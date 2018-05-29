События в Сирии и в Ираке за последние дни не перестают удивлять своей непредсказуемостью. Мы наблюдаем попытку США и Израиля нечто «перестроить» в их рабочих планах по захвату если и не территорий двух арабских стран, то — ключевых позиций на паях с той же Турцией.

Izzedine Иран и Ирак на карте мира

Это сопровождается накатанной комбинацией, когда демонстративно «машут пальчиком» в сторону Анкары, как это делают американцы: мол, если возьмете российские ЗРК С-400, то деньгами и санкциями задавим. А то и исключат Турцию из возможных покупателей расхваленного истребителя пятого поколения F-35. На что из Турции звучат «ответные угрозы». США обнулили свой имидж переносом посольства из Тель-Авива в Иерусалим, как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, и «лишились права быть посредником на Ближнем Востоке». А заодно и «атаковавший» ООН и ее Совет Безопасности — мол, провокация и хаос, внесенные американцами, вкупе с массовыми убийствами палестинцев в секторе Газа и неспособность к ответу на эти убийства продемонстрировали «коллапс» ООН. А, значит, Анкара имеет право требовать (видимо, имея в виду, прежде всего, себя) увеличения числа постоянных членов СБ ООН: «Мир не должен зависеть от милости пяти членов СБ ООН», — заявил Эрдоган 20 мая на вручении ему диплома и мантии почетного доктора Международного университета Сараево.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир. Эрдоган

С Израилем же «пикировки» Турции выглядят еще смешней. Ну что, казалось бы, Эрдогану в том, что сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху разместил в своем Instagram пост со стилизованной надписью «Fu*k Turkey». Или что парламент Израиля вот уже в который раз решил поиграть фактором Геноцида армян 1915−23 гг. и пригрозил Анкаре «признать Геноцид армянского народа в Османской империи и право курдов на собственное государство на территории Турции». Между прочим, этот «Курдистан» в Турции израильтяне, видимо, собираются признать именно на тех землях, на которых в 1915−23 гг. турецкими властями и был осуществлен Геноцид армян, т. е. в Западной Армении, Междуречье и Киликии. Парадокс? Нисколько — типичная израильская логика: заранее создать еще один очаг напряженности в регионе с прицелом на необозримую перспективу.

Обмены любезностями между Анкарой и Тель-Авивом призваны убедить мир, что на сей-то раз угроза разрыва отношений между Турцией и Израилем — вещь вполне реальная и осязаемая. Но на поверку обострение отношений между Турцией и США, как и между Турцией и Израилем, — блеф. И доказывают это именно майские события в Сирии. Во-первых, не прекращено ни на миг военно-техническое сотрудничество турок и израильтян. Во-вторых, даже в самой Турции оппозиционные деятели воспринимают демонстративный популизм Эрдогана как фикцию, призванную оттенить тот факт, что Анкара лишь на словах поддерживает палестинцев.

Так, на одном из майских митингов в Стамбуле в знак протеста против событий в Газе кандидат в президенты от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже заявил: «Я хотел бы помочь господину Эрдогану. Скажите, вы будете бойкотировать израильские товары? Нет. Прервете контракты с Израилем? Нет. Отдадите вы 20 миллионов, которые были взяты для Mavi Marmara? Все, что им остается, это митинг — не для палестинцев, а для выборов».

В-третьих, казалось бы, коль так страшно обострены американо-турецкие отношения из-за Иерусалима, то к чему сейчас возобновлять консультации по сирийскому северному городку Манбидж — давнишней вожделенной цели Эрдогана и турецких военных? Но 25 мая в Анкаре состоялась ранее запланированная рабочая встреча (второе заседание) по Манбиджу, и США с Турцией разработали основные пункты «дорожной карты» по сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности и стабильности в этом городке, говорится в сообщении МИД Турции. Министр иностранных дел Турции и госсекретарь США встретятся 4 июня для обсуждения рекомендаций рабочей группы.

Напомним, что после февральского визита экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару была создана двусторонняя рабочая группа, первое заседание которой состоялось 8−9 марта. Главной темой заседания был именно сирийский Манбидж, и известно, что турки требовали от Вашингтона установления совместного военного контроля над городком с изгнанием оттуда курдов. Манбидж и прилегающий к нему район на северо-востоке сирийской провинции Алеппо пока находятся под контролем курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), той их части, которая входит в проамериканский «Союз демократических сил» (SDF) Сирии. Здесь также размещен ограниченный контингент американских военных, к которым недавно пытались прорваться и 30 французских спецназовцев, однако их остановили и арестовали проиранские шииты-ополченцы, затем передавшие французов в руки армии Сирии.

