1. Стратегия обновления: вызовы перезагрузки

Флаг партии «Единая Россия»

Предварительное голосование «Единой России» традиционно становится одним из самых обсуждаемых политических событий в апреле-мае. В 2018 году инаугурация президента и формирование правительства потеснили эту тему в федеральной информационной повестке. Тем не менее в медиа-пространстве предвыборных регионов предварительное голосование под эгидой партии активно обсуждалось по крайней мере с конца апреля. В последней декаде мая — начале июня вполне предсказуем выход темы праймериз «Единой России» в число наиболее обсуждаемых федеральных политических новостей.

В 2018 году важными факторами партийных праймериз становятся ставка на наиболее открытую модель предварительного голосования в большинстве территорий, а также курс на привлечение молодых кадров (в том числе — в рамках пилотного проекта «ПолитСтартап»).

Осенью 2017 года Андрей Турчак выдвинул серию инициатив по обновлению партии. Эти инициативы получили развитие в дальнейшем, в том числе — в рамках конференции «Направление 2026», состоявшейся 21 мая 2018 года. Был обозначен курс на формирование «вертикали обратной связи» в широком смысле — еще более серьезного внимания к регионам, создания дополнительных социальных лифтов, привлечения в партию перспективных, в том числе молодых, кадров. Этот курс затронул целый ряд партийных институтов. Показательным, например, стало создание экспертного совета партии, в который были приглашены политологи и политконсультанты, плотно занимающиеся региональной тематикой, а также авторитетные представители академической науки и бизнес-управленцы.

Курс на обновление затронул и институт предварительного голосования. Теперь на выборах депутатов региональных заксобраний и местных представительных органов в населенных пунктах с численностью более 1000 жителей праймериз проходят по максимально открытой модели. Проголосовать на них сможет любой избиратель. Ранее вопрос о модели праймериз решался региональными отделениями «Единой России», которые могли делать выбор в пользу более закрытых форматов его проведения. Напротив, сегодня только в малых населенных пунктах будет использоваться третья модель, когда в роли выборщиков выступают члены партии и активисты общественных организаций. По максимально закрытой модели будут проходить только губернаторские праймериз.

Организационные комитеты по проведению предварительного голосования были созданы в 30 регионах, где состоятся выборы депутатов Госдумы, заксобраний, представительных органов и глав административных центров. Прием заявлений от кандидатов для участия в предварительном голосовании начался 2 апреля 2018 года. В большинстве регионов он завершился 15 мая, в некоторых административных центрах был продлен до 20 мая 2018 года.

Всего в праймериз участвует 4 775 кандидатов. Из них за выдвижение в заксобрание борются 3 331, в представительные органы административных центров — 1 400, на выдвижение в Госдуму РФ — 33, на посты глав административных центров — 11 человек. Средний конкурс составляет 4,1 человека на место. Максимальный — на праймериз перед выборами в депутаты Госдумы — 6 человек на место; чуть меньше — на предварительном голосовании в заксобрание (4,5); представительные органы административных центров (3,3) и посты глав таких центров (2,3).

По ряду территорий (например, в Екатеринбурге) регистрация участников праймериз была продлена. Голосование должно состояться 3 июня 2018 года.

Ставка на открытую модель праймериз накануне выборов депутатов различных уровней дает «Единой России» дополнительные преимущества. Такой шаг соответствует как логике развития процедур внутрипартийного голосования «ЕР», так и политическим целям праймериз.

Во-первых, выбор открытой модели усиливает один из ключевых электоральных аспектов предварительного голосования — работу на узнаваемость кандидата, привлечение новых сторонников еще до официального старта предвыборной гонки.

Во-вторых, партия приобретает дополнительные имиджевые преимущества, так как у ее ключевых партий-оппонентов процедуры отбора кандидатов на таких выборах носят куда более закрытый характер. «Единая Россия» в данном случае работает на опережение. Ведь даже привлечение к отбору кандидатов на выборах такого уровня беспартийных сторонников (а не просто максимально широкой общественности) является в российской политической культуре исключением, а не правилом.

