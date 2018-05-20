Американский еврейский комитет (AJC) направил письмо в Ватикан, в котором выразил «глубокую озабоченность» перспективой канонизации польского кардинала Августа Хлонда, который был «крайне враждебен евреям». Речь идет о деятельности монсеньора в качестве примаса Польши в 1926 — 1948 годах.

Иван Шилов ИА REGNUM Кардинал Хлонд

На днях папа Римский Франциск санкционировал обнародование декретов, касающихся «героических добродетелей» 12 претендентов на объявление их святыми. Среди них выделяется фигура Хлонда. Как указывает итальянский католический портал Vatican Insider, после вторжения нацистов в Польшу в сентябре 1939 года кардинал публично осудил «нарушения прав человека и свободы религии, предпринятые Гитлером», и был вынужден покинуть страну. Убежище он нашел во Франции, где протестовал против «преследования евреев в Польше». Гестапо интернировало его сначала в Лотарингию, а затем в Вестфалию. Освобожденный союзниками, он вернулся домой в 1945 году. В новой Польше, освобожденной от нацизма, примас видит коммунизм и «мужественно защищает поляков от гнетущего марксистского угнетения». 22 октября 1948 года монсеньор скончался вследствие пневмонии в возрасте 67 лет, «тысячи людей устремились на его похороны».

Арест польских священников и гражданских лиц на Старой рыночной площади Быдгоща 9 сентября 1939 года. Польская церковь подвергалась жестокому преследованию под нацистской оккупацией

Такова католическая версия. Однако директор AJC по религиозным делам раввин Дэвид Розен приводит пастырское послание 1936 года, написанное Хлондом, в котором он призвал поляков держаться подальше от «вредного морального влияния евреев» и бойкотировать еврейские СМИ, «избегать еврейских магазинов и еврейских лавок на рынках». Десять лет спустя примас отказался встретиться с польскими еврейскими лидерами по вопросу распространения «обвинений в ритуальных убийствах и опасности массовых погромов». А в июле того же, 1946 года, в польском городе Кельце произошел погром, в результате чего 42 еврея погибли и более 40 получили ранения. Семь дней спустя «кардинал провел пресс-конференцию, на которой указал, что евреи были коммунистами или сторонниками коммунизма, и что погром был их собственной виной».

Демарш Американского еврейского комитета состоялся в условиях крайне сложной ситуации, которую сейчас переживает Варшава. «Спусковым крючком» стало принятие в стране поправок в закон об Институте национальной памяти, которые, среди прочего, вводят уголовную ответственность за публичные утверждения о том, что «польская нация или Республика Польша несет ответственность или совместную ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом». Первыми с протестами выступили власти Израиля. К ним подключились США и Великобритания. Масла в огонь добавил подписанный на днях американским президентом Дональдом Трампом закон, позволяющий государственному департаменту США поддерживать различные организации, занимающиеся вопросами реституции и компенсации утраченного еврейского имущества, что вызвало большие тревоги в Польше и у польской общины в Соединенных Штатах.

Евреев из Варшавского гетто отправляют на принудительные работы. 1941 год

Как признает посол Израиля в Польше Анна Азари, кризис в польско-израильских отношениях «выпустил на свободу демонов, и не только в Польше». Полонофобия охватила как Израиль, так и еврейские круги за пределами Израиля. И в конце концов «демоны» добрались до Ватикана, которому предстоит сделать непростой выбор. С одной стороны, Святой престол не может не отреагировать на запрос старейшей еврейской организации, задачей которой является защита прав и интересов евреев в Соединенных Штатах и других странах. С другой стороны, те же поляки, в том числе верные католики, постоянно выступают против перспективы канонизации Святым престолом униатского митрополита Андрея Шептицкого, который не реагировал, по их мнению, на геноцид украинскими националистами польского населения, например, во время Волынской резни. А еще есть непростой вопрос с канонизацией хорватского кардинала Алоизие Степинаца, чье прославление возмущает сербов, обвиняющих монсеньора в потворстве нацистскому режиму усташей в Хорватии.

В этих противоречивых условиях Ватикан в отношении польского кардинала Хлонда, возможно, пойдет на компромиссное решение. Напомним, что в июле 2016 года понтифик предложил создать комиссию из хорватских католических и сербских православных богословов и историков с тем, чтобы «уточнить некоторые исторические вопросы» относительно спорной фигуры Степинаца. В октябре 2017 года государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил в Загребе на пресс-конференции: «Что касается того, когда канонизация может состояться, будем ждать времени, на которое укажет Господь, существует также проблема смешанной комиссии, о чем много говорил папа Франциск». Не исключено, что и по части Хлонда будет предложено создать некую совместную группу, которая неспешно начнет исследователь все «за» и «против» в ожидании лучших времен.