Курдские Отряды народной самообороны. Сирия

Манбидж нужен Турции для того, чтобы замкнуть стратегический «треугольник», включающий в себя оккупированные турками Эль-Баб и Африн. Этот «треугольник» станет удобным плацдармом для Турции для дальнейшей (возможной) атаки на Алеппо, а вкупе с протурецкой «зоной деэскалации» в провинции Идлеб станет мощной преградой в коммуникативном сообщении между Алеппо и алавитскими регионами на побережье Средиземного моря, в частности с Латакией и Тартусом, где размещена база ВМФ России.

В беседе с телеканалом TRT Haber 15 марта пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция и США создадут «зону безопасности» вокруг Манбиджа. По словам представителя турецкой администрации, достигнутая ранее между Анкарой и Вашингтоном договоренность по Манбиджу носит «обязывающий» характер. Как известно, Эрдоган 6 февраля обвинил американского коллегу Дональда Трампа в том, что США не выполняют обещания по выводу отрядов сирийских курдов из района Манбидж. «Обама обманул Турцию по вопросу курдских боевиков в Манбидже. К сожалению, Трамп следует тем же путем», — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Трамп заявил ему, что курды не могут оставаться в районе Манбиджа и отправятся на восток от Евфрата. «Он признал, что истинными хозяевами Манбиджа являются арабы. Но то, что он обещал, не выполнено», — отметил Эрдоган. Процитировав признание Трампа о том, что Манбидж — преимущественно арабский по составу населения город, турецкий президент невольно признался в том, что его намерения — это полномасштабная аннексия как Манбиджа, так и, естественно, Эль-Баба и Африна. В этом убеждает заочная дуэль между турецким вице-премьером Реджепом Акдагом и замминистра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

В интервью Die Welt Акдаг заявил, что Анкара «разочарована в европейцах» и что «Германия должна поддержать Анкару в ее борьбе с террористами и форсировать переговоры о вступлении восточной страны в ЕС». Когда же журналисты издания обвинили Турцию в оккупации и гуманитарной катастрофе в сирийском Африне, то Акдаг «взорвался» и призвал всех критиков гуманитарной ситуации в Африне «прибыть на место и своими глазами увидеть» обстановку: « Совершенно невообразимо, что мы вернем Африн правительству Асада … Наша единственная цель — защитить безопасность Турции в борьбе с террористическими курдскими группами, такими как YPG, и затем как можно скорее вернуть этот район сирийскому народу». Когда же журналист Die Welt отметил, что курды очень помогли западной коалиции в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и что сирийские курды — составная часть всего сирийского народа, то Акдаг ответил: «Это террористы. Сегодня они сражаются друг против друга, а завтра объединятся в борьбе против тебя».

Турецкий солдат

В ответ на это 23 мая замминистра иностранных дел Сирии Микдад официально заявил, что Дамаск готов восстановить отношения с Турцией (разорваны еще в 2012 г.) и ждет, что турецкий народ поддержит процесс восстановления отношений. Но перед этим официальная Анкара «должна полностью прекратить поддержку террористов в Сирии и вывести с территории арабской республики свои силы». Микдад напомнил, что в разрыве отношений виновен лично Эрдоган и его «политические амбиции», и что Сирия расценивает турецкую операцию «Оливковая ветвь» (по оккупации Африна) агрессией. А 25 мая Израиль, который, казалось бы, осмысленно и последовательно ухудшает свои отношения с Турцией, тем не менее выражает солидарность с аннексионистскими планами Анкары по Сирии. Только так следует расценивать заявление министра разведки Израиля Исраеля Каца о том, что США должны признать «суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами». Правда, в соответствии с израильской «традицией» последних 2−3 лет, обосновал это «ущербом Ирану»: «Сейчас идеальный момент для подобного шага. Это самый болезненный удар для Ирана, который мы можем сделать». Почему для Ирана, с чего — для Ирана, Кац не удосужился объяснить. Но ведь мир знает, что по всем параметрам Голанские высоты — это оккупированная (с 1967 г.) сирийская территория, а не иранская.