В-третьих, открытые праймериз помогают сформировать вокруг партии на местах более широкую общественную и внутриэлитную коалицию. Привлечь к «Единой России» и тех перспективных политиков, которые при иных обстоятельствах выдвигались бы от оппозиционных партий. Подобные примеры есть и в ходе нынешней кампании праймериз, о чем еще будет сказано ниже. При этом взят курс на кадровое омоложение партии — здесь важным фактором является проект «ПолитСтартап».

Сегодня партийная система страны стоит перед вызовами, связанными со сменой поколений — как избирателей, так и политиков. Президентские выборы привели к перезагрузке путинского большинства. «Единая Россия» определенно стремится сыграть системную роль в работе с молодежью и другими (в том числе условно «мобильными» и «активистскими») группами избирателей. Опора на открытую модель праймериз и политпроект «ПолитСтартап» становятся важными инструментами, позволяющими «Единой России» использовать выгодные для нее последствия президентской кампании на региональных выборах, стремясь придавать новому путинскому большинству не ситуативный, а долгосрочный характер.

Kremlin.ru Андрей Турчак

2. «ПолитСтартап»: долговременная ставка партийной элиты

Под эгидой «Единой России» начал работу проект «ПолитСтартап». Он тестируется в пилотном режиме в 24 регионах, где пройдут выборы депутатов заксобраний и представительных органов административных центров. Принять участие в проекте получили возможность кандидаты, зарегистрировавшиеся на праймериз, и представители их команд поддержки в возрасте до 35 лет, которые никогда ранее не занимались политикой. В рамках проекта проводится обучение молодых кандидатов и начинающих политтехнологов, им выделены наставники — известные политконсультанты, деятели «Единой России», депутаты различных уровней. После 20 мая 2018 года с кандидатами и их командами начали работать 133 федеральных наставника.

В проекте приняли участие 1609 человек. Наибольшее количество участников выдвинулось в Республике Башкортостан (257), Ростовской (194), Рязанской (92), Волгоградской (85), Свердловской областях (82). На партконференции «Направление 2026» проект было предложено сделать постоянным.

Фактически проект направлен на вовлечение в орбиту «Единой России» наиболее активной части политизированной молодежи в регионах. При этом дополнительный эффект может принести дифференцированный подход, позволяющий партии апеллировать к разным группам молодежи и молодежным субкультурам, а также аспекты проекта, позволяющие сделать такое сотрудничество долгосрочным.

Во-первых, возможность прямого контакта с политическими менеджерами и депутатами различных уровней, работающими в проекте в качестве наставников, становится важной инвестицией в политический капитал молодых участников «ПолитСтартапа».

Во-вторых, наставничество и образовательные программы для участников проекта теснее связывают их с партией, чем обычное выдвижение на праймериз. Одно дело, если молодой политик действовал в одиночку в малознакомой для него среде. И совсем другое — если за время подготовки к праймериз влиятельные члены партии находились с ним в постоянном контакте. В результате он действует в более благожелательной атмосфере и контактирует в партии с большим количеством людей. Таким образом, «ПолитСтартап» позволяет не просто привлечь внимание молодых перспективных кадров к партии, но и вовлечь в орбиту «Единой России» надолго даже тех участников проекта, которые не смогут победить на праймериз.

В-третьих, благодаря «ПолитСтартапу» дополнительную технологическую поддержку для участия в праймериз получают молодые люди, у которых может не быть опыта или серьезных ресурсов на ведение кампании, зато есть лидерские качества и амбиции — например, общественные активисты. Для «Единой России» это еще один повод заявить, что она развивает направления работы, заданные Владимиром Путиным в ходе президентской гонки. Недаром его кампания началась с выступления на Всероссийском форуме добровольцев.

Вокруг партии расширяется круг постоянных сторонников, а также потенциальных кандидатов, например, на выборах местного уровня. В перспективе развитие этого направления может стать дополнительным преимуществом «Единой России» в крупных городах, где многие избиратели не готовы голосовать за управленцев из социальной сферы (нередко составляющих заметную часть кандидатов партии на муниципальных выборах), а вот молодых общественников готовы воспринимать более благосклонно. Ограниченный кадровый резерв именно на местных выборах, где на первом этапе могут добиться заметного успеха выходцы из среды волонтеров, является важной проблемой для парламентской оппозиции. Соответственно развитие этого направления может стать дополнительным конкурентным преимуществом «Единой России».

