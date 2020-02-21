Пермский балет по праву считается одним из лучших в России, им гордится вся страна и город, его успех и популярность настолько безусловны, что сомнений в его светлом будущем, кажется, ни у кого не возникает. Однако, как оказалось, на самом деле все не так благополучно.

Цитата к/ф Черный лебедь. реж.Даррен Аронофски. США Триумф за минуту до смерти

В начале мая стало известно, что Пермь покинут несколько ведущих артистов балета. Это Инна Билаш и супруги Четвериковы. Удивительно, но данному феномену по большому счету не придали должного значения, а ведь за ним может скрываться нечто большее, чем простое желание артистов что-то изменить в своей жизни. Что именно? Попробуем разобраться.

Об артистах

Во-первых, стоит сказать, что Инна Билаш — это одна из ведущих артистов пермского балета. Помимо неё статус балерины имеют еще три человека: Наталья Осипова, Полина Булдакова и Альбина Рангулова.

Примой-балериной театра считается Наталья Осипова, что, как было уже отмечено неоднократно, фактически не соответствует действительности. В начале текущего сезона выдающаяся балерина, выступающая в английском Ковент-Гардене, была с помпой представлена пермской общественности. Была организована массированная пропагандистская кампания, целью которой было представить ее как очередной прорыв театра: ее показали по телевидению, сводили в Пермскую художественную галерею, взяли несколько интервью, в которых она рассказала о своей безграничной любви к городу и пермскому балету и… и она уехала. Поклонникам театра было обещано, что за сезон Осипова станцует четыре раза, но станцевала она в Перми лишь один раз, несколько запланированных концертов с ее участием было отменено без объяснения причин.

tvkultura.ru Звезда Лондонского королевского балета Наталья Осипова

Таким образом, Осипова имеет слабое отношение к Пермскому театру оперы и балета, хотя и фигурирует в нем как первая среди равных, сделано это было в пропагандистских целях, а отнюдь не для развития искусства в крае.

Следовательно, с уходом Билаш мы теряем ведущую балерину театра, и эта потеря очень болезненна не только потому, что образуется пробел в труппе, который очень сложно будет заполнить новыми артистами, даже если они будут из Монголии или Бразилии. Это еще и потеря артиста, который за многие годы напряженного труда полюбился зрителю, для которого ее уход из театра, конечно же, станет тяжелой утратой.

Цитата из видео YouTube Большой балет. Инна Билаш и Никита Четвериков. Дуэт из балета Radio and Juliet. пользователя Perm Opera Ballet Theatre Инна Билаш и Никита Четвериков

Кроме того, вместе с Билаш уходит и ее партнер Никита Четвериков, являющийся одним из четырех премьеров театра, это также не скажется благотворно на развитии балета в крае. Он вместе с Билаш танцевал все главные партии, и замену ему будет подобрать непросто. Стоит подчеркнуть, что и Билаш и Четвериков являются лауреатами многочисленных конкурсов, их талант признан не только в Перми, но и по всей стране.

Вместе с Никитой, разумеется, театр покидает и его супруга Евгения Четверикова, которая блистательно выступала в текущем сезоне, достаточно вспомнить фурор, произведенный ею во время балета «Дон Кихот».

Официальная версия

Источник в театре заявил, что для артистов уход из театра — это, скорее, шаг назад:

«Они выбрали не профессиональное развитие, а личный семейный комфорт», — рассказали в театре, имея в виду тот факт, что артисты подписали контракты с не самыми лучшими балетными труппами (в Праге и Цюрихе).

Причины, по которым театр покидают сразу трое ведущих артистов, нам неизвестны, возможно, они действительно связаны с личными, а не творческими мотивами. Во всяком случае, так хочется думать руководству театра. Так или иначе, данное событие — это серьезный удар как по репутации пермского балета, так и по искусству края.

Еще в 2016 году художественный руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко после громкой победы пары Билаш —Четвериков в телеконкурсе «Большой балет», заявлял, что артисты являются «достоянием Перми и их нужно беречь».

Значит, не уберегли, и если артисты едут танцевать в другой театр (то есть продолжают карьеру, а не уходят из творчества), то заявления о личных мотивах начинают выглядеть как банальная отговорка. Более того, ситуация, сложившаяся в театре, не позволяет довольствоваться этой версией.

Неофициальная версия

Эдгара Дега. Балерина и женщина с зонтом. 1882

Основная причина, которая могла заставить артистов искать другую работу, — это значительное сокращение репертуара. Для самореализации необходимо регулярно выступать, но когда театр закрыт на клюшку и в нем вместо спектаклей проводят киноклубы или какие-нибудь другие мероприятия, гордо называемые «Лабораторией современного зрителя», то это не очень хорошо сказывается на самочувствии артистов. Важно подчеркнуть, что данный образовательный проект, созданный руководством театра, — весьма полезное и интересное явление, однако оно не должно подменять собой основное направление деятельности культурного учреждения.

Еще один не менее важный момент — это гастроли. Любому артисту хочется побывать с гастролями в других городах и странах, это не только приятно, но и полезно для осознания собственной значимости, для ощущения признанности своего таланта. Гастроли балетной труппы значительно сократились (про оперную и говорить не хочется, там все намного печальней). Особенно циничен в связи с этим концерт Натальи Осиповой в Москве: вместо того чтобы прославленную балерину показать здесь, в Перми, а в Москву отправить ту же Билаш, делается все наоборот — этот факт выглядит весьма показательно, он открывает глаза на истинные цели и мотивы «хозяев» театра.

В связи с этим стоит отметить, что пиар-служба, великолепна справляющаяся с задачей раскрутки Теодора Курентзиса, Осиповой и прочих «звездных акций», которые на поверку оказываются симулякрами, видимо, совсем не заботится о том, чтобы раскручивать наших артистов. Сколько раз мы видели в Перми Курентзиса и сколько раз Билаш? А если почитать СМИ, то в Перми есть только Курентзис, а балерины Инны Билаш просто не существует. Так вы добились своего, господа пиарщики, теперь ее с нами действительно больше нет!

Скриншот страницы видео YouTube пользователя 1tv.ru Теодор Курентзис

Сами условия труда, также вызывают вопросы у балетной труппы: артисты жалуются на нарушение коллективного договора, регулирующего работу театра. В частности, не соблюдаются интервалы между репетициями, которые зачастую проходят поздно вечером, после 21:00.

Таким образом, уход трех ведущих артистов пермского балета является феноменом, печальной закономерностью той разрушительной политики, которая проводится руководством театра. Любопытно в связи с этим взглянуть на комментарий московского балетного критика Анны Галайда:

«Бедный Пермский театр, бедный Алексей (Мирошниченко). Вырастить такую пару! — и так потерять. А главное, потерять явно не по творческим причинам — за творчеством в Прагу не ездят, да и с Цюрихом все очень и очень неоднозначно».

Действительно, статус Пермского балета значительно выше чешского или швейцарского, поэтому, на первый взгляд, решение артистов объясняется личными мотивами. Но, если взять во внимание все вышеперечисленные проблемы (а в действительности их куда больше), то станет очевидно, что это событие является констатацией того факта, что наш балет теряет свое положение, свой престиж, свой статус. Это не может произойти в одночасье, и по первым признакам, коим является уход артистов, это не очевидно, но пройдет время, и осознание того, что мы уже не являемся крупнейшим центром балетной жизни России, станет для нас свершившимся фактом.