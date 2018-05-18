Белый дом перешёл в наступление на всех фронтах. Как будто обретя политическое «второе дыхание», все члены команды Трампа утроили усилия, и каждый старался принести первому лицу особенно хорошую новость.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Задал тон работе сам «лидер свободного мира». На протяжении нескольких дней он всеми силами раздувал новый скандал в медиасфере. Начав с гневного комментария к новости о том, что внутри его предвыборного штаба были информаторы ФБР, Трамп за несколько дней умозрительно возвёл ситуацию до уровня преступного сговора спецслужб и бывшего руководства страны. Завершил он атаку на демократов и разведывательный истеблишмент эпохи Обамы официальным требованием о расследовании, направленным в министерство юстиции. Защита оппозиции, заключавшаяся в упреках главе государства в подрыве авторитета власти, выглядела слабо, так как сами демократы возлагают все надежды на то, что расследование «русского дела» приведёт к импичменту президента…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

Приняв из рук Трампа эстафетную палочку, новые победы стали приносить в «копилку» администрации и игроки «второй линии».

Госсекретарь Майк Помпео представил новую стратегию США в отношении Ирана, подразумевающую отказ от любого компромиссного плана в пользу принятой в рамках внешней политики Трампа концепции «максимального давления». В целом из выступления ещё недавно возглавлявшего ЦРУ Помпео получается, что Штаты собираются душить Иран санкциями до тех пор, пока тот не начнёт вести себя «как нормальная страна» , то есть не станет подчинятся воле заокеанского гегемона. И хотя такая демонстративно жёсткая позиция может оказаться лишь ступенькой в закулисных переговорах с руководством Ирана, на многих американцев она наверняка произвела сильное впечатление…

представил новую стратегию США в отношении Ирана, подразумевающую отказ от любого компромиссного плана в пользу принятой в рамках внешней политики Трампа концепции «максимального давления». В целом из выступления ещё недавно возглавлявшего ЦРУ Помпео получается, что Штаты собираются душить Иран санкциями до тех пор, пока тот не начнёт вести себя , то есть не станет подчинятся воле заокеанского гегемона. И хотя такая демонстративно жёсткая позиция может оказаться лишь ступенькой в закулисных переговорах с руководством Ирана, на многих американцев она наверняка произвела сильное впечатление… Отличились и торговые представители США. Одновременно с заявлениями о разрядке напряжённости в торговых отношениях с Китаем стало известно, что КНР снизит ввозные пошлины на автомобили, а США собираются нарастить свой экспорт, что полностью соответствует пожеланиям, многократно высказанным американским президентом. Таким образом, одержав на торговом фронте существенную победу, о которой в ином случае трубили бы на каждом углу, официальные лица Белого дома проявили уважение к сильному противнику и позволили Китаю сохранить лицо.

Другим достижением американского руководства стало официальное объявление о противодействии постройке «Северного потока — 2» и о желании освободить Европу от зависимости от русского газа. Заменить эту зависимость они, по всей видимости, хотят зависимостью от газа американского, доставляемого по морю. Хотя такие настроения в Вашингтоне наблюдались и раньше, теперь эта тема вышла за грань кулуарных переговоров и обретает черты официальной политики. Характерно, что все эти заявления были сделаны без какого-то то вовлечения самих европейских союзников, которых собираются спасать от России. Вполне возможно, в этом кроется новый подход Белого дома к странам Старого света — не как к полноценным партнерам, а как к рынкам сбыта, которые нужно отвоевывать несмотря на их желания.

Порадовали президента и поддерживающие его американские богачи, многие из которых по совместительству являются владельцами футбольных клубов. Благодаря их решению у Национальной футбольной лиги США появились новые правила относительно поведения игроков во время прослушивания государственного гимна перед матчем. Эти правила венчают собой долгую борьбу Трампа с выраженным в коленопреклонении протестом американских футболистов. По новым установлениям игроки обязаны будут стоять во время гимна во избежание штрафа своему клубу, а если это по каким-то причинам им невмоготу, то они могут вовсе не выходить на поле до непосредственного начала игры. Может показаться, что протест коленопреклонением будет теперь заменён протестом, выраженным в отсутствии, но в эпоху господства фото и видео очень трудно раскручивать нечто, что нельзя запечатлеть визуально. Так или иначе, даже оппозиционным СМИ пришлось признать, что новые правила НФЛ практически ставят точку в этой истории и что победа осталась за президентом…

Постарались на этой неделе и сторонники Трампа в Конгрессе. Как раз к победной для президента неделе им удалось добиться принятия обеими палатами закона об изменении системы кредитования. По мнению президента и его сторонников, эта реформа должна устранить чрезмерную зарегулированность этого сектора экономики, а также снизить порог вхождения в эту отрасль бизнеса и возродить таким образом находящиеся в упадке мелкие и средние банки. Новый закон является логичным продолжением политики администрации Трампа по снижению общего бюрократического давления на бизнес.

