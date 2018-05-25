Первый человек, побывавший на Луне, держал в руках американский флаг. В недалеком будущем астронавты будут контролировать на Луне топливные насосы, пишет министр торговли США Уилбур Росс в статье для издательства The New York Times.

Цитата из х/ф «2001 год: Космическая одиссея». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. Великобритания, США

Американскую коммерческую космонавтику ждет светлое будущее. Представители коммерческой космонавтики уже планируют полеты на Марс и рассматривают Луну в качестве прекрасной промежуточной станции для пополнения запасов и дозаправки ракет, направляющихся на Марс. Все это похоже на сюжет фантастического фильма «2001 год: Космическая одиссея», однако эти планы могут воплотиться в реальности гораздо быстрее, чем вы могли бы предположить. Финансируемая из частных источников американская космонавтика может послужить тому причиной.

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Эта индустрия развивается семимильными шагами. Глобальная космическая экономика приближается к $350 млрд, а в будущем может превратиться в многомиллиардную индустрию. Сейчас на околоземной орбите находятся около 800 действующих американских спутников, а к 2024 году их численность может превысить 15 тыс. Благодаря частно-государственному партнерству впервые за последние семь лет появилась возможность того, что в скором времени американские ракеты смогут доставлять в космос астронавтов NASA. На бездействующем долгое время мысе Канаверал кипит работа. Америка вновь выходит на лидирующие позиции в космической сфере.

Всего лишь через год могут начаться туристические полеты в космос. Билеты уже продаются, стоимость полета на околоземную орбиту составит $250 тыс. Земные горнодобывающие компании скоро примут участие в жесткой конкурентной борьбе за добычу золота, серебра, платины и других редкоземельных элементов на астероидах и даже на других планетах. Конкуренция уже началась в сфере создания технологий, которые можно было бы использовать для доставки этих важных ресурсов на Землю.

МКС

Уже идет ожесточенное соревнование. Россия и Китая бросают вызов лидерству США и другим 70 странам, которые также стремятся получить доступ в космос. Однако нынешняя космическая гонка отличается от предыдущей. Основными драйверами нынешней гонки становятся инновационные компании, которые финансируют разработку новых технологий, которые позволили бы сделать полеты в космос дешевле, быстрее и эффективнее.

Поскольку такие компании предлагают нетрадиционный подход к космическим путешествиям и выдвигают новые идеи в сфере космической торговли, они нуждаются в стабильности и соответствующей законодательной базе, а также в правительственной поддержке. Они нуждаются в правительстве, которое бы выступило не просто в роли контрольно-надзорного органа, а в роли организатора и непосредственного участника. Правительство должно создать условия, которые расширили бы возможности данных компаний, а не препятствовали бы их деятельности.

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К сожалению, наша система регулирования частных космических исследований и торговли не отвечает нуждам быстро развивающейся космической индустрии. Например, когда дело доходит до размещения видеоаппаратуры в космосе, то исследовательские спутники, разработанные старшеклассниками в рамках научных проектов, сталкиваются с такой же регламентацией, как и многомиллиардные системы обороны.

В четверг, 24 мая, президент США Дональд Трамп подписал «Директиву №2 по космической политике», цель которой заключается в модернизации устаревшей политики в космической сфере. Нововведения предусматривают создание в министерстве торговли нового управления — Space Policy Advancing Commercial Enterprise Administration, отвечающего за координацию коммерческой деятельности в космосе. Данный отдел будет работать с представителями частного космического сектора по принципу «единого окна». Это должно привести к большим изменениям.

Только в рамках министерства торговли за координацию деятельности космической отрасли отвечают шесть управлений. Объединенный ведомственный орган позволит улучшить координацию деятельности, связанной с космической отраслью. В связи с этим я отдал соответствующее распоряжение, чтобы все отделы министерства торговли США, связанные с космической отраслью, назначили своих представителей в новое управление, отвечающее за координацию коммерческой деятельности в космосе. Распоряжение было направлено в Управление международной торговли, Бюро промышленности и безопасности, Национальное управление по телекоммуникациям и информации и Национальное управление по исследованиям океанов и атмосферы.

Когда у той или иной компании возникнет необходимость запуска спутника, то новое космическое управление будет иметь необходимые полномочия для работы с широким спектром вопросов, включая дистанционное зондирование, экономическое развитие, GPS, содействие торговле, управление космическим движением. Новое управление позволит министерству торговли справиться с растущими обязанностями в космосе.

Цитата из х/ф «2001 год: Космическая одиссея». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. Великобритания, США

Министерство хочет взять на себя большую роль, когда речь заходит о регулировании и продвижении космической деятельности. Но поскольку в зону ответственности министерства также входит создание новых рабочих мест и обеспечение экономического роста, мы будем выполнять не только надзорные функции, но хотим поддержать американские компании, чтобы они могли участвовать в конкуренции и задавать для остальных «единые правила» игры.

В совокупности эти усилия должны устранить преграды, которые могли бы возникнуть перед американской индустрией, что, в свою очередь, должно обеспечить лидерство США в космосе. Важную роль здесь играют технологические инновации, экономический рост, создание новых рабочих мест и национальная безопасность. Но, возможно, гораздо важнее то, что американская страсть к исследованию космоса получит новый обновляющий импульс.

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Я до сих пор помню тот момент, когда президент Джон Ф. Кеннеди объявил о том, что Америка отправит человека на луну, и когда Нил Армстронг сделал свой первый шаг на фоне лунного пейзажа. Замершие у телевизоров американцы были переполнены волнением и национальной гордостью, наблюдая за миссией «Аполлон».

В прошлом месяце я испытал такое же волнение, когда вместе с вице-президентом Майком Пенсом посетил Space Symposium в Колорадо-Спрингс. «Направляя исследования человечества все глубже в космос, мы намерены высвободить безграничный потенциал лидирующих частных космических компаний США», — заявил Пенс.

Настал особый период в истории космических исследований: технологии, капитал и политическая воля сошлись в одной точке. Соединенные Штаты должны воспользоваться этим моментом.