В Липецке 26 и 27 мая в третий раз прошел межрегиональный фестиваль курортной жизни «Липские воды». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на два дня липецкий Нижний парк перенёсся в другую эпоху — во времена торжества стиля ампир.

Иван Шилов ИА REGNUM Фестиваль «Липецкие воды»

К фестивалю главный городской парк подготовили заблаговременно: разбили цветник на центральной клумбе, установили топиарии «Леди и джентльмен», привели в порядок аллеи.

Несмотря на неизменную тему, третий по счету фестиваль «Липские воды» претерпел изменения. Большинство площадок мероприятия были интерактивными и предполагали активное взаимодействие с гостями фестиваля.

На фестивале работали более 200 артистов: музыканты, актеры, клоуны, аниматоры и танцоры. Более того, сами гости фестиваля и участники интерактивных площадок поддержали тему фестиваля, одевшись в исторические костюмы.

На главной площадке после торжественного открытия выступали детские творческие коллективы Липецка. Художественная школа №2 организовала плэнер, а детский технопарк «Кванториум» открыл собственную выставку, посвященную занимательным научным изобретениям. Библиотечные сотрудники предлагали гостям окунуться в историю Липецка на страницах редких старинных книг, специально на один день прибывших в Нижний парк.

Почти 50 торговых точек разместились на «Галантерейном бульваре», где у авторов можно было приобрести сувениры, украшения, игрушки, картины, гончарные изделия, кружева — все исключительно ручной работы.

На территории парка на время фестиваля разместились более 15 фотозон. В предыдущие годы они пользовались большой популярностью у горожан, поэтому в 2018 году их число выросло в разы. Декораторы соревновались между собой в создании самого оригинального фотоуголка — и гости фестиваля оценили их старания по достоинству.

Организаторами фестиваля стали городской департамент культуры и туризма, областной Союз молодежи, управление культуры и туризма Липецкой области и областной Центр событийного туризма. Почетными гостями на открытии фестиваля стали заместитель мэра Липецка Евгений Павлов и вице-спикер муниципального парламента Евдокия Бычкова.

Гостями фестиваля стали не только липчане, но и жители соседних областей. Открытие фестиваля также посетили участники информационного тура, организованного областным Центром событийного туризма — представители СМИ и туроператоров из Центрального федерального округа. Фестиваль не случайно стал одной из точек ознакомительного маршрута по региону — в 2016 году он получил национальную премию Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» и премию в области развития общественных связей RuPoR-2016 как лучший проект в области туризма.