Сегодня День Святой Троицы, Пятидесятница. В простонародье просто Троица. Популярное название праздника отвлекает от его исторического значения, заключенного в том, что с отмечаемого события началась, по сути, история Новозаветной Церкви. Название «Троица» отдает скорее дань догматическому богословию, чем событию. По той причине, что участие человека, людей в деле обновления мира в историческом христианстве издавна сведено к минимуму, являясь условно активным лишь в акте «отдания своей воли на волю Божью».

Сошествие Святого Духа на апостолов. Новозаветная Пятидесятница. Греческая икона. XVII в

Мало ли это? Трудно сказать, механизм передачи воли от человека к Богу прописан общими словами и характеризуется строгим индивидуальным подходом к каждому передатчику, так что обо всей Церкви речь, как правило, не идет. Кто же персонально хочет свою волю отдать, у того начинаются мытарства, первой (обычно и последней) ступенью которых является поиск себе духовника, который и будет служить проводником к воле Божьей. Принято считать, что они, воля духовника с Божьей, совпадают. Если упростить понимание сей техники до минимума, то главная цель — вообще не иметь никакой своей воли, никаких своих желаний. Воля Божия в такой волевой вакуум должна сама войти, если, конечно, будет на то Божья воля. Не стоит удивляться такому каламбуру, так оно всё и есть. Одним словом, обо всей Церкви говорить тут не приходится, ибо духовники, то есть люди, являющиеся проводником духа, с группами не работают. Строго по одному.

Сошествие Святого Духа на апостолов. Новозаветная Пятидесятница. Греческая икона. XVII в

Однако в день Пятидесятницы, как рассказано в Деяниях апостолов, сошествие Святого Духа на учеников Христа произошло в тот момент, когда «все они были единодушно вместе», осознали себя единой общей сплоченной «боевой единицей», способной сообща менять этот мир, делать его лучше, добрее, справедливее. Как мы уже сказали, эта мысль ныне идет вторым фоном. Первым считается, что тут Бог открылся людям целиком, как Три Ипостаси. Точнее, Третья Ипостась наконец себя обнаружила. Потому и празднуется День Святой Троицы. Теперь можно стало молиться всей Троице, точно зная, что из себя представляет Бог — Троицу. Но на этом знание как открывается, так и заканчивается.

За то, что Бога можно теперь именовать так, Церковь много лет боролась с различными ересями и отклонениями. Термин этот обозначает некое общее состояние природы Бога, о которой больше ровным счетом ничего не известно по причине полной непознаваемости. «Состоящая из трех ипостасей» — единственное знание, полученное чисто эмпирически, оттого, что ипостаси по очереди людям открывались, пока не стало ясно, что их Три, и больше уже не будет. Третья открытая ипостась — Святой Дух — имеет свой отдельный день почитания, он завтра. В понедельник после Троицы отмечается Духов День. Следует сказать, что такое установление очень верно отражает общую интуицию ранней Церкви о том, что сотворенный за «семь дней» (или семь этапов) мир еще ждет свое обновление, свой «день восьмой». В Откровении Иоанна Богослова есть упоминание об этом:

«И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны». Там же содержится символическое описание жизни в этом новом мире: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет … И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою… И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни», и так далее.

Юон Константин Федорович. Купола и ласточки. 1921

Собственно, это описание уже свершившегося «единодушия», столь часто упоминаемого в Деяниях апостолов, когда единодушие только начало давать всходы. Теперь следует спросить, может ли «индивидуальный подход» ради того, чтобы подвижник «стяжал Духа», эти плоды дать? В Писаниях «исполнение Духом» человека или людей происходило, конечно, не только в общем собрании. Духом исполнялись ветхозаветные пророки (в основном «премудрости»), апостолы, то есть «задокументированных свидетельств» одухотворения отдельных людей в Писаниях довольно много. Но разве они дают право на столь примитивные объяснения, что одухотворение означает добавленную сверхсилу? Нет, «исполнение» — это вхождение в полноту. Ради дальнейшего утверждения этой полноты и правды.

Она может начинаться, безусловно, с малого. Не всегда люди в силу своей раздробленности способны ее долго удерживать, точнее, держаться ее: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа». Рожденные от Духа «слышат его голос», то есть понимают происходящее с ними, и такое произошло с апостолами в Пятидесятницу, когда, по словам автора Деяний: «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Далее говорится, что их понимали люди разных народов, собравшихся тот день в Иерусалиме на праздник. И проповедь их была успешной.

«Индивидуальный подход», практикуемый Церковью последние столетия, такой успешностью похвастаться не может. При том, что говорить на разных языках всех народов и не требуется. Достаточно начать с того, чтобы на своем языке начать говорить понятно, убедительно, одухотворенно. Но этого, к сожалению, тоже нет.