В-четвертых, более широкий охват в привлечении молодых кадров в регионах дает «единороссам» участие в проекте не только кандидатов на праймериз, но и также молодых технологов и партийных организаторов.

В-пятых, дополнительным фактором интереса молодых политиков к участию в предварительном голосовании стала ставка партии на наиболее открытую модель праймериз и более пристальный контроль за их проведением со стороны федерального руководства. Это может повысить уровень доверия к процедуре со стороны начинающих политиков.

Андрей Турчак, анонсируя этот проект, отмечал, что партия должна стать «фабрикой» новых политических стартапов и карьер — кратчайшим путем самореализации для молодежи. Этот проект можно связать и с рядом других инициатив, выдвинутых секретарем генерального совета «Единой России» в конце 2017 года. Например, тогда в состав федеральных руководящих органов партии было предложено ввести представителей первичного звена, которые зарекомендовали себя не только на выборах, но и в повседневной работе. Руководители этого уровня, как правило, не являются высокопоставленными чиновниками или влиятельными бизнесменами. Такая практика в перспективе является еще одним возможным социальным лифтом для молодых кадров, которые окажутся в орбите партии после участия в проекте «ПолитСтартап».

В целом проект демонстрирует комплексные усилия политических менеджеров «Единой России» по реагированию на новые вызовы на фоне смены политических поколений, которая будет особенно заметна в перспективе 2018−2021 годов. Эффективность ответа на эти вызовы далеко не всегда будет обусловлена только ресурсами, которыми обладает та или иная политическая сила. За счет реализации этих инициатив партия может получить ряд дополнительных конкурентных преимуществ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

3. Губернаторские праймериз: спарринг смыслов

Губернаторские праймериз остались единственной сферой, где используется модель, которая предполагает выдвижение кандидатов членами регионального политсовета или президиума генсовета партии. Каждый из участников предварительного голосования должен провести встречи не менее чем с половиной секретарей местных отделений партии, а на региональной конференции «Единой России» происходит официальное выдвижение кандидата в губернаторы.

Большинство врио губернаторов, не являющихся членами других партий, вопреки ряду прогнозов, будут выдвигаться от «Единой России» и стали участниками предварительного голосования. Причем на такой шаг пошли и руководители регионов, где протестное голосование традиционно является довольно заметным (например, Приморского края или Новосибирской области). Это еще раз показывает, что, вопреки распространенному стереотипу, выдвижение от «Единой России» не мешает руководителю или врио главы региона расширять свою электоральную базу, в том числе за счет умеренно-оппозиционных избирателей.

Наибольшее число оппонентов на праймериз (по четыре кандидата) будет у врио губернаторов Самарской области и Приморского края. Немного отстают от них по числу альтернативных кандидатов Нижегородская и Новосибирская области — здесь оппонировать врио главы региона будет по три участника праймериз. Как видим, наибольшее число кандидатов в ходе предварительного голосования выставлено в регионах со сложной внутриэлитной конфигурацией и традиционно заметным уровнем протестного голосования.

Опыт показывает, что более широкий круг кандидатов на праймериз может дать основному кандидату дополнительные возможности для работы со сложными электоральными группами, а также для выстраивания внутриэлитных коалиций в регионе. Конечно, подобная модель праймериз не предполагает ведения кандидатами широкой агитационной кампании. Тем не менее ничто не мешает таким кандидатам по сути выступать в роли доверенных лиц врио губернатора, продвигающих те или иные блоки его предвыборной программы (именно так и происходило ранее). Кроме того, дополнительную интригу традиционно создает обсуждение возможности выдвижения данных альтернативных кандидатов в Совет Федерации.

