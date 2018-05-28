Пафосно организованный визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию завершен. Произнесены заготовленные речи, даны оценки нынешнего состояния политического, экономического, культурного сотрудничества двух стран, намечены новые планы, торжественно в Большом театре открыт перекрестный год культур соседних государств.

Kremlin.ru Синдзо Абэ. 26 мая 2018 года, Москва, Кремль

Нашлось место и время предаться мечтам о том, какая прекрасная пора могла бы наступить в случае заключения между двумя странами через 73 года после войны мирного договора. По мнению поделившегося на Петербургском международном экономическом форуме своей мечтой Абэ-сан, для этого требуется лишь согласие российского руководства отказаться от победных итогов войны и отдать в состав Японии русские Курилы, которые являлись таковыми еще при императрице Екатерине II, и по справедливости и в соответствии с решением стран-победительниц переданы ее прежнему владельцу — России, тогда, в 1945 году, — Советскому Союзу. Заметим, что японское правительство в послевоенные годы против этого не возражало, ибо такие территориальные изменения были предусмотрены условиями капитуляции, которые Япония безоговорочно приняла.

В ходе визита было создано общее впечатление, что вновь встретившиеся лидеры двух стран главным образом преследовали цель, преодолев разногласия, в том числе территориальные, перейти к этапу длительного и стабильного взаимодействия в интересах региональной и глобальной безопасности и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.

Но при этом и Путин, и Абэ преследовали и другие, отличные друг от друга цели. Для японского премьера было важно получить в Москве столь необходимые ему именно сейчас политические очки внутри своей страны. Ибо не впечатляющие результаты его правления, в первую очередь неспособность преодолеть затянувшуюся на десятилетия экономическую стагнацию, непопулярный в народе правый курс на отказ от мирных статей конституции, увеличение расходов на вооружение, еще большее объединение японских вооруженных сил с военной машиной США серьезно пошатнули популярность Абэ в народе. Рейтинг политика упал до 30 процентов и в связи с коррупционными скандалами, в которых был замешан как сам премьер, так и его супруга. Оппозиция заговорила об отставке, резко понизились шансы Абэ быть переизбранным в третий раз председателем правящей Либерально-демократической партии, что необходимо для сохранения премьерского кресла.

Kremlin.ru По завершении российско-японских переговоров Владимир Путин и Синдзо Абэ сделали заявления для прессы. 26 мая 2018 года, Москва, Кремль

Не имея возможности подправить имидж успешного политика внутри своей страны, ставка была сделана на дипломатию. И по большому счету на «друга Владимира», который в отличие, например, от корейцев всё еще соглашается вести переговоры с Токио по так называемой «территориальной проблеме», искать какой-то компромисс по Курилам.

Для Путина же приезд в Россию для переговоров сразу двух глав правительств стран-участниц «большой семерки» — Японии и Франции, — а также видных европейских и других политиков, безусловно, еще один успех и важное достижение в плане прорыва и без того дающей трещины так называемой блокады нашей страны, организованной США и их сателлитами. Приезд и примирительные речи Абэ тем более значимы, если учесть, что Япония — страна-протекторат и ближайший военный союзник Вашингтона, который рассматривает ее как «непотопляемый авианосец», нацеленный на Китай и Россию.

И если Путин своей цели добился сполна, то о результатах Абэ такое сказать трудно. Ибо российский президент не отошел от своих позиций и лишь повторил ранее не раз озвученную дипломатическую формулу: «В ходе переговоров обсудили вопросы, касающиеся мирного договора. Считаем важным терпеливо продолжать поиск решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии и было бы принято народами обеих стран». Заметим, что мнение народа России близко к единодушному — до 90 процентов нашего населения отвергает территориальные уступки Японии, как, впрочем, и кому бы тот ни было еще.

Весьма пессимистично оценили достижения своего премьера японские СМИ. Наиболее авторитетная газета Японии «Асахи симбун» констатирует:

«На встрече (с Путиным — А.К.) не было ни одного намёка на перспективное разрешение многолетнего спора о судьбе Курильских островов».

Сомнению подвергаются и надежды Абэ использовать так называемую совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах как этап проникновения японцев на острова для создания благоприятных условий для их перехода в состав Японии. Газета пишет:

«Токио надеется, что совместная экономическая деятельность послужит плацдармом для «сближения» четырёх островов с Японией. Но Москва продолжает настаивать, что на Курилах должно соблюдаться российское законодательство. Кроме того, создание правовой базы для этой инициативы может оказаться нетривиальной задачей».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ yа церемонии открытия «перекрёстных» годов России и Японии. 26 мая 2018 года, Москва, Большой театр

Газета призывает не поддаваться иллюзии, что совместная экономическая деятельность сама по себе сможет решить спор по Курилам, указывая, что, напротив, подобный подход лишь ограничит диапазон возможностей на переговорах.

Напомнив о том, что японское правительство назвало присоединение Крыма к России «неприемлемой попыткой изменить существующее положение силой» и вместе с другими членами «большой семерки» ввело санкции против Москвы, издание резюмирует:

«Фактически получается, что Япония применяет санкции против России и в то же время ратует за «энергичное» экономическое сотрудничество с ней. Противоречивость подобной политики одновременно вызывает подозрение у западных стран и позволяет Москве эксплуатировать слабости Токио».

Не одобряет «Асахи симбун» и позицию, когда Япония, по сути, «вымаливает уступки по территориальному спору», призывая вместо этого занять жесткую позицию и в то же время «поместить территориальный вопрос в контекст регионального мира и стабильности». Статья завершается предупреждением:

«Абэ неоднократно заявлял, что он и Путин покончат с этим двусторонним спором. Однако для него на посту премьер-министра было бы слишком рискованным спешно добиваться прорыва в этом деле, страстно стремиться к нему любым способом».