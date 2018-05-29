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Христиане на Ближнем Востоке исчезают. Прежние распри, свойственные ныне существующим в регионе государствам, отяготила война с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочими экстремистами религиозного толка или маскирующимися под верующих. Самой пострадавшей землей стала сирийская. А ведь она очень памятна христианам и важна для них. Джихадисты не щадили сирийских христиан, убивали их и мучили. Один только Господь Бог знает, сколько из около двух миллионов верных остались в живых и сегодня живут в Сирии. Однако уже в силах человеческих не просто отдать им долг памяти, но и прославить в чине новомучеников. Правда, не слышно, чтобы сирийские Церкви довели до конца процесс канонизации своих убитых христиан. Почему?

Этот вопрос мы задали католическому священнику из сирийского города Хама отцу Эскандару аль-Терку, который прибыл в Москву, чтобы принять участие в международной конференции «Положение этнических и религиозных меньшинств в условиях многонационального региона», организованной в рамках проекта «Ближний Восток — Северный Кавказ: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия». Отец Эскандар ответил дипломатично, что почитание замученных клириков и обычных верующих в Сирии и так присуще местным общинам. Он вспомнил несколько священников, в том числе прибывших в разгар конфликта из других стран ради поддержки паствы, которые отдали свою жизнь. «Эти люди молятся за нас перед Господом на небесах», — подчеркнул отец Эскандар. Однако официального решения Церквей о прославлении сирийских новомучеников пока нет, поскольку традиция предписывает не торопиться, тщательно исследовать все обстоятельства и нюансы.

Wilhelminakerkutrecht.nl Руины храма

Действительно, в обычных условиях так и есть, спешить в Церквях не принято. Но в Сирии ситуация у нас необычная. И есть примеры, которые говорят, что массовое прославление сирийских новомучеников не будет нарушать церковные традиции. Напомним историю французского священника отца Жака Амеля, убитого сторонниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в церкви Сент-Этьен-дю-Рувре 26 июля 2016 года. Бандиты взяли в заложники пять человек. Когда 85-летний священник попытался заступиться за прихожан и монахинь, ему перерезали горло. Католическая церковь предписывает открывать процесс канонизации лишь спустя пять лет после кончины кандидата. Однако в этом случае папа Римский Франциск сделал исключение из этого правила и согласился с инициативой Руанской епархии, приступившей к прославлению отца Жака уже в апреле 2017 года.

Осенью 2015 года Коптская церковь приняла решение о канонизации 21 копта-христианина, убитых в начале того же года в Ливии боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы взяли их в плен и обезглавили. Прославление христиан-новомучеников поддержал тогда и президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, оказав содействие строительству храма, посвященного новомученикам, в селении Саламут, откуда были родом почти все убитые копты. Власти пообещали выплачивать семьям погибших ежемесячно 1,5 тысячи египетских фунтов (минимальная заработная плата в Египте составляет около 1,2 тысяч фунтов в месяц). Пресс-секретарь Коптской католической церкви отец Рафик Грейч назвал тогда решение президента «важным и вселяющим надежды», а также «позитивным сигналом» для египетских христиан. Священник выразил уверенность в том, что нынешняя власть покончит с дискриминацией христиан.

Маронитская церковь св. Элиаса. До войны. Сирия

Наконец, можно вспомнить уникальное деяние Армянской апостольской церкви, которая в 2015 году причислила к лику святых всех жертв Геноцида армян 1915 года, а это более миллиона человек! О значении этого события хорошо сказала российский библеист Анна Шмаина-Великанова. Она отметила, что Церковь впервые в истории назвала святыми людей, погибших не за веру. Среди полутора миллионов замученных святые подвижники, конечно, были тоже. Удивительно не то, что они были, а то, что мы их не знаем. В XX веке были созданы новые условия, к которым не подходят прежние критерии святости. Не подходят и все предыдущие нравственные мерки — при том что добро и зло, разумеется, остаются неизменными. «Церковь, в особенности не такая, как католическая или протестантская, а такая, как Армянская, или Коптская, или Русская православная, или Греческая православная, то есть церкви молчаливые, говорит с помощью канонизации с церковным народом и даже со всем обществом», — подчеркнула Шмаина-Великанова.

Нам кажется, что все перечисленные примеры прямо подходят к сирийским новомученикам. Может быть, не все они отличались безгрешным поведением, но убивали их как христиан. Прославление этих новомучеников станет сильным сигналом как всему сирийскому обществу, так и миру, который зачастую не осознает масштабов трагедии. Массовая канонизация сирийских христиан потому могла бы стать делом всех Церквей в Сирии, как православных, так и католических. Время для этого пришло.