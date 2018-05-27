Согласно NTV, DenizBank, принадлежащий Сбербанку, после долгих переговоров был продан за 3,2 миллиарда долларов крупнейшему банку Дубая Emirates NBD. Генеральный директор DenizBank Атеш заявил: «Наш менеджмент продолжает работу. Название DenizBank останется прежним». Председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что конкуренция на международном рынке чрезвычайно высока и трудно добиться стабильных результатов из-за санкций против России. DenizBank по размеру активов является девятым банком в Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Рекордный штраф в 49 миллиардов долларов

Как сообщает Samanyolu Haber со ссылкой на неофициальные источники, департамент казначейства США назначил штраф бывшему заместителю Halk Bank Мехмету Хакану Атилле в размере 49 миллиардов долларов по итогам расследования, заведенного в США. Ходят слухи, будто бы правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) ведет переговоры с Вашингтоном, чтобы известия об этом штрафе появились только после грядущих внеочередных выборов, которые пройдут 24 июня. Halk Bank отвечает: «16 мая 2018 года во время слушания дела в США и вынесения вердикта в отношении нашего банка, не являющегося стороной дела, судом не было вынесено никакого административного или финансового решения. Уполномоченные органы, следящие за решениями о международных санкциях США, также не уведомляли наш банк о каких-либо штрафах».

Vikiçizer Главное управление Halkbank

Доллар стремительно растет

Согласно отчету NTV, на межбанковском рынке доллар достиг отметки 4,95 лир, а евро превысил 5,75 лир, тем самым обновив свой исторический лимит. После выхода отчета о Турции кредитного рейтингового агентства Fitch рост курса валют ускорился. «Высказывания повышают риски, — заявляет Fitch. — На денежную политику влияют политические ограничения. Независимая денежная политика давит на кредитные ставки». Золото также побило все рекорды, самая высокая цена за грамм составила 190,6 лир.

ОБСЕ призывает к росту числа наблюдателей

Согласно статье Дуйгу Гювенч из газеты Cumhuriyet, в преддверии досрочных выборов президента Турции и парламента был опубликован отчет Миссии по оценке потребностей ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). В нем было изложено желание организаций следить за проведением выборов, а также предложено увеличить число наблюдателей. Говорится об обеспокоенности по поводу неправомерного использования административных ресурсов и опасениях по поводу обеспечения равных условий проведения агитационных кампаний. Также сообщается, что продолжающийся в Турции режим чрезвычайного положения может помешать свободной агитации и привести к подавлению избирателей. Средства массовой информации в Турции «связаны с правящей партией», а в связи с «самоцензурой и репрессиями против журналистов» аналитика будет ограничена. Было указано, что многие СМИ ограничивают публикуемую ими информацию о кандидатах определенных партий, а наблюдателям не было предоставлено возможности следить за выборами.

ОБСЕ

Скандал с депутатом в аэропорту

Согласно газете BirGün, депутат Народно-республиканской партии (НРП) Эрен Эрдем пережил шок, готовясь вместе со своей женой и ребенком к вылету в Германию из аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. Из-за запрета на выезд за границу, вынесенного 35-м уголовным судом в Стамбуле, Эрдему пришлось покинуть аэропорт и отказаться от поездки в Германию. Депутату определено судом наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года. Офицеры конфисковали паспорт Эрдема, заявив, что решение суда и запрет на выезд заграницу введены в действие. Это происшествие стало главной темой для комментариев в социальных сетях под заголовками «Пришел черед депутатов НРП».

