превращается в шапито, а официальные власти — в клоунов, причём самоучек. В плохом смысле этого замечательного самого по себе ремесла.

Как говорить, если официальное госучреждение, так называемый Центр геноцида и сопротивления жителей Литвы, в январе объявляет, что великие сыны Литвы — актёр Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис — агенты КГБ. А уже в мае это утверждение официально опровергнуто?! Когда родственники готовят иск в суд, и совершенно точно ясно, что он будет проигран официальными литовскими ведомствами. Даже если не в Литве — в европейских структурах, что ещё позорнее, ибо доказывает паралич правосудия в Литве. Или пару дней назад опубликованные этим же центром документы, как КГБ яростно боролся с Саюдисом в разгар перестройки, но проснувшееся гражданское общество оказалось сильнее и переломило, дескать, хребет советского монстра. В выборочной подборке, разумеется, ничего не сказано о сотрудничестве с КГБ да хотя бы лидера Саюдиса и «отца-основателя» литовской независимости Витаутаса Ландсбергиса.

Или резолюция парламента Литвы от 22 мая с приказом России «прекратить репрессии в Крыму». И не стоит думать, что литовские депутаты действительно не знают про ликование крымчан после открытия Крымского моста или о народных гуляньях, которые обязательно пройдут по случаю Дня России 12 июня. Они даже посмотрят кадры хроники. А потом соберутся и сделают очередное обращение о бедном населении полуострова, которое ежедневно буквально погибает от голода, санкций, репрессий Кремля, эпидемий и техногенных катастроф.

Поскольку в России ничего дельного быть не может в принципе! Даже чемпионат мира по футболу, как совсем недавно рассуждал всё тот же глава МИД Литвы, какое-то досадное недоразумение. Нельзя его было давать организовывать России, сетовал министр. Ибо там — совершенно точно живут варвары. И Литва уже готовится к их нашествию, коль уж некоторые матчи пройдут в соседнем Калининграде. Вот и 23 мая литовские пограничники участвовали в захватывающих учениях. По легенде, на транзитном поезде через Литву в Калининград ехали футбольные болельщики. В поезде, следовавшем из Белоруссии, во время пограничной проверки в Кенском пункте возникли нешуточные беспорядки — некоторые пассажиры вели себя агрессивно, провоцировали, не выполняли требования литовских пограничников. Во время имитируемого инцидента выяснилось, что более чем у 20 человек нет документов, предоставляющих право ехать в Калининград через Литву. Их, конечно, всех подавили, задержали, нейтрализовали. Шутки-шутками, но в Литве всерьёз говорят, что под видом болельщиков в страну хлынут переодетые в штатское солдаты регулярной армии, которые начнут беспорядки и оккупируют часть Литвы. В сентябре 2017 года пугали российско-белорусскими учениями «Запад», потом, правда, заявив, что Россия не осмелилась напасть на Литву, хоть и совершенно точно планировала, лишь из-за решительности и смелости самой Литвы. Сейчас пугают мундиалем. И совершенно точно заявят, что гибридное нападение готовилось, но «мы выстояли».

ИА REGNUM Норвежские военные корабли в порту Клайпеды

И вот в этом общем зверинце 9 июня в столичном вильнюсском парке Вингис пройдут Дни русской культуры. Это будет главным местом паломничества литовских журналистов. Несколько десятков тысяч человек придут кто с российским триколором, кто «потроллит» майками с изображением Путина или военного с подписью «вежливые люди». Придут даже с георгиевскими лентами, несмотря на то, что формальный устроитель праздника, глава «Славянского фонда милосердия» Ольга Горшкова, если верить литовскому порталу Delfi, косвенно сравнила георгиевские ленточки с фашистской символикой. «Его (праздник) могут критиковать, писать, что туда придут с фашистской символикой, я не знаю, что тут имелось в виду, но я знаю, что георгиевских ленточек, которые тут так не переносят, на празднике не будет», — заявила Горшкова, организацию которой, к слову, финансирует российская государственная Программа поддержки соотечественников.

Люди придут. За день — не меньше 20 тысяч. И будут праздновать, хоть и живут в зоопарке.