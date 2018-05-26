



Александр Горбаруков ИА REGNUM

После того, как Вашингтон заявил о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было подписано «шестеркой» международных переговорщиков (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, стало очевидным, что антииранская политика американцев на Ближнем Востоке приобретает устойчивый характер.

Буквально на днях представитель государственного департамента США Хизер Науэрт в очередной раз анонсировала начало действий по созданию широкой коалиции против Тегерана, в которую Вашингтон намерен затащить своих союзников. Правда, какие именно страны могут войти в эту коалицию, пока не сообщается. Наверняка, речь можно вести об Израиле, Саудовской Аравии и ряде других «нефтяных» монархий Персидского залива. Однако американцам этого будет явно недостаточно. Им необходимо собрать под знаменами нового альянса и республики Закавказья, откуда удобно осуществлять действия, направленные, по словам Науэрт, «на переформатирование Ирана и проводимой им политики».

Отсюда и ренессанс американских интересов в том регионе. Напомним, что президент США Дональд Трамп в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики направил письмо своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, в котором заявил следующее: «Предстоящие месяцы откроют возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что создаст более хорошие возможности для расширения сотрудничества между США и Азербайджаном». Бакинский политолог Эльхан Шаиноглы сравнил это послание с отправленным ранее Трампом в адрес Алиева по случаю Дня Республики, которое отмечается 28 мая. В нем содержалось только одно предложение о Республике Арцах (Нагорный Карабах):

«США решительно поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Сейчас Трамп пишет или, точнее, намекает на какие-то «новых открывающиеся возможности» для урегулирования нагорно-карабахского конфликта». Они пока только в одном: в смене власти в Армении и появлении на сцене Никола Пашиняна, на которого, вероятно, рассчитывает администрация Белого Дома и которого, по мнению азербайджанских экспертов, Трамп в Вашингтоне может свести с Алиевым. Смысл подобной комбинации в том, чтобы завязать на определенное время на себя лидеров двух государств, предложить им некий свой проект по урегулированию конфликта, чтобы сковать действия на этом направлении других сопредседателей — Россию и Францию — в Минской группе ОБСЕ.

По имеющейся у ИА REGNUM информации, американцы хотят попробовать заставить конфликтующие Баку и Ереван переосмыслить сущность и понимание природы конфликта, переводя его в сферу геополитических интересов, имея в виду прежде всего идущие в обход России из Азербайджана маршруты транспортировки энергетических ресурсов, дабы лишить Москву реальных и потенциальных рычагов своего влияния в регионе. Если Вашингтону такое удастся, пишет профессор факультета по изучению Европы и России в Джорджтаунском университете Бренда Шаффер, «определится новый сценарий, по которому станут развиваться события».

Что касается Грузии, то вице-президент США Майк Пенс, принимая недавно грузинского премьера Георгия Квирикашвили в собственном доме, заявил, что Тбилиси «отведена особая роль в той политике, которую Соединенные Штаты проводят в данном регионе». А в связи с выходом американцев из ядерной сделки с Тегераном, американцы заявляют и о «возрастающей глобальной роли Азербайджана». Так что свести в единый альянс Тбилиси и Баку для Вашингтона не представляет особого труда. Но сейчас задача ставится иная: вывести Армению из-под влияния России, что возможно только при принятии Москвой предложенного Вашингтоном и одобренного Баку и Ереваном плана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан. Иран. Россия

До сих пор было мало ясности относительно того, как конкретно станет реализовываться этот сценарий, но шаги на этом направлении уже предпринимаются. США намерены объединить ситуацию в Закавказье и на Ближнем Востоке в контексте Ирана в единую картину. Таким образом в настоящее время подход Вашингтона к государствам Закавказья будет постоянно адаптироваться в контексте изменения всего американского стратегического курса в этом регионе. Другой вопрос, что вряд ли США сейчас решатся на войну с Тегераном. Боевые действия американцев против Ирана в разных сценариях предрекали с 2000-х годов. Но для нее нужен веский повод.

Пока соблюдение Тегераном соглашений по ядерной программе дает ему моральное и политическое преимущество над возможными зачинщиками войны. Скорее всего, Вашингтон намерен держать в напряжении Ближний Восток и Закавказье и ретранслировать присущую ему нестабильность на Иран под предлогом того, чтобы, как говорил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью персидской службе «Голоса Америки», создать «условия, при которых иранские правители действовали бы как «нормальное государство». Однако нельзя исключать и открытия «второго фронта» против Ирана в Закавказье.