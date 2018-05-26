Иракские выборы, прошедшие 12 мая, впервые после поражения террористической группы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являются важным шагом для формирования будущего страны. Голосование также стало испытанием для растущего регионального влияния Ирана на фоне стремления Вашингтона помешать иранским агрессивным амбициям после выхода из ядерного соглашения с Тегераном, также известным как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), пишет Джошуа Блок в статье для американского издания The Hill.

Николай Иванович Терещенко. Остановить агрессора! 1958

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Результаты выборов, на которых лидирующую позицию занял политический блок, возглавляемый радикальным шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, похоже, не совпали с ожиданиями Исламской Республики Иран. Однако любые разговоры о том, что влиянию Ирана в Ираке пришел конец, были бы преждевременными и потенциально опасными.

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Если для Ирана победа ас-Садра означает осложнение региональной ситуации, то с точки зрения Соединенных Штатов, победа шиитского религиозного деятеля перевернула американскую политику в отношении Ирака с ног на голову, поставив жизненно важные американские интересы под угрозу.

Для Ирана ставки тоже высоки, учитывая то, что он стремится к созданию «шиитского полумесяца» за счет прямого наземного коридора, проходящего через территорию Ирака и Сирии и простирающегося до Ливана, вплоть до Средиземного моря.

В Ливане иранское руководство усилило свою хватку, когда движение «Хезболла» и его союзники достигли значимых результатов в ходе парламентских выборов, прошедших в мае этого года. В Сирии, поддерживая национальное правительство президента Башара Асада, Тегеран создал широкомасштабную военную инфраструктуру, которая угрожает северным границам израильского государства.

Учитывая все вышеперечисленное, риск потери влияния в Ираке явно не устраивает Тегеран. В день выборов в Багдад прибыл начальник иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Кассем Сулеймани. Цель его визита заключалась в создании условий для формирования иракского правительства, отвечающего интересам Ирана.

Поддерживаемый Вашингтоном премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади показал низкий результат на прошедших выборах, что нанесло удар по интересам США в регионе и предоставило Ирану возможности для укрепления своих позиций.

Ас-Садра и коалицию «Фатх» («Завоевание») Хади аль-Амири — генерального секретаря шиитской организации «Бадр» — нельзя назвать друзьями, однако они разделяют глубоко укоренившееся презрение к США и оба заявили о своем намерении сделать всё возможное для того, чтобы изгнать американские войска из Ирака. Также стоит учитывать то, что поддерживаемая Ираном военизированная шиитская группировка Асаиб Ахль аль-Хакк, причастная к нападениям на американские войска, также получит места в иракском парламенте.

Ас-Садр занял видное положение в Ираке после вторжения американских войск в 2003 году. Движение, возглавляемое ас-Садром, создало мощные шиитские военизированные группировки, которые впоследствии совершили множество нападений на американские войска. Десять лет спустя все те же группы продолжают сражаться против американских солдат в соседней Сирии, одновременно усиливая влияние Ирана в САР. Несмотря на то, что ас-Садр выступает против иранского вмешательства во внутреннюю политику Ирака, все же своей первоочередной задачей он считает изгнание американских войск из Ирака. Одинаковые цели могут привести к тактическому союзу между блоком «Аль-Сайрун» во главе с ас-Садром и поддерживаемой Ираном коалицией «Фатх».

Цитата из к/ф «Д`Артаньян и три мушкетера». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР Игра в шахматы

Однако это еще не все. Самое худшее заключается в том, что по результатам голосования сильное представительство в парламенте Ирака также получили Силы народной мобилизации, которые США надеялись вытеснить из политического процесса в случае победы Хайдера аль-Абади. В состав Сил народной мобилизации входят около 140 тыс. шиитских бойцов, которые имеют тесные связи с Ираном. В число крупнейших группировок входят «Асаиб Ахль аль-Хакк», организация «Бадр» и шиитская милиция «Сарайя ас-Салам» («Общества мира»), созданная ас-Садром в 2014 году.

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Ключевой вопрос заключается в том, является ли текущая ситуация в Ираке началом конца американского влияния, или все же Вашингтон может что-то предпринять, чтобы изменить расстановку сил. У Вашингтона есть шанс, однако ему потребуется тщательно проработанная долговременная стратегия. Государственный секретарь США Майк Помпео представил в понедельник, 21 мая, стратегию противодействия амбициям Ирана на Ближнем Востоке. В стратегии указано, что «Иран должен вывести из Сирии все подконтрольные ему силы».

В Ираке США должны признать, что ошиблись, сделав ставку на аль-Абади, и создать полиэтнический проамериканский блок, состоящий из местных сил, чтобы оказать противодействие иранскому вмешательству. Глубокое недоверие к Ирану и проиранским кандидатам, таким как аль-Амири и бывшему премьер-министру Ирака Нури аль-Малики, присутствует в Иракском Курдистане и суннитском сообществе Ирака.

Выход из ядерного соглашения положил начало борьбы с незаконными действиями Ирана, но для такого, чтобы американская стратегия сработала, Белый дом должен расширить противодействие всем проявлениям иранской агрессивной политики. Ирак мог бы стать тем местом, где можно было бы на деле испробовать новую стратегию Помпео.