Американские угрозы сокрушить Иран и Северную Корею могут все же сработать, но на данный момент, похоже, ни Иран, ни КНДР, не испытывают страх перед угрозами Вашингтона, пишет Патрик Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Многократные отсылки вице-президента США Майка Пенса и советника по национальной безопасности Джона Болтона к «ливийской модели» денуклеаризации помогли потопить сингапурский саммит президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Для Северной Кореи отсылки в «ливийской модели» означают переворот и убийство бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, отказавшегося от собственной ядерной программы.

Агитационный плакат Северной Кореи

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В среду, 23 мая, заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чой Сон-Хуэй заявила: «Вице-президент Пенс сделал разнузданные и дерзкие заявления о том, что Северная Корея может закончить как Ливия… Я не перестаю удивляться невежеству и глупости данный комментариев».

«Встретимся ли мы на переговорах или вступим в ядерное противоборство, целиком и полностью зависит от решений и поведения Соединенных Штатов», — добавила Чой Сон-Хуэй.

В четверг, 24 мая, президент Соединенных Штатов отменил саммит с Ким Чены Ыном.

Ранее на этой неделе на заседании фонда «Наследие» госсекретарь Майк Помпео изложил американский план «Б» в отношении Ирана. Помпео выдвинул ряд требований. Например, Иран должен прекратить всяческую поддержку ливанского движения «Хезболла», хуситов в Йемене и шиитских военизированных группировок в Ираке. Также Иран должен признать свою предыдущую ложь о собственной ядерной программе и придать огласке планы по разработке ядерного оружия, которые были у Ирана еще в XX веке.

Помпео заявил, что Иран должен остановить обогащение урана, навсегда отказаться от переработки плутония, закрыть свой тяжеловодный реактор, предоставить доступ ко всем своим военным объектам. В случае, если Иран не подчинится, то его ожидает экономическое удушье. Помпео выдвинул Ирану ультиматум: либо отказаться от поддержки своих союзников на Ближнем Востоке, либо готовиться к войне с США, в которой он будет уничтожен. «Иран больше никогда не получит карт-бланш на доминирование на Ближнем Востоке», — заявил Помпео.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

Но что означает «доминирование» на Ближнем Востоке, а как же Турция, Ирак, Саудовская Аравия, Израиль, Египет и американские войска в Афганистане, Ираке, Персидском заливе, Аравийском море и Сирии?

К востоку от Ирана находится вооруженный ядерным оружием Пакистан, к западу от Ирана — американский военный флот и Израиль, обладающий ядерным оружием. У Ирана нет ядерных вооружений, нет боевых кораблей и авиации, которые могли бы соперничать с ВМФ и авиацией его противников.

Тем не менее, конфронтация между Ираном и США, вызванная выходом Вашингтона из ядерного соглашения и ультиматумом Помпео, вероятно, имеет три возможных сценария развития событий:

Во-первых, Иран капитулирует. Хотя это маловероятно, учитывая заявления президента Ирана Хасана Роухани в адрес Помпео: «Кто вы такой, чтобы принимать решения за Иран и весь мир? Мы продолжим наш путь, заручившись поддержкой нашей нации».

Во-вторых, Иран может проигнорировать американские санкции и продолжить поддержку своих союзников в Сирии, Ираке, Ливане, Йемене. Это может привести к столкновениям или войне.

В-третьих, США могли бы отказаться от своих максималистских требований, также как Трамп пересмотрел свою позицию в отношении требований Болтона о том, что Ким Чен Ын должен согласиться на «ливийскую модель» полной и поддающейся проверке денуклеаризации, прежде чем санкции будут сняты.

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В каком направлении мы движемся?

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Господин и слуга

Несмотря на то, что союзники Соединенных Штатов по НАТО возмущены угрозами со стороны Трампа о введении вторичных санкций против европейских компаний, если ЕС откажется придерживаться санкционной политики США в отношении Ирана, европейские государства, скорее всего, согласятся с требованиями Вашингтона. Для ЕС было бы безумием отказаться от США, которые обеспечивали безопасность ЕС со времен начала «холодной войны» и представляют собой незаменимый рынок сбыта для европейской продукции. Таким образом, ЕС, скорее всего, сделает выбор в пользу США, а не Ирана.

Президент России Владимир Путин не хочет занимать чью-либо сторону в случае ирано-израильского конфликта или столкновения между Вашингтоном и Тегераном. Путин заявил президенту Сирии Башару Асаду, что Россия не намерена продавать Дамаску систему ПРО С-300. Путин получил базы в Сирии и хочет их сохранить.

Что касается КНР, то, вероятнее всего, Пекин попытается включить Иран в орбиту своего влияния, воспользовавшись антииранской политикой Запада.