На Эрдогана не покушались

Как сообщает Aktif Haber, появились новые детали в отношении заявлений о готовящемся покушении на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время митинга в Боснии и Герцеговине. Журналист Джан Атаклы, ведущий программы Güne Başlarken на телеканале TELE1, объяснил, что слухи о покушении были специально подкинуты журналистам заранее и являются выдумкой. «Я слышал об этом, но побоялся написать. Я имею в виду, от этого так сильно попахивало пропагандой, что они пришли и рассказали это всё. Иногда я пишу, у меня есть источник в Анкаре, близкий ко Дворцу. То есть «скоро появится сообщение о готовящемся покушении на Эрдогана, а затем они даже попытаются его осуществить. Оружие выстрелит, а затем наступит хаос. А Эрдоган выйдет и скажет, что вот он здесь». Что говорить, они уже делали похожие вещи раньше», — отметил Атаклы. Министр безопасности Боснии и Герцеговины Драган Мектик в своем заявлении газете Oslobdijenje заявил, что новости о покушении являются фальшивыми, абсурдными и глупыми. «Если турецкая разведка получает сообщение о том, что готовится убийство, она должна поделиться ею с нами, чтобы разрешать ситуацию вместе. К нам не поступало подобной информации. Для Боснии никаких проблем нет», — отметил он. Утверждения о покушении на Эрдогана в Боснии были опубликованы турецким агентством Анадолу, приближенным к власти. В статье говорилось следующее: «По информации, полученной разведывательными организациями перед визитом Эрдогана в Боснию, группа граждан могла совершить нападение на президента. После этого к работе приступили службы безопасности. По данным турецких разведывательных подразделений, граждане Турции, проживающие в столице Македонии Скопье, готовятся к покушению на президента Эрдогана в ходе его визита на Балканы». Слова боснийского министра и журналиста Атаклы показывают, что новость о покушении была ложью.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Галатасарай - чемпион в Суперлиге!

Газета Hurriyet информирует, что футбольный клуб «Галатасарай» завоевал в 21 раз титул чемпиона Турции в Суперлиге Spor Toto, обыграв «Гезтепе» со счетом 1−0. Решающее пенальти забил Гомис. Таким образом, «Галатасарай» завершил чемпионат с 75 очками, а «Гезтепе» с 49 очками занял 6 место.

США угрожают Ирану

Hürriyet отмечает, что государственный секретарь США Майк Помпео объявил о шагах, которые Вашингтон будет предпринимать в отношении Ирана. Помпео заявил, это будут самые жесткие санкции за всю историю. Помпео утверждает, что вслед за окончанием санкций против Ирана страны, о «которых идет речь», будут работать над восстановлением экономики. И добавил, что США будут сотрудничать с региональными союзниками против «агрессивных иранских захватчиков в регионе». Если Тегеран не изменит своего курса, санкции, введенные Соединенными Штатами, будут увеличиваться, а ситуация в таком случае станет еще более неприятной для Ирана.

«Слова Помпео смешны и глупы»

По данным портала Sputnik, министр иностранных дел Ирана Джевад Зариф назвал слова своего американского коллеги Помпео «глупыми, нелогичными и недостойными какого-либо ответа». Выступая на государственном телевидении, Зариф отметил: Политическая жизнь США находится под давлением провокационных групп». Страны, которые ведут переговоры по ядерному соглашению (Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия), начали их без американской делегации. Зариф добавил, что на предыдущих встречах Вашингтон постоянно находил какие-либо причины для того, чтобы не исполнять обязательства по договору и создавал проблемы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка

Казино на Северном Кипре взяты под контроль

Согласно NTV, Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) в ходе расследования дела, связанного с азартными играми и нелегальными тотализаторами, а также борьбой с переправкой незаконных средств заграницу, обнаружил, что 13 казино, 20 связанных с ними компаний и семь руководителей казино, расположенных в Турецкой Республике Северного Кипра, на регулярной основе переправляли за рубеж крупные суммы иностранной валюты с многочисленных счетов, открытых на их имя. В рамках предотвращения незаконной переправки денег MASAK пристально изучает все банковские счета с определенным объемом валютного движения. Сообщается, что до настоящего времени со счетов, взятых под контроль, было отправлено более пяти миллиардов долларов, сейчас все эти передвижения подробно изучаются. Эксперты заявили, что эти средства являются «дополнительным источником для правительства, которое страдает из-за финансовых трудностей».