Сложим перечисленные факты: 1) американцы соглашаются на изгнание курдов из Манбиджа и участие турок в оккупации города; 2) турки отказываются возвратить Африн (разумеется, и Эль-Баб) Сирии и намерены увековечить оккупацию, т. е. аннексируют оккупированные сирийские земли; 3) Израиль предлагает США признать аннексию израильтянами оккупированных сирийских Голанских высот. Прибавим к этому прозвучавшее на днях предостережение США в адрес сирийской армии — мол, ни в коем случае не проводите военные операции против «зон деэскалаций» или в этих зонах, имея в виду, что только в двух таких «зонах» хозяевами положения являются не сирийцы, россияне и иранцы, а турки (провинция Идлеб) и американцы (округа вокруг южно-сирийского лагеря для подготовки террористов в Эт-Танфе). То есть, несмотря на различные внешние эффекты и заявления, США, Израиль и Турция выступали и выступают теснейшими союзниками по Сирии, и их план — дезинтеграция этой страны и аннексии сирийских территорий.

При этом за последние 10 дней в Сирии явно обостряется военно-оперативная обстановка. Во всяком случае, ВВС Ирака уже трижды в мае бомбили какие-то регионы в районе сирийско-иракской границы, и атака (хоть и неудачная) боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против давно освобожденной Пальмиры (Тадмора) — все это подтверждает, что в зону сирийско-иракской границы вновь «откуда-то» влились исламисты. Их вроде бы разбили поочередно и в Сирии, и в Ираке, причем еще в 2017 г. Не прекращаются и явно провокационные авианалеты и ракетные удары. В одних случаях американцы и израильтяне подчеркивают, что это именно их рук дело. С 18 мая таких инцидентов была уйма — начиная с непонятного то ли авианалета с обстрелом, то ли ракетного удара в районе военного аэродрома в провинции Хама, кончая недавним ударом коалиции во главе с США по позициям то ли сирийской армии, то ли «проправительственных войск» в провинции Дэйр-эз-Зор и ракетным ударом по военному аэродрому в провинции Хомс.

srael Defense Forces Самолеты F-16 ВВС Израиля

Западные, израильские и ряд арабских СМИ сообщают о гибели то конкретно — иранских военных, то — проправительственных боевиков. Пропагандистская составляющая и самих ударов, и сообщений СМИ о них — налицо, и острие направлено как против руководства Сирии, так и против Ирана. Вот что сообщало, например, официальное сирийское информационное агентство SANA об атаке на аэродром в провинции Хомс — объект подвергся ракетному обстрелу, однако система сирийской ПВО смогла сбить «большинство ракет». При этом агентство не уточняет, есть ли в результате обстрела жертвы и нанесен ли материальный ущерб. А по данным телеканала Al-Arabiya, в общей сложности по аэродрому Эд-Дабаа было выпущено четыре ракеты. Кто именно выпустил их, не уточняется. Примечательно, что в случае с обстрелом аэродрома в Хомсе все, кто настроен антисирийски и антиирански, в том числе Пентагон США, подчеркнуто отстраняются от причастности к инциденту. Остаются лишь либо боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или какой-то другой террористической группировки, либо… Турция. К примеру, «зона деэскалации» Идлеб граничит с провинцией Хама, и оттуда и до Хома недалеко. Но откуда у террористов системы залпового огня, пусть даже и типа устаревших БМ-21 «Град», не говоря уже — кто им передал авиасредства, если то были авианалеты с ракетными обстрелами, если террористов из различных «зачищенных» зон в провинции Алеппо, а также из окрестностей Дамаска выпускали в Идлеб исключительно без тяжелых вооружений и т. д.

Вывод один — соответствующие вооружения передают террористам или США в тех зонах, где они наряду с курдами из YPG продолжают контролировать ситуацию, или же Турция из Идлеба и двух оккупированных городов, Африн и Эль-Баб. В Дэйр-эз-Зоре, Хаме и Хомсе практически следует исключить причастность авиации Израиля — системы ПВО-ПРО российских ВКС в Тартусе и Хмеймиме без труда зафиксировали бы появление любого израильского самолета и, не сомневаемся, передали бы силам ПВО Сирии все, что необходимо для нейтрализации авиации противника. К тому же израильтяне предпочитают атаковать предместья Дамаска, не лезут на север и наносят удары из воздушного пространства Ливана.

