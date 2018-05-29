Став в 1991 году единственной сверхдержавой, США пошли хорошо известной дорогой империи, погрязнув в Афганистане, Ираке, а также вмешавшись в конфликт в Ливии, Сирии и Йемене. Но несмотря на все еще продолжающиеся войны, в стране по-прежнему продолжаются разговоры о том, чтобы вторгнуться в Иран и Северную Корею или даже начать войну с Россией или Китаем. На этом фоне актуален вопрос, за что борются США, какова их цель и что дает им моральное право так поступать, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Автор обращает внимание на то, что после своей инаугурации президент России Владимир Путин отправился в Благовещенский собор, где он получил благословение от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Тем временем в США «полуголых моделей», участниц шоу «Божественные тела: мода и католическое воображение» (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination), одели в священные одежды служителей Римско-католической церкви, привезенные Ватиканом в нью-йоркский Метрополитен-музей. Представление стало настоящей сенсацией в светских СМИ.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1610

Затем, 17 мая, в международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, посольство Великобритании в Белоруссии вывесело радужный флаг, что было встречено властями страны без особого энтузиазма. В Минске подчеркнули, что страна «опирается на фундамент традиционных институтов семьи и брака». Получается, что Минск прочитал моральную лекцию и не кому-то, а Великобритании.

Что вообще происходит, задается вопросом автор, указывая на данные статистики, согласно которым пока на Западе происходит процесс «секуляризации», то на Востоке — наоборот, имеет место «десекуляризация». Иными словами, одна Европа «возвращается к Богу», тогда как другая от него «отворачивается». Кроме того, когда Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встают на защиту традиционных ценностей против западных элит, борьба между Востоком и Западом теряет свою моральную четкость.

И основной вопрос заключается в том, на чьей стороне граждане США и каково их предназначение в мире сегодня. Во время Второй мировой войны жители США могли не сомневаться в правоте своей борьбы с нацизмом и японским милитаризмом. Во времена холодной войны в США считали, что находятся «на божьей стороны в борьбе против злой идеологии марксизма-ленинизма», которая «возводила коммунистическое государство в абсолют», утверждая, что «данных Богом прав» не существует.

Без этой моральной четкости холодной войны каким образом можно объединить граждан США для борьбы на другом конце мира в странах, которые большинство из них не могут даже найти на карте? А издержки этих конфликтов будут огромными не только в случае столкновения с Россией или Китаем, но и с Ираном и КНДР. И не понятно, чем их оправдывать.

Американские солдаты грузятся в самолет

При этом Дональд Трамп стал главой Белого дома только потому, что пообещал своим избирателем, что «сделает Америку снова великой», а также что у него на первом месте будут только США. И здесь опять возникает вопрос того, в чем состоит цель США. Нанесение поражения нацизму и фашизму было такой целью, как и «защита Запада от коммунизма». Но к какой цели граждане США идут сейчас?

Эта цель явным образом не христианизация остального мира, как было многие столетия назад, и не введение западной модели развития для всего человечества, как во времена империй. Крестовые походы для продвижения демократии вышли из моды, поскольку те самые выборы, к которым призывали США, привели к власти ХАМАС, «Хезболлу», «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте, «Муктаду аль-Садра» в Ираке, а также националистов, популистов и автократов повсюду от Азии и Ближнего Востока до Европы.

Возможно, заключает автор, миссия США теперь защищать то, что имеет для страны жизненно важную роль, не вмешиваться в иностранные конфликты, когда они не грозят важным интересам США, и взяться за объединение своей разделенной и несговорчивой республики, если еще не слишком поздно.