Трудовая миграция

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

С 16 мая в Польше вступил в силу закон, который повлияет на заработки многих трудовых мигрантов с Украины. В частности, законом «О помощи в сборе урожая» вводится новый тип трудового договора. Его отличие от существующих — возможность устанавливать заработную плату по своему усмотрению, т. е. ниже установленного законом минимума. Не секрет, что в Польше работникам с Украины платят меньше, чем гражданам Польши: работодатели экономят, а украинцы согласны и на такую небольшую зарплату. Причём и до вступления закона в силу украинцы нередко зарабатывали менее 2100 злотых в месяц. Однако правительство со своей стороны приложило немало сил для того, чтобы мигранты получали не ниже минимума, это следует признать. И вот теперь законодатели сами дали бизнесу «потогонный» инструмент. Впрочем, украинцы надеются, что польская налоговая не позволит уж слишком занижать зарплаты.

«Эти соглашения хоть и не предусматривают минимальных ставок, однако, налоговая инспекция не должна допустить существенного их занижения, поскольку тогда уменьшатся налоговые поступления. Поэтому следует ожидать эпизодических занижений — большинство будет бояться сильно уменьшать ставку, поскольку такое разрешение на работу не согласуют», — комментирует для «Страна.ua» директор компании «Еноми Консалтинг» Григорий Мельник.

Впрочем, эту пилюлю украинцам постарались компенсировать. За каждого наемного сезонного работника фермер будет ежемесячно платить 184 злотых страховых взносов (польский аналог ЕСВ). Т. е. по крайней мере оплата больничного теперь таким работникам гарантирована. Законодатели также предусмотрели возможность работать на сезонных работах до 180 дней в году, правда, для этого придётся озаботиться получением разрешения на работу. В настоящее время с этим есть проблемы.

«2016 год: Польша выдала 1 млн 300 тыс. приглашений. Через легальные компании выехали 9,5 тыс. лиц. 2017-й год Польша выдала 1 млн 700 тыс. приглашений. А через легальные компании выехало только 12,4 тыс. человек», — говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире «5 канала».

Трактор на польской ферме

По его данным, легально в Польшу на заработки выезжает только каждый 20-й украинец. Исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко добавляет, что в прошлом году Украина заняла 1-е место в списке стран, чьи граждане подделывают документы для выезда на работу.

Киевский международный институт социологии провёл исследования «чемоданных настроений» украинцев. Согласно полученным результатам, 7% взрослого населения Украины готовятся уехать с Украины в ближайшие полгода с целью работы, учебы или эмиграции. 62% из них сделали для этого конкретные шаги (собирали документы, открывали визу, учили язык и т.п.).

36% из заявивших об отъезде указали, что собираются в Польшу. Россия на 4-м месте по популярности (7%) после Чехии и Германии (12% и 11%). Замыкает топ-5 США (6%).

«7% совершеннолетних. Но здесь явно речь не про пенсионеров и не про людей предпенсионного возраста. Т. е. можно говорить о том, что процентов 20 трудоспособной молодежи и профессионалов среднего возраста навострили лыжи. Видимо, эту страну погубит не коррупция», — комментирует эти результаты главный редактор портала «Капитал.ua» Вячеслав Чечило в Facebook.

Словно в ответ на это социсследование в одной из групп для ищущих работу в Польше появилось объявление о возможности трудоустройства. Его скрины быстро разошлись по соцсетям, поскольку авторы в небольшом тексте сумели выразить социальный портрет украинца-гастарбайтера, а также его самые заветные чаяния:

«Работа в Польше. Срочно, в теплицах. Приглашаются мужчины, женщины, семейные пары. Оплата — 9 злотых в час + овощи. Жильё бесплатное, паны [хозяева — Ред] хорошие. Есть возможность работать много часов [сверхурочно — Ред.]».

«Прошло каких-то 400 лет — и украинцы снова работают много часов у добрых польских панов», — язвят в ответ ользователи соцсетей, а также приводят уместные цитаты из классиков украинской литературы.

Поскольку скоро выборы, некоторые предлагают пиарщикам администрации президента Порошенко черпать вдохновение для предвыборных роликов в подобных объявлениях. Мол, паны добрые, даже овощи дают, есть возможность работать много часов — что ещё нужно украинцу для счастья?

Цитата из кф «Бен-Гур» реж Уильям Уайлер. 1959. США Рабы на галере

К слову, предлагаемая зарплата недотягивает до законодательного минимума даже при 10-часовом рабочем дне (9*10*22=1980 злотых). Видимо, предложение составлялось как раз по закону «О помощи в сборе урожая».

А вот Украине помогать собирать урожай некому. Так, глава ассоциации «Укрсадпром» Дмитрий Крошка и директор питомника «Брусвяна» Лилиана Дмитриева сетуют, что недостаток рабочей силы может повлиять на сбор ягод этим летом. И застрахуют себя от этого только те хозяйства, которые поднимут плату до европейского уровня.

Руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак предлагает создать на Украине специальный орган — для реализации государственной политики по трудовой миграции.

«Миллионы украинцев работают за рубежом. Они уже давно являются основным инвестором в экономику Украины. Но государственная политика в отношении наших трудовых мигрантов практически отсутствует. Закон «О внешней трудовой миграции» является рамочным и в основном не выполняется. Профильные специалисты и подразделения разбросаны по разным управлениям и даже ведомствам. Далее выработки статистики и констатации последствий дело не двигается», — заявил он, выступая в Верховной раде.

Отметим также, что в самой Польше подобный орган давно есть. В правительстве имеют своё видение и предлагают навесить эту проблему на службы занятости. А экономист Александр Кущ в Facebook пишет о том, что правительству стоит корректировать свои бравурные прогнозы по росту ВВП (на 2021-й год запланирован 6,3%-ный рост) с миграционными потоками. Поскольку может статься, что обеспечивать этот высокий показатель станет некому.

Дело в том, что формирует спрос на мигрантов с Украины не только Польша, подключаются остальные. Рынок-то общий, а значит, активный рост производства в Польше лишает другие страны Восточной Европы квот. И им хочешь — не хочешь приходится делать то же самое, что и польские политики: открывать для украинцев свой рынок труда. Так, в Чехии обещают разработать специальную программу по привлечению украинцев — местный бизнес жалуется на недостаток рабсилы. А количество трудовых мигрантов в Литве в этом году за счёт украинцев удвоилось.

Экономика и экспорт

За I квартал текущего года Украина использовала 8 квот на беспошлинный экспорт в ЕС. Квоты на мёд, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, пшеницу и кукурузу закрыты полностью на год. Квота на сливочное масло за январь — март использована на половину, на мясо птицы — на четверть. Напомним, что на первые шесть товаров в этом году действовали дополнительные квоты, и всё равно Украине их не хватило. Скажем, по пшенице и кукурузе они были полностью исчерпаны ещё к 5 января.

Активный экспорт масла уже аукается украинскому потребителю.

«В дальнейшем значительно выше уровня инфляции будет расти только цена на сливочное масло. Многие производители его экспортируют, а мировая цена сейчас идет вверх. Поэтому стоит рассчитывать и на дальнейшее повышение стоимости. Все другие продукты молочной корзины примерно на одном уровне со странами Восточной Европы», — анализирует ситуацию директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Также он прогнозирует, что европейские производители твёрдых сыров будут увеличивать своё присутствие на украинском рынке, снижая тем самым выручку украинских производителей.

В одном из прошлых обзоров мы писали о том, что в этом либо в следующем году Польша выйдет на 1-е место среди стран, куда Украина экспортирует свою продукцию. Похоже, что прогноз сбудется: Украина усиленно наращивает экспорт в Польшу. За I квартал он достиг 816 млн долл. (+31,7% к аналогичному периоду прошлого года). Для сравнения: в Россию поставили продукции на 853 млн долл. (-7,6%), т. е. разрыв не так уж и велик. В целом же за январь — март в Европу продали товаров на 5,07 млрд долл. (+27,4%), что позволило даже выйти в плюс: сальдо внешней торговли составило +27,5 млн долл.

Отдельные показатели экспорта сильно обгоняют средние показатели. Так, в январе — апреле Украина продала в Европу 241 тонну живой рыбы на сумму 257 тыс. долл. Это на 2 тыс. долл больше, чем за весь прошлый год. Хотя цена украинской рыбы при этом упала с 1,153 до 1,066 тыс. долл. за тонну.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. 1539

Также Украина всё-таки смогла воспользоваться преимуществами прошлогоднего яичного скандала в Европе. Экспорт яиц в I квартале достиг 26 тыс. тонн, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт сливочного масла, который так волнует Дорошенко, вырос с 3 до 9 тыс. тонн, мяса птицы — до 75 тыс. тонн (+10 тыс. тонн). Растёт и экспорт сои в ЕС, причём на фоне того, что глобально экспорт сои с Украины падает: за восемь месяцев 2017/2018 маркетингового года в ЕС было отправлено 783 тыс. тонн сои. Это на 26% больше, чем за весь сезон 2016/2017 м.г.

Настоящей находкой для Украины стал экспорт грецких орехов.Дмитрий Крошка на пресс-конференции озвучил данные за прошлый год — на орехах Украина заработала 101 млн долл. Это больше, чем производители выручили за продажу овощей, фруктов, ягод, вместе взятых.

И отличная новость для президента Украины Петра Порошенко: украинский шоколад осваивается на рынке ЕС: в январе — марте в ЕС экспортировали шоколада на 40 млн долл. (+9,5 млн к аппг).

Всего же в I квартале в Европу продали украинского продовольствия на 1,5 млрд долл. Т. е. его доля в экспорте в ЕС 29,6%. Следует отметить также, что ЕС не является лидером по закупкам украинского продовольствия, хотя и входит в тройку глобальных партнёров, на которых приходится 95% экспорта аграрной продукции. Страны ЕС традиционно опередили страны Азии (1,7 млрд долл).

