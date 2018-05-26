Известно, что Японией в рамках акватерриториальных претензий к России ведется информационно-психологическая война. Это война смыслов, обозначаемых выгодными для нападающей стороны понятиями и терминами. Задача состоит в том, чтобы с помощью этих понятий, через частое словоупотребление перевести мышление противника (в данном случае — мышление российской элиты, средств массовой информации и читающей публики) на свой язык, заставив мыслить, а затем и поступать «по-японски», в чужих, а не российских интересах.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Одним из весомых «снарядов» информационно-психологической войны является термин «северные территории» (далее — «СТ»). Его сначала принудительно ввели в японское общественное сознание, затем в японское законодательство, теперь он успешно используется в японском экспорте смыслов. Давайте познакомимся с ним поближе, что, несомненно важно, т.к., к сожалению, ряд российских СМИ неразборчиво употребляют его, неся информационную заразу в массы российских читателей.

«СТ» — это типично японоцентристский термин, который не дружит с мировой географией.

«СТ» — это политический термин, появившийся в послевоенный период в японской пропаганде, литературе и политике, и закреплённый в японском законодательстве. Он используется в целях реваншистских притязаний Японии против России по территориальному вопросу вместе с понятием «четыре северных острова» для сокрытия претензий на Курильские острова от которых Япония отказалась по Сан-Францисскому мирному договору 1951 г. (статья 2с). Обозначает термин «СТ» ряд территорий России, входящих в состав Сахалинской области, на которые претендует Япония. Сконструирован путём ревизии довоенного японского законодательства и выделения из состава Курильских островов нового, ранее не известного мировой физической географии собирательного понятия «СТ», включающего Курильские острова, расположенные южнее острова Уруп («СТ» в узком смысле.). «СТ» — понятие с переменным объёмом и содержанием.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Парламентом Японии этот термин впервые употреблён в марте 1962 г. в резолюциях «О восстановлении исконных японских северных территорий», принятых обеими палатами — нижней и верхней. Он официально заменил термин «Южные Тисима» в соответствии с директивой 1964 г. заместителя министра иностранных дел Японии. Ранее «Полный сборник законов Японской империи» 19 века — «Хорэй дзэнсё» относил острова Кунашир, Итуруп и Шикотан к числу Курильских островов (1869. С.300; 1885. С.3).

Объём понятия «СТ» политически изменчив. Это видно из следующего. Если японский закон № 85 от 31.08.1982 «О специальных мерах по содействию решению проблемы «СТ» относит к «СТ» только о-ва Хабомаи (это японское название Малой Курильской гряды без о-ва Шикотан), российские острова Шикотан, Кунашир, Итуруп, то другой нормативный документ — Указ № 246 от 16.09.1969 «О введении в действие Закона об Ассоциации по «СТ» включает в их состав о-ва Хабомаи, Шикотан, Кунашир, Итуруп, «а также другие северные районы по решению премьер-министра» (ст.6), что позволяет отнести к ним любые другие территории Дальнего Востока России.

С 1969 острова Малой Курильской гряды (Сигнальный, Рифовый, Сторожевой, Танфильева, Юрий, Анучина, Зелёный, Полонского, Шикотан с прилегающими островками и скалами), а также острова Итуруп и Кунашир, общей площадью 5036 кв. км., включаются Национальным картографическим управлением Японии в состав её территории. Мало того. Даже учрежден всеяпонский «День «СТ» (7 февраля), который используется для массовых пропагандистских мероприятий, вызывающих протесты в Сахалинской области.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

В широком смысле в «СТ» включают не только южную часть Курил, а все остальные Курильские о-ва и южную часть о-ва Сахалин (смотри официоз МИД Японии: «Токи-но угоки», 1968. № 11. С.22). Некоторые представители ультраправых кругов относят к «СТ» российское Приморье, Приамурье, Северный Сахалин и Камчатку. Проще говоря, всё, что к северу от Японии — «северные территории». До Северного полюса. Не шучу. Передо мной лежит японская карта с незамкнутой со стороны Японии береговой линией Камчатки и Чукотки. При этом Курильские острова в составе России не обозначены. Таким образом, изощренно показывается желаемая граница Японии с американской Аляской. Такие вот картографические мечтания… А раздают такие карты курильчанам, участникам безвизовых обменов.