Итак, в случае Дэйр-эз-Зора, Хамы и Хомса — взаимодействие «ссорящихся» Турции и США неоспоримо. Вопрос «почему» неуместен — союзничество Анкары и Вашингтона по Манбиджу доказано самими турками и американцами. А вот дополнительную подоплеку раскрыл 23 мая выше уже упоминавшийся замминистра иностранных дел Сирии Микдад. Оказывается, сирийцы и иранцы в мае приступили к реабилитации значительной части нефтяных скважин Сирии в провинции Ракка. То есть — ряд курдских отрядов просто передал в руки правительства то, что американцы поручили «охранять от Сирии». И вот, по словам Микдада, нефтяные скважины в Сирии возглавляемая США международная коалиция обстреливает умышленно с целью сделать невозможным их использование. На наш взгляд, комментарии излишни…

Почему события в Ираке заставляют блок США — Израиль — Турция так торопиться с Сирией? Дело в том, что после недавних парламентских выборов в Ираке выяснилось — сугубо проамериканские силы, если и продолжат «играть» в Багдаде и на разногласиях Багдада с Курдским региональным правительством (KRG), то обречены быть заведомым «лузером». Мы уже писали, что неоспоримой была победа шиитских избирательных блоков, и у нынешнего премьер-министра с репутацией «лондонского сидельца», Хайдера аль-Абади с его блоком «Ан-Наср» не было шансов на одностороннее формирование нового правительства Ирака. Но победа на выборах радикальных шиитов поставила всех перед фактом: вскоре ситуация в Сирии может коренным образом измениться не в пользу США — Израиля — Турции. Вот почему сейчас в американских и других западных, да даже и ряде российских изданий и СМИ, зашелестели «напоминания» и «прогнозы» о том, что глава радикального шиитского блока «Аль-Сайрун» великий аятолла ас-Садр — это «равноудаленный от США и Ирана» арабский националистический деятель, и при его участии в правительстве Ирака якобы не исключено «удаление Ирана из Ирака».

سید محمود جوادی‬‎ Мечеть в Багдаде. Ирак

Некоторые аналитики и эксперты в своем антииранском раже дошли и до того, что стали пророчить ас-Садру чуть ли не активное участие в «блоковой войне» Израиля и Саудовской Аравии против Ирана. Мы считаем крайне символичным, что одним из кругов, откуда и поступили в мае подобные «заказы», выступила печально известная западная международная организация International Crisis Group (ICG).

Отвлечемся на миг от шиитской части Ирака и сообщим — в мае посол Ирана в Ираке Эррадж Масджеде предпринял уже второй визит в административный центр Иракского Курдистана — Эрбиль, что явно значит: Тегеран ни на мгновение не выпускает из виду клан экс-президента KRG Масуда Барзани. С иными партиями Иракского Курдистана Иран работает более плотно — речь о Патриотическом союзе Курдистана (YNK) соперничающего клана Ат-Талабани и движении (партии) «Горран».

Вернемся к шиитам Ирака и роли Ирана в их консолидации. Все, в том числе и курдские, СМИ региона чуть ли не сразу после иракских парламентских выборов (12 мая) отметили: Иран и близкие ему иракские политические силы ведут консультации в Багдаде о формировании широкой правительственной коалиции. Интересы Ирана на переговорах представляет командующий силами спецназа «Кодс» КСИР бригадный генерал Кассем Солеймани, со ссылкой на свои источники в Багдаде передавало 17 мая агентство France-Presse. Эмиссар Тегерана добивается альянса между действующим премьер-министром Ирака аль-Абади и блоком «Давлат-аль-Канун» («Государство закона») его предшественника на посту главы правительства Нури аль-Малики. По данным AFP, к этому альянсу иранская сторона намерена привлечь Хади аль-Амери. При этом до 21 мая усиленно сообщалось, что якобы ас-Садр исключал возможность альянсов и сотрудничества с силами, считающимися проиранскими. За основу взято обращение ас-Садра в духе современных веяний через Twitter: «Мы выступаем за мудрость, за национализм, за выполнение воли народа, за перемены, за новое поколение». Он сообщил, с кем он не будет вести коалиционные переговоры: аль-Амери, аль-Малики и курдская партия YNK.

Нюанс состоит в том, что сам великий аятолла не участвовал в выборах, а потому даже теоретически не может претендовать на пост премьер-министра. При этом среди депутатов, попавших в парламент от его блока, нет никого, кто приближался бы к популярности лидера движения.

