Дежавю московской программы благоустройства
С открытием нового сезона благоустройства начался новый раунд противостояния градозащитников и мэрии Москвы. Хранители архитектурной старины бьют тревогу, под угрозой уничтожения оказались недавно обретенные кладки храмовых фундаментов, часть мостовой
Подробности читайте здесь: Неужели в мэрии Москвы не найдут 7 миллионов на археологический парк?
Из года в год повторяется одна и та же ситуация, при подготовке к очередному этапу реконструкции столичных улиц проводятся археологические изыскания, которые преподносят чудесные открытия о быте древней столицы. Дальнейшие события разворачиваются по также уже устоявшемуся сценарию. Окрыленные энтузиасты предлагают чиновникам распорядится найденным в интересах москвичей и гостей столицы, а в ответ получают ни к чему не обязывающие устные обещания и забалтывание проблем. Итог подобных дискуссий зачастую оказывается печальным, в лучшем случае археологические находки попадают в запасники музеев, которым они не нужны, а то и попросту уничтожаются.
Одним из самых скандальных эпизодов этой эпопеи стала реконструкция Биржевой площади, которая стала частью пешеходного маршрута к другой московской «жемчужине» — парку Зарядье. Здесь обнаружили фундамент средневековой церкви, остатки зданий
Читайте также: Слова Собянина про музей под открытым небом — обман?
Скандал вокруг Биржевой площади не оставил у градозащитников надежд на конструктивный диалог с московскими чиновниками. Поэтому в этом году они обратились в Общественную палату России, где в частности предложили создать при мэрии Москвы общественный совет, в котором обеспокоенная общественность и представители всех заинтересованных департаментов столицы могли бы обсуждать подобные проблемы.
Представляется, что создание подобного совета — дело, что называется, «зрящное», поскольку в рамках существующего законодательства в сфере защиты исторического наследия никакие советы ничего изменить не могут. Ведь не для того же лишали Москву статуса исторического поселения, чтобы всяческие любители старины вставляли палки в колеса стройкомплекса и мэрии, стремящихся преобразовать, улучшить и довести до логического завершения жизнь москвичей.
Кстати, в минувшие выходные мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своем решении баллотироваться на пост мэра. Объясняя свое желание поруководить столицей еще один срок, градоначальник подчеркнул, что считает высоко вероятным такое развитие событий, при котором «многие начинания превратятся в «долгострой» или даже пойдут вспять, а все усилия и жертвы могут оказаться напрасными.
«Конечно, это пессимистический сценарий, но очень вероятный. Я очень боюсь этого и чувствую огромную ответственность за то, что происходит и за то, что будет происходить в ближайшие годы, — подчеркнул мэр Москвы. — Я хочу, чтобы наш город действительно стал лучшим на Земле, ведь у него есть все основания для этого. Хочу, чтобы мы гордились своим городом, а москвичам по-доброму завидовали жители других мировых городов».
Может, и лучше, чтобы такие начинания, как снос конструктивистских кварталов в угоду застройщикам, уничтожение обретенных древностей для возведения «тазика», почему-то названного фонтаном, на Биржевой площади, лишь бы у нас то же все как в Италии было, и другие подобные ноу-хау мэрии пошли вспять?
Но об этом мы узнаем в сентябре, после подведения итогов единого дня голосования.