По японскому законодательству государственные органы обязаны «прилагать максимальные усилия с целью скорейшего возвращения островов и создания благоприятных условий для движения за возвращение «СТ.». Средствами этой политики являются безвизовые обмены, оказание помощи нынешним и бывшим жителям «СТ», пропаганда проблемы «СТ» в школах и средствах информации, обеспечение бесперебойного промысла рыбаков в территориальном море России в районе Курил и т.д. Гражданам Японии не разрешается въезжать на «СТ» иначе как в рамках безвизовых поездок, запрещается участвовать в хозяйственной и иной деятельности на Курильских островах в формах, которые выглядели бы как признание российского суверенитета над ними. Об этом прямо указано в опубликованных ответах Кабинета Министров Японии от 19.09.1989; 29.10.1991; 17.04.1998; 10.09.1999; 25.11.08; и т.д. на запросы палаты представителей Парламента Японии. Например, 16.11.2009 на парламентский запрос тогдашнего председателя комиссии по международным делам Палаты представителей парламента Японии Судзуки Мунэо по проблеме выдачи въездных виз гражданам России, проживающим на «СТ».

С 1968 г. в правительстве Японии создан «Координационный совет министерств по урегулированию вопросов «СТ». В Канцелярии кабинета Министров Японии существует Управление по вопросам «СТ», являющееся главным координатором этого движения наряду с уполномоченным министром и МИД Японии. По его линии финансируется ряд общественных организаций, безвизовые обмены между жителями островов и японскими гражданами. Одна из ведущих общественных организаций — «Ассоциация по вопросам «северных территорий» (АСТ) создана на основании специального закона для выполнения государственных программ и мероприятий. Генеральный директор АСТ назначается премьер-министром Японии. Финансируется она из государственного бюджета по решению специального комитета обеих палат парламента (1 млрд 17 млн яп. йен — 2006 г.).

Во внешней политике и пропаганде наиболее активна «Лига солидарности за возвращение СТ», учрежденная приказом МИД Японии 28.04.1965 . Председателем Лиги в 2010 г. был бывший губернатор Хоккайдо Тацуя Хори. Лига эта имеет не менее 15 региональных отделений.

В парламенте Японии с 1968 г. и префектуральной Ассамблее Хоккайдо действуют депутатские объединения с теми же целями. По инициативе правительства Японии в каждой префектуре в губернаторском офисе с 1973 г. учреждены отделы по проблемам «СТ». А в приграничном с Сахалинской областью губернаторстве Хоккайдо создано даже специальное управление по вопросам «СТ» и его представительства в 12 округах префектуры. Кроме того, во всех муниципалитетах на Хоккайдо имеются отделы по вопросам «СТ», финансируемые из местных бюджетов. Во всех префектурах Японии действуют так называемые «Народные советы содействия возвращению «СТ». Координационный совет движения по возвращению «СТ», учрежденный в 1977, включает около 60 объединений.

1 апреля 2010 правительство Японии утвердило новую редакцию «Основного курса по содействию решению проблемы «СТ». В ней определены меры по реализации одобренных японским парламентом в 2009 году поправок к закону № 85. Особый упор сделан на активизацию пропаганды территориальных претензий на южные и средние Курильские острова, включая использование в этих целях безвизовых обменов с проживающими на этих островах жителями Сахалинской области.

Для крупных восточных стран характерно явление, иронично называемое «центропупкизмом». Медитация, связанная с рассматриванием своего пупка как центра вселенной, приводит к тому, что то, что для японской пропаганды обозначает «север», для жителей России — Дальний Восток, а для жителей Сахалинской области — юг.

Можно рекомендовать российским СМИ критически относиться к термиту «северные территории» и понимать, что переходить на язык геополитического соперника, транслировать его понятия и смыслы это значит работать против России, способствовать расшатыванию ее территориальной целостности. А оно нам разве надо?

Сергей Пономарёв — председатель Сахалинского отделения Русского географического общества

Южно-Сахалинск