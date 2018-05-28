



F-35

На днях палата представителей конгресса США приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Он лишает министра обороны возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада относительно покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Намерены законодатели и сорвать закупку Турцией более 100 истребителей F-35.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что Белый дом продолжает предпринимать усилия, нацеленные на то, чтобы Анкара отказалась от приобретения у Москвы С-400. «Мы продолжаем работать над тем, чтобы Турция не приобрела ЗРК. Как я понимаю, им пока они не поставлены, — говорил Помпео в комитете по иностранным делам палаты представителей. — И мы надеемся, что Анкара никогда не получит С-400 в свое распоряжение». Любопытный эпизод: когда один из конгрессменов задал вопрос госсекретарю, не следует ли вообще исключить Турцию из рядов альянса, тот ответил, что эта страна «должна и дальше быть в НАТО, но действия, которые она предпринимает, должны соответствовать тому, чего добивается альянс».

Так обозначаются сразу несколько идущих параллельно процессов. США сужают кольцо вокруг Анкары с целью вернуть ее в фарватер своей политики на Ближнем Востоке, свернуть или свести к минимуму ее военно-техническое сотрудничество с Россией, расстроить сложившийся альянс Россия — Турция — Иран на сирийском направлении. И откровенно шантажируют Анкару, называя ее, как замечает американское издание The National Interest, «пятой колонной» в составе НАТО». Более того, Турцию подозревают в том, что она пытается добиться практической реализации статьи 5 Устава НАТО, которая предполагает коллективную самооборону стран блока, «с целью на плечах Североатлантического альянса осуществить геополитический бросок на Ближнем Востоке».

(сс) Vikiçizer Солдаты турецкой армии

В свою очередь Анкара, понимая, что Вашингтон и другие союзники по альянсу не намерены терять ее, страну, расположенную в чрезвычайно важном регионе мира, не остается в долгу, оказывая давление на американцев и другие страны — члены НАТО с целью заставить их изменить политику в Сирии, отказаться от поддержки сирийских курдов. Конечно, при этом активно разыгрывается «русская «карта». Так, Турция заявила, что не намерена отказываться от закупки российских С-400, а если Вашингтон откажется поставить Анкаре истребители пятого поколения, то она может вместо американских F-35 закупить российские истребители Су-57. Но есть и третий процесс.

Дело в том, что сейчас в Турции проходит избирательная кампания по выборам президента и парламента. Правящая турецкая Партия справедливости и развития ведет кампанию исключительно на почве антиамериканской идеологии. Благо, что Вашингтон подбрасывает необходимые аргументы. Так, президент Турции и лидер ПСР Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение США о переносе американского посольства в Иерусалим, заявил, что Вашингтон «утратил доверие в глазах всего мира». И напомнил, что «ООН не поддержала решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля», добавив также, что на Ближнем Востоке американцы «откровенно поддерживают террористов». И во всех внутренних неурядицах, в первую очередь с экономикой, Эрдоган обвиняет США.

Twoeggz.com Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп

Президент призывает турок «служить Аллаху, а не американскому финансисту Джорджу Соросу», переводить сбережения из долларов в турецкие лиры, чтобы укрепить курс национальной валюты». При этом Эрдоган позиционирует себя в роли «нового Ататюрка», ведущего национально-освободительную борьбу за суверенитет страны. Но по большому счету Анкара и раньше не раз прибегала к таким технологиям, что позволяет Вашингтону несколько снисходительно реагировать на подобную ситуацию. Хотя при всяком случае американцы указывают на то, что не одобряют политические изменения в Турции, считая, что Эрдоган отходит от светского наследия и ведет страну по пути авторитаризма.

Но вряд ли США намерены перейти некую черту, пусть отношения между двумя странами и остаются нервными, неровными, сопровождаются санкциями и контрсанкциями. В то же время многие эксперты констатируют факт раскола в НАТО, против чего не возражает Москва. Президент России Владимир Путин отметил неправомерность давления Вашингтона на Анкару в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов, ведь С-400 — «лучшие в своем классе системы мира». И добавил, что Турция демонстрирует независимую политику, обеспечивая свою собственную безопасность. Конечно, сама идея о том, что Анкара будет закупать у Москвы передовое оружие, еще несколько лет назад казалась немыслимой. Отныне это становится фактом.