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Поскольку тема в украинском информпространстве периодически всплывает, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоганнес Хан в эфире Радио НВ поспешил успокоить украинцев:

«Сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом».

Тем не менее он подтвердил, что как минимум вопросы к Украине существуют. Однако, в отличие от Грузии, они пока не связаны со злоупотреблением мигрантами безвизовым статусом. Основной вопрос: затягивание Украиной внедрения антикоррупционного суда. Напомним, опасения в очередной раз спровоцировала подготовка ЕС к внедрению Европейской информационной системы авторизации путешествий. Суть её состоит в том, что даже граждане стран, с которым страны Шенгена подписали соглашения об упрощённом режиме пересечения границы (безвизовом режиме), будут обязаны заранее уведомлять о поездке, оплачивая сбор в размере 7 евро. Причём система вполне может отказать во въезде.

Отметим также, что Хан изначально был настроен к Украине благожелательно, не уставая говорил, что безвиз вот-вот будет. За 2015−2017 гг. он выдал несколько несбывшихся прогнозов. Поэтому мнение об отсутствии серьёзных претензий также может быть скорее его личным мнением, чем общей точкой зрения его коллег.

Евромайдан. Киев. Декабрь 2013

Украинские СМИ и эксперты постепенно готовятся к заметной дате — году безвиза, до неё осталось около двух недель. Так, телеканал NewsOne организовал для своих телезрителей тематический опрос «Улучшил ли безвиз качество жизни в Украине?». Лишь 3% из 17 тыс. опрошенных ответили на вопрос положительно.

«Число украинцев, выезжающих в Европу, выросло на считаные проценты, так что все эти разговоры о массовом выезде украинцев в ЕС после безвиза оказались выдумкой. Что касается конкретных цифр по странам, то гастарбайтеры уже давно облюбовали Польшу, и безвиз радикально ничего не поменял», — соглашается с мнением телезрителей директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Более того, если брать количество выданных долговременных трудовых виз, то оно выросло значительно скромнее, чем темпы отъезда украинцев на работу в ту же Польшу. В 2017 году таких виз выдали 220 тыс. (+8% к 2016 году). Если же вернуться к безвизу, то в 2017 году количество пересечений границы с ЕС выросло до 16,5 млн (+3% к 2016 году). Это слабо коррелирует с 3 млн биометрических паспортов, выданных только в 2017 году. Сегодня же примерно каждый седьмой украинец (6 млн) имеет такой паспорт. И всё равно ажиотажа не наблюдается.

Министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства напомнил, что ЕС уже давно ждёт от Украины подписания конвенции об устранении двойного налогообложения.

«Мы должны до 28 июня подписать многостороннюю конвенцию о принятии мер, касающихся соглашений о налогообложении (MLI). Соответствующее решение было принято Кабинетом министров еще в декабре прошлого года. Я все еще ожидаю полномочий, которые позволят мне его подписать», — отмечает чиновник.

Времени остаётся не так уж и много, всего месяц. Если Украина не успеет, то со стороны ЕС последуют санкции экономического характера.

А не успеть Украина вполне может. Скажем, в середине мая депутаты Верховной рады показательно провалили голосование по законопроекту, который входит в пакет об ассоциации Украины с Европейским союзом («О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно приведения транзитных процедур в соответствие с Конвенцией о едином режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами»). Всего же Украина должна принять 57 подобных законов до конца 2019 года.

«Если говорить на языке очень условной статистики, Верховная рада выполнила свои евроинтеграционные обязательства на 30%, правительство — на 42%, а другие центральные органы исполнительной власти — на 50%. Это означает, что в целом Украина по выполнению соглашения об ассоциации продвинулась на 41%», — заявила в беседе с журналистами вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и Евросоюз

Статистика действительно очень условная, поскольку именно работа ВР в данном случае основная. Однако упомянутые 30% — это не 30% от этих 57 законов. Тут результаты скромнее — с 28 февраля Верховная Рада приняла в целом три законопроекта и семи за основу.

Зато Кабмин решил популяризировать Ассоциацию среди украинцев. Мол, население-то и не догадывается, какую сладкую жизнь готовит им родное правительство и ВР, разрабатывая и принимая все эти законы.

«…Украинцы даже не очень интересуются тем, как серьезно возрастает торговля между Украиной и Европейским союзом, потому что они не понимают причинно-следственных связей между своей жизнью и теми цифрами, которые мы им предлагаем. Каждому украинцу важно знать, как конкретно на жизни его семьи отображаются евроинтеграционные усилия, о которых говорит государство и которые оно предпринимает», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Но ничего, теперь они узнают об этом из информационной кампании «Евроинтеграция: сила возможностей», а также прочтут на Евроинтеграционном портале. Во времена СССР юмористы для приобщения к изобилию советовали включать холодильник в радиоточку. С учётом развития технологий можно посоветовать украинцам подключать его сейчас к интернету.