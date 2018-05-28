Три недавних решения, принятых администрацией президента США Дональда Трампа, вызвали изумление европейских союзников Вашингтона. США объявили об ужесточении импортных пошлин на сталь и алюминий из ЕС, приняли решение выйти из ядерной сделки с Ираном и перенесли американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, не обращая никакого внимания на сопротивление европейских лидеров, пишет Юянь Пэн в статье для государственного издания КНР The Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

Ряд дипломатических решений США заставил ЕС почувствовать, что Вашингтон пренебрег интересами своего союзника. Разрыв в отношениях между США и ЕС становится всё более очевидным. Ключевые европейские лидеры всё чаще начинают говорить о ненадежности США. Что произошло с традиционным американо-европейским альянсом?

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США под руководством Трампа и прежние США — это две совершенно разные страны. Действия Вашингтона после прихода нового главы Белого дома стали нетипичными. Трамп придерживается лозунга «Америка прежде всего» и делает ставку на бескомпромиссный реализм.

Во-первых, Европейский союз не ожидал, что Трамп станет пренебрежительно относиться к идеологии и ценностям, разделяемым Западом. Также не было четкого понимания личности Трампа. В отличие от предыдущих американских президентов, он готов реализовывать все свои обещания на практике, и всё это вне зависимости от возможных возражений.

Более того, в ЕС, похоже, до сих пор полностью не осознают происходящие политические изменения в США. Социальная поляризация стала довольно серьезной в Соединенных Штатах. Широкие массы проявляют враждебность по отношению к элите и иммигрантам. В США Трамп выражает интересы простого народа. В преддверии промежуточных выборов Трамп продолжит укреплять свой стиль правления и будет стремиться к консолидации власти.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон, 8 декабря 1987 года

После окончания Второй мировой войны в американской истории, вероятно, был только один президент, стиль руководства которого имел наибольшее сходство с Трампом — это Рональд Рейган. Хотя их обоих можно отнести к реалистам, у них всё же есть очевидные отличия. Для Рейгана главным было достижение и поддержание позиции США №1 в мире в ходе борьбы за власть с СССР. Логика его действий соответствовала логике действий традиционной американской элиты. Для Трампа на первое место выходит сама Америка и ее народ, а глобальная гегемония США отходит на второй план.

После возникновения разногласий с НАТО в связи с «несправедливым» распределением военного бремени и выхода Вашингтона из Парижского соглашения по климату, а также ядерной сделки с Ираном, похоже, что отношения между ЕС и США становятся всё более напряженными. Причины такой напряженности кроются не только в сфере практических интересов, но и в более глубокой сфере — сфере ценностей.

В частности, возглавляемые Трампом США больше ценят унилатерализм, в то время как ЕС по-прежнему остается стойким защитником принципа многосторонних отношений. Трамп является сторонником протекционизма, а ЕС, как правило, придерживается свободной торговли. Еще больше разочаровало европейских лидеров то, что Трамп приветствует и даже готов поддержать решения, наносящие ущерб европейской интеграции, такие как выход Великобритании из ЕС.

От мира и стабильности на Ближнем Востоке напрямую зависит социальная стабильность европейских государств. Однако в последнее время ЕС сталкиваются с тем фактом, что действия США направлены лишь на усиление напряженности на Ближнем Востоке.

Разногласия в отношениях между США и Россией, а также действия Вашингтона, предпринятые в отношении России после событий на Украине, подтолкнули ЕС к вынужденному противостоянию с Москвой, что стало еще одной причиной разочарования Европы в отношении США.

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Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Когда канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры Европейского союза заявили, что Европа больше не может полагаться на Соединенные Штаты, они проявили больше уверенности, чем когда-либо.

Однако еще рано говорить о том, что отношениям между ЕС и США грозит крах, потому что США всё еще доминируют в НАТО в сфере стратегической безопасности. В краткосрочной перспективе ЕС не сможет достигнуть необходимой мощи, чтобы отказаться от США и продолжить свой путь в одиночку.

Экономики ЕС и США сильно зависят друг от друга. Тем не менее в ближайшем будущем отношения ЕС и возглавляемых Трампом США будут походить на отношения раздельно проживающих супругов. Для ЕС такое положение можно сравнить с родовыми схватками, которые будут продолжаться, пока на свет не появится новый глобальный ландшафт. ЕС будет испытывать сильную боль, но у него не будет иного выбора, кроме как стойко переносить ее.