Все эти разноплановые победы своей администрации Трамп приправил большим количеством публичных мероприятий, каждое из которых должно было поддержать его авторитет среди той или иной части его электората. Так, хозяин Белого дома произнес речь в память о полицейских, погибших на службе; поучаствовал в саммите, посвящённом реформе тюремной системы, и высказался за смягчение процесса возвращения заключённых в общество после освобождения; посмертно помиловал первого чернокожего чемпиона по боксу, осуждённого в 1913 году по расистской статье; выступил с речью на церемонии выпуска курсантов военно-морской академии… «Лидер свободного мира» прилагает массу усилий, чтобы его сторонникам не надоедало его поддерживать.

Выступления Трампа на подобных протокольных мероприятиях хоть и далеко не всегда наполнены богатым содержанием, часто исключительно хорошо срежиссированы и эффектны. В кадре рядом с президентом редко стоят чиновники, и почти всегда присутствуют «виновники» торжества — полицейские, пожарные, рабочие… в самих речах Трампа едва ли не каждый раз находится место для нескольких историй конкретных людей, как-то связанных с темой мероприятия. В некоторых случаях глава государства уступает своё место у микрофона, чтобы какой-нибудь водитель грузовика или водопроводчик смог сам рассказать, как он относится к теме выступления

Театральность, намеренность и подготовленность всех этих приемов очевидна, но они исполнены так качественно, что не теряют в эффектности. Вот бы все, кого либеральная пресса рисует пожилым, далеким от народа авторитарным правителем, вели себя так же…

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

И всё же в бочке мёда не обошлось и без ложки дёгтя. После неосторожных слов вице-президента Пенса о возможности «ливийского сценария» для Северной Кореи официальный Пхеньян выразил своё негодование и уже во второй раз за последние несколько дней пригрозил отменой встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, намеченной на 12 июня. Казалось бы, всё просто: несогласованность выступлений американских первых лиц приводит к нарушению хрупкого баланса в отношениях, и Америка должна бы загладить вину ради мира во всем мире.

Но не тут-то было. Трамп стремится выглядеть сильным и решительным вне зависимости от того, на какие компромиссы он готов в действительности, и знает, что от него этого ждут. Для него неприемлема ситуация, когда успех многоуровневой комбинации дипломатических, экономических и военных шагов висит на волоске, который может быть легко перерезан Кимом в любой момент. И он предпочитает скорее отказаться от некоторых своих амбиций, чем оказаться у них в заложниках.

В официальном письме Ким Чен Ыну Трамп отменил назначенную встречу «на благо обеих сторон, но во вред миру». Однако же американский лидер как в письме, так и в последующем выступлении в стенах Белого дома выразил готовность и даже надежду на продолжение переговоров и на встречу с северокорейским руководителем, «может, даже в эту же дату или в более позднюю»… Официальные лица КНДР тоже заявили о продолжении переговоров, несмотря на письмо, хотя и остались в дураках, ведь накануне они с большой помпой взорвали на глазах журналистов крупнейший ядерный полигон — жест, задуманный как пролог к встрече двух лидеров.

Если отмести громкие слова и показную злобу с обеих сторон, то получается, что по сути в отношениях США и КНДР ничего не изменилось. Они не продвинулись, но и не «откатились назад», как об этом пишет почти вся мировая пресса. Просто Трамп отнял у Кима рычаг давления — официальный статус встречи — и выкинул его в мусорное ведро. При этом самой встрече все ещё ничего не мешает состояться, просто она станет «сюрпризом» для мирового сообщества. Первая стадия переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном была скрыта от масс, почему бы не скрыть и вторую, если в условиях публичности «партнёр» начинает играть на нервах…

У администрации Трампа наступила «белая полоса», им все удаётся и как будто ничто не может помешать. Даже стечения обстоятельств и неопрятности удаётся обратить в мелкие победы или хотя бы возможности для политического манёвра… Как долго продлится такое положение дел, сказать сложно. Зато нет сомнений, что противники американского президента как внутри страны, так и вовне приложат все усилия, чтобы «сломать игру» Трампу и его команде.