Традиционно значительную долю среди альтернативных кандидатов на губернаторских праймериз представляют управленцы из социальной сферы. Как правило, это сотрудники учреждений образования, науки, представители культурной сферы, профсоюзов. Отметим директора тольяттинской школы №49 Татьяну Подоляко и директора научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Тулайкова Сергея Шевченко в Самарской области; председателя регионального отделения Союза театральных деятелей России Сергея Кабайло в Нижегородской; председателя краевой Федерации профсоюзов Владимира Исакова в Приморье. Такой выбор оппонентов демонстрирует социальную направленность предвыборной кампании врио губернатора.

Как всегда, отдельно стоит отметить случаи выдвижения на праймериз ректоров вузов, которые часто являются весомыми фигурами в региональной политике (значимым фактором является как их электоральное влияние через студентов, семьи преподавателей и выпускников, так и экономическое значение таких вузов в региональной экономике). Как уже отмечалось в докладе АПЭК по итогам праймериз «Единой России» в мае 2017 года, ректоры вузов нередко выходят на предварительное голосование именно там, где врио губернатора являются «варягами». Ректоры, как правило, куда более укоренены в среде региональных элит и являются более стабильными участниками местной политической системы, чем многие депутаты и чиновники. Есть случай вхождения «варяга» в региональную политическую среду именно через пост ректора (экс-глава Приморского края Владимир Миклушевский перешел на пост губернатора с должности руководителя Дальневосточного федерального университета). В 2018 году ректор также оппонирует на праймериз губернатору, пришедшему из другого региона, — в Новосибирской области участником предварительного голосования стал ректор Новосибирского педагогического госуниверситета Алексей Герасев.

Объяснимо, что, как правило, губернаторы стараются усилить именно социальную составляющую своего образа, то есть «смещаются влево». Но среди участников праймериз есть и лица с либеральным бэкграундом. Например, в Самарской области среди участников соответствующего предварительного голосования — Николай Брусникин, экс-депутат Госдумы РФ от Союза правых сил.

В 2018 году можно отметить новую тенденцию: с губернаторами, имеющими политические корни в регионе, чаще идут на праймериз представители социальной сферы, с «варягами» — политики, которые явно ассоциируются именно с региональными элитами. Например, среди спарринг-партнеров Станислава Воскресенского в Ивановской области — сенатор от региона Валерий Васильев, у Андрея Тарасенко в Приморье — спикер думы Владивостока Андрей Брик. Это можно объяснить в том числе намерением врио губернатора продемонстрировать курс на учет интересов региональных элит.

Другая заметная группа участников — главы муниципальных образований. Отметим главу Хорольского района Алексея Губайдуллина в Приморье, главу Первомайского района Елену Лебеднову в Нижегородской области, главу администрации Маслянинского района Вячеслава Ярманова в Новосибирской. Наличие такого оппонента помогает врио губернатора продемонстрировать внимание к проблемам малых городов и сельских территорий.

Традиционно представлены среди кандидатов на губернаторских праймериз выходцы из ОНФ — так, Вячеславу Шпорту в Хабаровском крае оппонирует в том числе представитель движения Андрей Михеев.

Особенностью губернаторских праймериз-2018 становится довольно заметное участие в них топ-менеджмента бизнеса. Так, на Чукотке главе региона Роману Копину оппонируют гендиректор ФКП «Аэропорты Чукотки» Сергей Батыченко и гендиректор ОАО «Анадырьморпорт» Виктор Тюхтий. В Кузбассе единственным оппонентом врио главы региона Сергея Цивилева стал первый замсекретаря областного отделения «Единой России», депутат облсовета и совладелец оператора связи Good Line Вячеслав Петров. Такие экономические управленцы чаще представлены среди кандидатов на праймериз в патерналистских регионах (хотя Кемеровская область, традиционно относясь к таким регионам, при этом находится в сложной ситуации транзита власти). Видимо, такой выбор альтернативных кандидатов позволяет подчеркнуть внутриэлитный консенсус в соответствующих регионах. В Кемеровской области подобный подбор спарринг-партнера для Сергея Цивилева означает выбор тактики не на дополнение, а на усиление его образа выходца из бизнеса.

Представлены среди кандидатов и функционеры «Единой России». Яркий пример — Псковская область, где врио губернатора Михаилу Ведерникову оппонирует руководитель исполкома регионального отделения партии Игорь Сиротин. Этот случай, — скорее всего, тоже пример усиления существующего образа губернатора, который сам является известным политическим менеджером.

Потенциал праймериз используют далеко не все губернаторы и представители их команд. Тем не менее избранная модель праймериз дает возможность более эффективного медийного продвижения основного кандидата при активном участии его спарринг-партнеров, доработки его предвыборной программы, прямого контакта губернатора с представителями региональных и муниципальных элит.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

4. Праймериз перед довыборами в Госдуму: федеральная кампания, региональные игроки

Довыборы в Госдуму РФ имеют серьезный медийный потенциал, который дополнительно мотивирует политиков участвовать и в праймериз по отбору кандидатов в рамках таких кампаний.

Во-первых, дополнительные выборы в федеральный орган власти могут привлечь более значительное внимание общенациональных СМИ, чем региональные или тем более большинство муниципальных кампаний.

Во-вторых, кандидатами на таких довыборах нередко становятся федеральные фигуры. Яркий пример — известный тележурналист Евгений Примаков, участвующий в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму по Балашовскому одномандатному округу №165. Это во многих случаях привлекает внимание федеральных медиа и к другим участникам предварительного голосования, нередко к таким, которые пользуются лишь ограниченной известностью на региональном уровне.

В-третьих, территория округа по выборам в Госдуму РФ, как правило, охватывает значительную часть региона. То есть даже кандидат, не ставший победителем на таких праймериз, может конвертировать полученную известность в участие в других избирательных кампаниях — уже регионального или местного уровня, причем по разным территориям, которые входили в одномандатный округ.

В-четверых, кампания по выборам в орган власти более высокого уровня, как правило, и избирателям запоминается лучше. А значит, участник такой кампании (в том числе на этапе праймериз), проведя серьезную агитационную работу, получает дополнительный политический капитал для участия уже в следующей кампании по выборам (а возможно, довыборам) в Госдуму по данному округу, если в этом будет необходимость.

В-пятых, праймериз (не только привязанные к довыборам в Госдуму РФ) позволяют политику при определенных условиях получить дополнительную узнаваемость и политические очки, вступая в куда меньшие противоречия с другими серьезными региональными игроками, чем в ходе основных выборов. Естественно, это не значит, что предварительное голосование таких политических конфликтов не создает. Но даже наименее конфликтная стратегия кандидата, не ставшего победителем, может принести ему куда больше очков при меньших политических издержках, чем в ходе основной кампании.

В 2018 году наибольшее внимание статусных игроков регионального уровня привлекли довыборы в Госдуму РФ по Заволжскому одномандатному округу №180. В Тверской области традиционно много политиков регионального и муниципального уровня (часто выходцев из бизнеса), которые действуют автономно от областных властей и нередко имеют заметные связи с влиятельными фигурами в Московском регионе и на федеральном уровне.

Именно праймериз в этом округе еще раз демонстрируют, что, сделав ставку на наиболее открытую модель предварительного голосования, «Единая Россия» удерживает в своей орбите тех беспартийных политиков, которые в иных обстоятельствах делали бы ставки на выдвижение в качестве кандидатов от других партий. Так, среди участников этих праймериз — депутат Тверской городской думы, директор «Частной пивоварни «Афанасий» Вадим Дешёвкин, в 2016 году баллотировавшийся в Госдуму РФ по Тверскому одномандатному округу от партии «Родина», и Эдвард Човушян, руководивший Тверским отделением «РПР-Парнас». Также среди статусных кандидатов — глава комитета по местному самоуправлению Тверской городской думы Сергей Аксенов, глава комитета областного заксобрания по транспорту и ЖКХ Станислав Петрушенко, его коллеги по региональному парламенту Евгений Шамакин и Павел Яковлев (сопредседатель областного штаба ОНФ).

Для праймериз по Нижегородскому одномандатному округу №129 характерно наличие наиболее статусного кандидата (и.о. вице-губернатора Дмитрия Сватковского) в окружении менее влиятельных фигур, среди которых и.о. главы администрации Нижегородского района областного центра Алексей Мочкаев, студент Кирилл Нижегородов, председатель молодежного парламента при законодательном собрании региона Татьяна Скоробогатова, директор нижегородского Парка Победы Сергей Патлань. Такая конфигурация кампании связана, вероятно, с тем, что довыборы в Госдуму будут совмещены с губернаторской кампаний по региону. Кроме того, после прихода в регион врио губернатора Глеба Никитина произошло заметное изменение внутриэлитного баланса, затронувшее прежде всего областной центр.

Для обоих округов на территории Саратовской области (Саратовском №163 и Балашовском № 165) характерна заметная доля представителей социальной сферы среди кандидатов. Так, среди выдвинувшихся на праймериз по Саратовскому округу — преподаватель Саратовского госуниверситета Павел Андряков, заведующая детсадом «Капелька Солнца» Лариса Ерешкина, директор саратовского медколледжа Игорь Морозов, советник губернатора, общественник Александр Пономарев. Исключение — начальник отдела внешнеэкономической деятельности фабрики «Мария» Игорь Ермилов и директор ООО «Торгтехоборудование» Александр Тулайкин. Среди их коллег в Балашовском округе — телеведущая Лилия Матвеева, директор театра кукол «Теремок» Александр Удалов, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова. Такая конфигурация праймериз связана с особенностями региона. Многие политические черты Саратовской области характерны для патерналистского региона, согласование интересов различных групп влияния здесь происходит в большей степени кулуарно, чем публично. Отсюда и куда меньшая доля статусных фигур из госструктур и бизнес-среды на праймериз.

В целом проведение сразу четырех кампаний по довыборам в Госдуму РФ может дополнительно усилить интерес СМИ как к ходу основных выборов, так и к проведению соответствующих праймериз «Единой России». В будущем думские депутаты-одномандатники могут быть достаточно активно задействованы при проведении федеральной и региональной кадровой политики, что будет работать на проведение одновременных кампаний по довыборам в парламент и в следующие годы. На этом фоне соответствующие праймериз «Единой России» в перспективе могут стать важной частью политической информационной повестки, даже частично потеснив обсуждение предварительного голосования на региональных и муниципальных выборах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

5. Праймериз накануне выборов в заксобрания: форматы конкуренции

Сценарий проведения праймериз перед выборами в региональные заксобрания, а также их влияние на повестку соответствующего субъекта РФ зависит от политической системы, сложившейся в регионе.

В регионах с устойчивой политической системой (в том числе в Башкирии, Ростовской области) взят курс на постепенное обновление состава заксобраний, в том числе благодаря «круговороту» кадров. Как правило, в подобных случаях среди серьезных кандидатов на праймериз можно выделить высокопоставленных чиновников региональных администраций и муниципальных управленцев. Так, в Башкирии среди участников праймериз отметим министра ЖКХ Сергея Афонина и вице-премьера республики Николая Хорошилова; в Ростовской области — ректора ДГТУ Бесариона Месхи, главу регионального Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков, мэра Батайска Валерия Путилина, представителей руководства Ростова-на-Дону: первого замглавы горадминистрации Александра Скрябина, заместителя по вопросам ЖКХ Владимира Сакеллариуса и замдиректора управления здравоохранения города Юлию Порутчикову.

Специфическая ситуация складывается в 4 регионах, где проходят праймериз перед выборами в заксобрание после смены губернатора в 2017—2018 году: Бурятии, Ивановской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе. Здесь возможны разные сценарии предварительного голосования.

Так, в Ивановской области «старые» элиты, вероятно, сохранят позиции после выборов в заксобрание. Среди кандидатов на праймериз — экс-глава региона Павел Коньков. При некотором обновлении облдумы (в том числе, вероятно, за счет перехода туда ряда депутатов Ивановской гордумы) пока велики шансы на сохранение основного состава регионального парламента.

В логике транзита власти в патерналистском регионе проходят праймериз перед выборами в Совет народных депутатов Кемеровской области. Опасения потери позиций во время «пожарного» кризиса в регионе привели к попыткам «старых» региональных элит добиться отказа от первой модели проведения предварительного голосования в области, вызвавшие жесткую реакцию секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. После этого признаки по крайней мере частичного обновления состава облсовета проявились уже в ходе регистрации кандидатов на праймериз. Так, среди кандидатов не оказалось экс-спикера заксобрания Алексея Синицына, членов Совета Федерации от региона Сергея Шатирова и Александра Лаврика. В то же время на праймериз зарегистрировался Игорь Востриков — один из организаторов протестного митинга, прошедшего в марте 2018 года в Кемерово. Это еще раз показывает, что открытая модель праймериз позволяет «Единой России» взаимодействовать с лидерами общественного мнения и представителями протестной среды, гибко реагируя на изменения политической ситуации.

Примером праймериз в ситуации, когда наряду с губернатором проявляют заметную активность иные центры силы регионального уровня, может стать Архангельская область. В данном случае целый ряд статусных игроков участвует в предварительном голосовании непосредственно — например, экс-мэр Северодвинска Михаил Гмырин или представляющая команду губернатора Екатерина Прокопьева.

В Иркутской области, где «Единая Россия» сосуществует с губернатором — коммунистом Сергеем Левченко, наблюдается заметный интерес представителей федеральных и региональных финансово-промышленных групп к участию в предварительном голосовании. Среди крупных игроков, с которыми связаны кандидаты, — «Иркутскэнерго», «Русал», «Евросибэнерго-инжиниринг», «Иркутский авиационный завод», «Саянский бройлер» (по округу №16 выдвинулся председатель совета директоров компании Владислав Буханов). Отметим представителей известных политических семей — например, баллотирующегося по округу № 3 Антона Красноштанова. Некоторых кандидатов связывают с экс-премьером региона Александром Битаровым. Даже в регионе с губернатором от парламентской оппозиции именно к борьбе за выдвижение от «Единой России» приковано внимание ключевых игроков — как региональных, так и представляющих федеральные структуры.

Таким образом, организованные к выборам в заксобрание праймериз «Единой России», проводимые по открытой модели, становятся важным каналом вертикальной мобильности, в том числе для представителей муниципальных элит. В медийном отношении такие праймериз вводят ряд поводов, заставляющих информационную повестку формироваться вокруг партии. Например, обсуждение в прессе возможных кандидатов, которые будут бороться за пост спикеров заксобраний, начинается раньше и идет более интенсивно в том числе благодаря праймериз. Дополнительный потенциал проведение праймериз приобретает в регионах с традиционно заметным уровнем протестного голосования. Опыт показывает, что «Единая Россия» вполне может расширять поддержку в «протестных» регионах, если в ходе праймериз удалось найти компромисс между ключевыми региональными игроками, работающими с партией, и максимально использовать потенциал такой коалиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

6. Праймериз в преддверии муниципальных выборов: сценарии и тренды

При проведении предварительного голосования в административных центрах регионов реализуется несколько сценариев, формирующих поведение основных игроков. Выбор сценария связан с рядом факторов, усиливающих потенциальную конфликтность как праймериз, так и основной предвыборной кампании в каждом из городов.

Во-первых, с интересом влиятельных финансово-промышленных и аппаратных групп к этому муниципалитету, как правило, связанным с объемом городского бюджета и полномочий местных властей, а также с экономической подоплекой противоречий между группами (как правило, касающейся вопросов недвижимости, застройки, деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ).

Во-вторых, с насыщенностью регионального информационного пространства и интересом федеральных СМИ к ситуации в городе. Чем сильнее проявляются эти факторы, тем больше возможностей у участников праймериз вывести взаимные противоречия в публичное поле.

В-третьих, как с уровнем поддержки губернатора, так и со степенью влияния внутриполитического блока региональной администрации. Если губернатор имеет серьезный кредит доверия со стороны граждан, элит и Кремля, участники праймериз, опасаясь вмешательства региональных властей, с большей вероятностью постараются не доводить взаимные противоречия до жесткого публичного конфликта.

В-четвертых, важно, насколько транзит власти в регионе, если он идет, затрагивает уровень его административного центра и какому формату отношений в итоге придут губернатор с местными элитами — компромиссному или конфликтному. Впрочем, транзит власти в регионе отнюдь не означает автоматически конфликта на муниципальных праймериз.

Наиболее конфликтный сценарий на старте праймериз пока реализуется в Екатеринбурге. Федеральный резонанс приобрело обращение участников предварительного голосования по выборам в думу этого города к общенациональному руководству «Единой России». На пресс-конференции 14 мая 2018 года секретарь Орджоникидзевского районного отделения партии Игорь Володин, председатель комиссии Екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению Анатолий Шарапов, руководитель Кировского местного отделения «ЕР» Екатерина Грачкова и глава Чкаловского райисполкома «Единой России» Елена Бондаренко провели пресс-конференцию, где обвинили вице-губернатора Владимира Тунгусова в подготовке к фальсификации итогов предварительного голосования. Свои обвинения они изложили в письме на имя председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, секретаря генсовета партии Андрея Турчака и секретаря Свердловского областного отделения Виктора Шептия. Начавшаяся информационная война может ударить по позициям обеих сторон — как команды Владимира Тунгусова, так и его оппонентов. При этом развитие ситуации усилило роль Кремля и федерального руководства партии, остающихся «над схваткой». Андрей Турчак выступил с заявлением по поводу ситуации в Екатеринбурге, имевшим как стабилизирующий, так и предостерегающий характер. Позиция секретаря генсовета «Единой России» серьезно уменьшила вероятность эскалации конфликта.

В административных центрах ряда регионов, где в 2017 году прошла замена губернаторов, ситуация пока остается более спокойной. Так, в Великом Новгороде и Красноярске ожидается обновление состава городских парламентов, к участию в праймериз подключаются влиятельные региональные игроки. В то же время ряд потенциально конфликтных моментов организаторам праймериз удалось разрешить еще на начальных стадиях. Например, в Великом Новгороде было решено не открывать счетный участок в КЦ «Акрон», так как кандидатами в ходе предварительного голосования стали несколько представителей этой компании.

При этом как в Великом Новгороде, так и в Красноярске праймериз проходят на фоне транзита власти не только регионального, но и городского уровня. В Красноярске определенное обновление горсовета ожидается после ухода с должности в 2017 году мэра Эдхама Акбулатова. В Великом Новгороде на перспективы мэра города Юрия Бобрышева (ему 67 лет) повлияют ход праймериз и последующей избирательной кампании.

Обновление городской думы на фоне стабильной политической системы региона ожидается в Тюмени. Заметный интерес к участию в предварительном голосовании в городе проявили не только выходцы из социальной сферы, но и представители влиятельных корпораций. Среди них — гендиректор компании «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников и руководитель заместитель начальника отдела договоров и проведения подрядных торгов «Мостострой-11» Андрей Голоус. Кандидатом на праймериз стал и вице-губернатор Евгений Заболотный.

Как и в 2017 году, праймериз в некоторых административных центрах несли больший конфликтный потенциал, чем предварительное голосование накануне выборов в региональные заксобрания. Это может быть связано в том числе с тем, что на муниципальном уровне группы влияния и кандидаты считают возможным чаще выносить взаимные противоречия в публичное пространство, чем на региональном. При всех различиях между внутрипартийными праймериз США и аналогичными акциями под эгидой «Единой России» в обоих случаях встает вопрос о рисках, которые несет партия в случае эскалации публичных конфликтов на местном уровне. Однако сам факт таких конфликтов позволяет представителям партии говорить о реальной конкуренции в ходе предварительного голосования. «Элитные» политические издержки для «Единой России» не подрывают позиции партии среди базового электората. При этом возможности формирования эффективных внутриэлитных коалиций накануне выборов сохраняются.

При этом готовность местных игроков апеллировать к федеральному руководству партии в конфликтных ситуациях дополнительно усиливает роль федеральных структур «Единой России» в региональной политике.