И тут видна роль «переговорщика» от Ирана, т. е. генерала Солеймани. Нюанс, важный для понимания, почему, допустим, ас-Садр даже в силу неких личных причин не сумеет и не захочет игнорировать участие Ирана в формировании коалиционного правительства. Личность Солеймани примечательна тем, что, по образному выражению одного из пользователей иракского сегмента интернета, «если американский посол входит в высокие кабинеты в Багдаде без стука, то Солеймани открывает эти двери ногой».

Речь идет о прозападном премьер-министре аль-Абади. И чтобы создалась бы видимость «кризиса среди иракских шиитов», организуется контригра: аль-Малики начал переговоры с аль-Абади и аль-Амери. А уже 23 мая аль-Малики и блок «Давлат-аль-Канун» заявляют, что у них нет возражений против выдвижения на пост президента Ирака Хошияра Зебари, бывшего министра финансов и министра иностранных дел Ирака. Последний также является членом политбюро Демократической партии Курдистана (PDK), т. е. клана Барзани.

Хайдер аль-Абади

Для нас эта новость — признак очевидности взаимосвязи между усилиями иранского посла Эрраджа Масджеде в Эрбиле с усилиями генерала Солеймани в Багдаде. То есть последний курдский антииранский оплот в Ираке принял условия Тегерана, и вот аль-Малики дает понять всем, в первую очередь — Западу и Израилю: у вас еще одно поражение в Багдаде и Эрбиле. Очень важно также, что до заявления аль-Малики в Багдаде прошли встречи между ас-Садром и аль-Абади, и, по версии Reuters, именно с этого дня в Ираке стартовал процесс создания коалиционного правительства. «Мы согласились работать вместе, а также с другими политическими силами для ускорения процесса создания нового правительства», — сказал премьер-министр аль-Абади.

Конечно, даже и не это главное — кто с кем войдет в коалицию в Ираке. Важно то, что ас-Садр, при любом отношении к Ирану, перво-наперво является антиамериканистом и антисионистом. Он четвертый сын знаменитого иракского шиитского лидера Мохаммеда Садека ас-Садра, верховного лидера шиитов Ирака. И отец, и дядя Муктады носили почетный титул «Великого аятоллы». Отец и два брата Муктады были зверски убиты в феврале 1999 году в Эн-Наджафе, оплоте рода ас-Садров. Ранее, в 1980-м, был убит дядя Муктады — Великий аятолла Мохаммед Бакир ас-Садр, который выступал за создание в Ираке исламского государства по примеру Ирана. В 1980-м, когда началась ирано-иракская война, за поддержку иранского лидера аятоллы Хомейни он был замучен в саддамовских застенках. Сам Муктада остался жив, но попал в тюрьму. Пользовался богословскими советами аятоллы Казема аль-Хаэри, иранца, проживавшего в изгнании в Ираке. По мнению наблюдателей, Муктада ас-Садр стремится к созданию в Ираке исламской теократии, хотя сам ас-Садр называет это «исламской демократией». После двух антиамериканских восстаний в Ираке в 2003—2005 гг. уехал учиться в иранский Кум.

Именно этот человек 8 апреля 2018 года заявил: «Только иракские силы безопасности должны контролировать спорные территории страны, никаких других сил. Иракская армия должна защищать каждый дюйм страны, федеральные силы должны быть развернуты и в Курдистане». Именно он 12 апреля заявил: «Мы не останемся равнодушными, если наши священные ценности будут подвергнуты угрозе. Мы будем реагировать, если США атакуют Сирию».

Alhurra.com Иракские солдаты. Мосул. 2016

И хотя нам пытаются доказать, что ас-Садр не воспринимает Иран и, к примеру, главу блока «Аль-Фатах» Хади аль-Амери, но это ведь именно ас-Садр и аль-Амери в унисон с февраля 2018 года объявили американские войска «законной целью» для своих отрядов, в случае, если США откажутся вывести своих военных из Ирака.

Остальные выводы оставим сделать читателям — но рискнем выдвинуть одну гипотезу: после формирования коалиционного правительства Ирака иракские шиитские «Бригады Махди» и «Бригады Бадр» очень оперативно основную часть своих сил перебросят на помощь Сирии, сирийским шиитам и отрядам ливанской партии «Хезболлах». Вот и заторопились США — Израиль — Турция в Сирии.