Военные опять под прицелом

По данным TR724, в ходе «охоты на ведьм» в Конье было вынесено решение о задержании 70 военнослужащих, в том числе 43 действующих сотрудников вооруженных сил Турции. В 23 городах страны ранним утром были совершены набеги на дома военных. Генеральная прокуратура Анкары также вынесла решение о задержании 11 бывших сотрудников министерства по делам семьи и социальной политики и министерства экономики, которые, как утверждается, являлись пользователями мессенджера ByLock. Двухмесячный малыш остался в отделении неотложной помощи в то время, когда его родителей арестовали. В четверг супругов Мурата и Эсру Юксель задержали в Коджаэли прямо во время движения, преградив дорогу их автомобилю. 2,5-месячного младенца Сельму пришлось оставить пожилым и больным бабушке и дедушке. В результате пережитого стресса пожилой женщине стало плохо, она была госпитализирована в больницу.

1,5 миллиона беженцев отправились в путь

Согласно информации, предоставленной Samanyolu Haber, в то время, как ситуация с 3,5 миллионами беженцев, сбежавших от войны в Сирии и нашедших убежище в Турции, до сих пор обсуждается, на границе с Ираном происходят новые передвижения. Перед зданиями управлений по делам мигрантов разворачиваются драмы, а ускорившийся поток вновь прибывших и находящихся на территории Ирана долгие годы беженцев называется частью определенного проекта. Число нелегальных иммигрантов в Турции только в Эрзуруме за прошедший год увеличилось втрое, достигнув за первые 4 месяца 2018 года 13 400 человек. Ожидается, что к концу мая это число превысит 20 тысяч. В городах Агры, Карс, Эрзинджан, Ардахан и Ыгдыр в этом году было зафиксировано 2500 человек. И это только те, кого удалось задержать. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), число мигрантов из Афганистана, на сегодняшний день проживающих в Турции и занесенных в базу UNHCR, достигает 169 919 человек. Количество беженцев, находящихся в пути и пытающихся перейти горы (в основном из Афганистана и Пакистана), составляет 1,5 миллиона человек. Хотя UNHCR и заявляет, что цифра 1,5 миллиона еще не была подтверждена, ситуация остается серьезной. Управление заявляет, что Турция не готова к тому, чтобы ее границы пересекло такое количество людей.

Сирийские беженцы

Диплом Эрдогана проверяют

Как сообщает BirGün, диплом кандидата в президенты Турции Эрдогана всё еще проверяют. Партия освобождения народа обратилась в Высший избирательный совет для того, чтобы снять кандидатуру Эрдогана. В заявлении говорится, что университетский диплом его является недействительным. По правилам, чтобы стать президентом, необходимо окончить четыре курса университета. В то время, как, по утверждению оппозиции, факультет экономики и административных наук Университета Султанахмет, который предположительно окончил Эрдоган, в те годы являлся Высшей школой с трехлетним обучением. «По этой причине диплом является фальшивым», — говорится в заявлении.

Сенат США введет санкции против Турции

BBCTürkçe заявляет, что Палата представителей США одобрила законопроект о бюджете министерства обороны США, известный как закон о защите национальной обороны, 351 голосом «за» и 66 «против». В нем предусмотрено приостановление продажи F-35 Турции. Пентагону бюджет на 2019 год дает 639,5 миллиардов долларов (69 миллиардов долларов на осуществление операций за границей и 700 миллионов долларов на программы, не являющиеся оборонными). Комитет Сената США по вооруженным силам также предложил исключить из программы предоставление туркам F-35. Проект бюджета ожидает голосования в Сенате. Есть «Отчет об отношениях между США и Турецкой Республикой», он включает в себя 5 пунктов: