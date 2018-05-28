С открытием нового сезона благоустройства начался новый раунд противостояния градозащитников и мэрии Москвы. Хранители архитектурной старины бьют тревогу, под угрозой уничтожения оказались недавно обретенные кладки храмовых фундаментов, часть мостовой XVII—XVIII вв., старинные надгробия, фрагменты изразцового декора и значительное количество археологических предметов. Озабоченность градозащитников имеет серьезные основания, поскольку вся масштабная программа благоустройства с момента её запуска сопровождается непрекращающейся чередой скандалов, связанных с уничтожением открываемых культурных слоев древней Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по установке фонтана на месте средневекового подворья Иосифо-Волоколамского монастыря XVXVIII вв

Подробности читайте здесь: Неужели в мэрии Москвы не найдут 7 миллионов на археологический парк?

Из года в год повторяется одна и та же ситуация, при подготовке к очередному этапу реконструкции столичных улиц проводятся археологические изыскания, которые преподносят чудесные открытия о быте древней столицы. Дальнейшие события разворачиваются по также уже устоявшемуся сценарию. Окрыленные энтузиасты предлагают чиновникам распорядится найденным в интересах москвичей и гостей столицы, а в ответ получают ни к чему не обязывающие устные обещания и забалтывание проблем. Итог подобных дискуссий зачастую оказывается печальным, в лучшем случае археологические находки попадают в запасники музеев, которым они не нужны, а то и попросту уничтожаются.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по установке фонтана на месте средневекового подворья Иосифо-Волоколамского монастыря XVXVIII вв

Одним из самых скандальных эпизодов этой эпопеи стала реконструкция Биржевой площади, которая стала частью пешеходного маршрута к другой московской «жемчужине» — парку Зарядье. Здесь обнаружили фундамент средневековой церкви, остатки зданий XII—XIII веков и множество украшений, оружия и других бытовых предметов. Какие еще уникальные находки могли бы открыться, выяснить не удалось, из-за жестких сроков программы «Моя Улица» изыскания были свернуты. Ко всем предложениям градозащитников власти оказались глухи, и более того, долгое время дезинформировали общественность обещаниями сохранить древности, в то время как вовсю шли работы по сооружению «камерной площади в духе итальянских пьяцет». Ради создания гранитного тазика с барельефом рубля на нем остатки зданий были, по сообщениям столичных властей, законсервированы. Доподлинно известно лишь то, что действительная судьба находок градозащитникам до сих пор не известна.

Дарья Антонова ИА REGNUM Биржевая площадь в Москве

Читайте также: Слова Собянина про музей под открытым небом — обман?

Скандал вокруг Биржевой площади не оставил у градозащитников надежд на конструктивный диалог с московскими чиновниками. Поэтому в этом году они обратились в Общественную палату России, где в частности предложили создать при мэрии Москвы общественный совет, в котором обеспокоенная общественность и представители всех заинтересованных департаментов столицы могли бы обсуждать подобные проблемы.

Представляется, что создание подобного совета — дело, что называется, «зрящное», поскольку в рамках существующего законодательства в сфере защиты исторического наследия никакие советы ничего изменить не могут. Ведь не для того же лишали Москву статуса исторического поселения, чтобы всяческие любители старины вставляли палки в колеса стройкомплекса и мэрии, стремящихся преобразовать, улучшить и довести до логического завершения жизнь москвичей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ограждения на Биржевой площади

Кстати, в минувшие выходные мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своем решении баллотироваться на пост мэра. Объясняя свое желание поруководить столицей еще один срок, градоначальник подчеркнул, что считает высоко вероятным такое развитие событий, при котором «многие начинания превратятся в «долгострой» или даже пойдут вспять, а все усилия и жертвы могут оказаться напрасными.

«Конечно, это пессимистический сценарий, но очень вероятный. Я очень боюсь этого и чувствую огромную ответственность за то, что происходит и за то, что будет происходить в ближайшие годы, — подчеркнул мэр Москвы. — Я хочу, чтобы наш город действительно стал лучшим на Земле, ведь у него есть все основания для этого. Хочу, чтобы мы гордились своим городом, а москвичам по-доброму завидовали жители других мировых городов».

Может, и лучше, чтобы такие начинания, как снос конструктивистских кварталов в угоду застройщикам, уничтожение обретенных древностей для возведения «тазика», почему-то названного фонтаном, на Биржевой площади, лишь бы у нас то же все как в Италии было, и другие подобные ноу-хау мэрии пошли вспять?

Но об этом мы узнаем в сентябре, после подведения итогов единого дня голосования.