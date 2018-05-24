Бдщщщщ! Бэээмс! Ваааааааууууу! Вот это книииижкаааа!

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Обложка комикса Эдварда Росса «Как устроено кино. Теория и история кинематографа»

Дорисуйте облачка в своём воображении.

Прекрасная новость для любителей кино. И даже ещё больше для доморощенных (и выращенных в киношколах) киноведов. Стала доступна прекрасная книжка про «синема», которая сделана одновременно как увлекательный комикс. Сразу возникает интересный вопрос, как именно это писалось? Изначально текстовые «эссе», которые позже иллюстрировалось, или одновременно делались картинки и писались к ним комментарии? Книжка состоит из глав, каждая которая понятным языком и с кино-примерами (рисунками по кадрам из фильмов) рассказывает про довольно тонкие и сложные концепции, и ключевые идеи современного киноведения. От Бодрияра до Ивана Щеглова (последний звучит несколько пародийно, но, вероятно, это всё-таки не собирательный образ отечественного интеллектуала, а реальный исследователь, возможно, птица самого высокого полёта мысли)… Будут тут даже отсылки к «запечатленному времени» Тарковского и психоанализу, феноменологии взгляда и феминизму… А в конце книги будет полный список «серьёзной литературы» (из которой собственно и «надёрганы» цитаты) и обширная фильмография. Удивительный учебник истории и теории кино, который может быть просто развлечением, а может обречь вас на несколько лет чтения книг и сидения в кинотеатрах… Причём вы сами выбираете как это воспринимать. Прелесть. Идеальная книжка для первокурсников условного ВГИКа. И даже для их преподавателей.

Интересно, что комикс и кино, разумеется, связаны, вообще комикс в пределе можно связать со «всем», что и делают часто его теоретики, которые утверждают, что мы живём во времена реванша «визуального» и вообще «наскальной живописи». В мировом комиксе. В самом деле, нас окружают вывески, знаки, картины, пейзажи, тела, жесты… Мы смотрим «истории в социальных сетях», и вообще мыслим довольно плоско. Комикс в этом смысле становится стратегией чтения мира как такового. Стоит ли подчёркивать, что интересно подумать и про «понимание кино» через комикс. Особенно, поскольку книга сделана так, что опирается на «хиты» и «массовую» культуру, хотя бы парочку фильмов вы смотрели точно, с другой стороны, почти наверняка можно, сказать, что многие фильмы из книжки вы не видели, и будете рады созерцать. В комиксах есть и отсылки к Трампу и современности, возникает некоторый мировой «палимпсест», пресловутый постмодернистский винегрет, где любая точка зрения соединена, как в детских альбомах разукрашек, с другой, и если двигаться по цифрам, то кажется, что придёшь к общей картине, но это всего лишь почеркушки, мировая паутина знаков, где щелкнув на любое слово можно перейти к любому слову… Книга отсылает нас к фильмам, к другим книгам, к знакам знаков… Но попытка найти «смысл истории культуры», увы, не покидает многострадального читателя, если он достаточно умён. Вы сможете свысока посмотреть на историю кино, но обратной стороной этого удовольствия будет то, что вам придётся самому за неё отвечать. Никакой «своей точки зрения» у автора книги нет… Она только мешает в наши времена.

Не получается ли так, что книжка рассыпается на отдельные кадрики? Что «авторства» за ней почти нет, это просто «дайджест», компиляция, почти то же самое, что вы сами смогли бы сделать, если бы посидели перед «поисковой машиной» пару часов. Конечно, никто не отменял таланта рисовальщика и рассказчика историй через образы… Где отдельное удовольствие составляет «узнавание» любимых фильмов или актёров в варианте комикса. Это эффект, когда вы видите в комиксе кого-то, напоминающего того, кого вы видели в «реальности», то есть в кино… Это очень интересно в книжке. Грани условности, нюансы узнавания, полутона абстрактности, где в нескольких чёрточках мы должны распознать классику кинематографа. Безумно интересно. С другой стороны, то, про что тоже не стоит забывать в смысле взаимодействия комикса и кино, это то, что начиная с какого-то времени кино стало сниматься по «раскадровкам», которые тоже довольно близки к комиксам… Вы с лёгкостью можете найти их в сети для некоторых крупных голливудских картин (хотя бы фрагментами). То есть до какой-то степени комикс предшествует сьёмкам фильма. Тем интересней позже увидеть, как возникает новый комикс, который основан на множестве кинолент… Круговорот комиксов в природе… И всё легко. Кажется, что не надо читать или долго спорить на семинарах, или боже упаси иметь «учителя», и уж тем более писать долгие тексты, чтобы понимать «сложное» и «гуманитарное». Кажется можно взять чашечку хорошего кофе и отправиться в парк, к фонтану с книжкой комиксов и фалафелем. Почему бы и нет… Вау. Бдщщщ. Бэмс. Три кита современной мысли…

Что касается «концептуальной» части комикса-учебника, то можно узнать про историю цензуры или, что редко где встретишь, про идеологию и пропаганду в Голливуде, про то, как Пентагон курирует определённые фильмы с точки зрения «образа врага» и «представления армии». Это я к тому, что книжка совершенно не исчерпывается развлекательной стороной кино, а затрагивает и серьёзные проблемы киноведения. Хотя бы пытается их поставить. Например, попытки непрямых интерпретаций классических и современных фильмов. Попытки «прочтения». То есть внимательно ознакомившись с книжкой, вы по сути, пройдёте небольшой мастер-класс по критике, истории и теории кино. Для тех, кто хочет пойти дальше, как заметили выше, есть примечания и списки. Во всех умных книгах умнее всего примечания. И эта не исключение. Жаль, что примечания обошлись без комиксов. Но это было бы слишком смело даже для создателей этого познавательного лубка о мировом кинематографе. В конце концов, образовательный комикс — достаточно благородная миссия, чтобы простить ей даже провал.