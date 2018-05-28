В списке субъектов РФ числится по сей день Еврейская автономная область со столицей в Биробиджане. В прошлом году она была на позорном последнем месте по социально-экономическому состоянию. Так показало исследование, проведённое РИА «Рейтинг».

Флаг Еврейской автономной области

Можно было бы смело назвать эту область двоечницей и вписать ее в школьную стенгазету в список «тех, кто тянет нас назад». Еврейская автономная область — это печальный пережиток советского прошлого, пародия на советское мышление и советский умысел решения национального вопроса.

Умом не понять, зачем сегодня называть «еврейской областью» этот кусок Хабаровского края, где евреи составляют менее процента населения. Представители «титульной нации» региона — это около тысячи не уехавших по личным причинам. Все остальные давно уже вдали от неблагодатного края, преимущественно в Израиле.

Биробиджанский край оказался и вправду неприветливым к тем еврейским поселенцам, которых большевики отправили туда в начале тридцатых. Речь идёт об энтузиастах, вызвавшихся осваивать суровый край во имя торжества коммунизма и в самых далеких уголках планеты. Учение Маркса-Ленина-Сталина должно было побеждать повсеместно.

Планировали занятие сельским хозяйством, однако чрезвычайно высокая влажность летом затрудняла сельскохозяйственное развитие. Особо осложняли положение нападения кровожадного гнуса — мошек, комаров и крупных паутов, энцефалитного клеща.

Любопытно, что разговоров об этой автономной области велось всегда очень много. Словосочетание «еврейская область» вызывало традиционно нездоровую реакцию. Да и ясности никогда не было: кому и для чего это было нужно? А виновников торжества было на самом деле очень мало. В пору пика число еврейских жителей этой прикитайской местности достигало семнадцати тысяч. Никогда евреи не составляли там более двадцати процентов, хоть и числились титульной нацией. А сейчас представителей «народа-гегемона» там не более тысячи душ. Часть из них больше смахивают на донских казаков и даже на китайцев.

Glucke Памятник переселенцам на привокзальной площади Биробиджана

Деляческо-административная верхушка местности делает вид, что всё в порядке и что всё это ничуть не смешно. Общественники-прибюджетники тоже отстаивают «важность» еврейского Биробиджана. Вот что заявил при посещении местности несколько месяцев назад президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер: «Считать эксперимент создания Еврейской автономной области неудачным сложно, потому что он существует до сих пор». Для отчужденного от еврейства и от Израиля либерального ассимилянта существование Еврейской автономной области на территории, где евреи составляют менее процента, — это шанс на прильнутие к бюджету какой-нибудь федеральной программы. Для всех прочих людей все это абсурдно и позорно.

Стоит напомнить, что Еврейская автономная область была изначально антиеврейской задумкой советских идеологов и практиков типа Калинина и Кагановича. К началу тридцатых из тогдашней оккупированной Британией Земли Израиля (Палестины) доходили сведения о неслыханном явлении: десятки тысяч еврейских землепашцев орошали пустыню и осушали болота. Заброшенная прежде земля одобрялась оазисами и постепенно превращалась в цветущий сад.

Всё это было очень не по душе фанатичным большевикам из «Евсекции» и их соратникам по коммунистическому движению. Эти с первых дней были яростными противниками сионизма — возвращения евреев на свою Родину. Идея Еврейской автономной области должна была увлечь, отвлечь и затмить. В пропаганде тех лет мы найдём упоминание нескольких случаев, как еврейские труженики земли из Палестины приехали строить коммунизм в Хабаровском крае. Таких не набралось и дюжины, но сколько фанфар было привлечено. О том, кому из них удалось избежать дальнейших репрессий, а кому нет, — пропаганда умалчивает.

Интересно, что в самом сознании евреев это дальневосточное исчадие Советской власти всегда воспринималось как оскорбительная попытка лишить народ Израиля его Родины и его истории, предложив ему безблагостное существование среди чужих болот и мошкары. Знаменательно, что в общественном сознании твёрдо бытует миф о планах Сталина выселить всех евреев в Биробиджан после завершения процесса-навета над врачами. Мы не можем исключать того, что Сталин замышлял расправу над евреями по примеру его действий-наказаний по отношению к другим досадившим ему народам. Тем не менее никаких весомых исторических свидетельств о этом мы не имеем, а миф о Биробиджане живет.

Alexey «Lifewatch» Указатель на въезде в г. Биробиджан

Существование Еврейской автономной области можно считать вдвойне оскорбительным после того, как было возрождено семьдесят лет назад государство Израиль и значительное большинство евреев СССР переехало туда. В еврейской истории никогда не рассматривалась всерьёз государственная альтернатива Израилю. Поэтому Хазария не была вовсе запечатлена как суверенное еврейское царство ни у одного еврейского мудреца или теолога. Она осталась вне еврейской истории, если мы обращаемся к традиционным внутренним источникам.

Сказав это, зададимся вопросом: насколько оскорбительно всё это для русских жителей области, являющихся подавляющим большинством в этой местности? Разве не абсурдно, что 99 процентов людей живут в местности, носящей название по этнической принадлежности тех, кто не составляет и одного процента?

Хочется надеяться, что российская власть и российские законодатели найдут способ упразднить этот пережиток советской эпохи. Не надо переписывать историю. Надо просто убрать еврейскую идентификацию этого решительно нееврейского куска Хабаровского края. Так будет восстановлена историческая справедливость.