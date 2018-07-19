Начальником ГУ МЧС России по Кемеровской области Александром Мамонтовым, арестованным сегодня по подозрению в халатности и растрате, были недовольны многие спасатели, но лишь единицы готовы рассказать об этом во всеуслышанье. Один из них — бывший кинолог аварийно-спасательного отряда областного предприятия «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области» Олег Степанов. Когда он стал обращать внимание руководства на недочеты в работе организации, то его попросту уволили. Кинолог ушёл, а проблемы остались: недостаточное финансирование, отсутствие амуниции, низкое качество работы с собаками и многое другое. Для того, чтобы донести происходящее до общественности, он открыл свой канал на видеохостинге.

Цитата из кф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мечты о богатстве

«Я заметил, что в нашем МЧС есть круговая порука такая. Мне в напарники трудоустроили человека, который не был кинологом, но, как я понял, являлся родственником одного из начальников. Новенький постоянно опаздывал на работу и не реагировал на мои замечания. Мог вообще прогулять службу и не покормить животных. Это всё документально запротоколировано и задокументировано.

Но когда руководитель действительно убедился в неисполнении работником должностных обязанностей, то просто стал давать ему «особые поручения». Одно из них, к примеру, было такое: «Помнишь, ты пьяным пришёл на работу? Возьми эту канистру и залей бензин ко мне в машину».

Были там такие вещи, которые вообще не прощаются: вместо того, чтобы заниматься службой — бери лопату, иди копай. Ещё стал обращать внимание что всех спасателей одели в гаишную форму. Меня убеждали, что так экономят. Верил, пока не увидел документы — наследство от расформированной службы досталось нам по очень приличной цене. Или, к примеру, едут наши на повалку деревьев, а им по рации, не стесняясь, говорят: «Свалили пять деревьев? Пишите 20», а бензин потом списывают», — признался бывший кинолог-спасатель.

Жак Луи Давид. Ликторы приносят Бруту тела сыновей. 1789

Особенно ему жалко служебных собак — говорит, что их запустили сейчас вообще: забывают покормить, пинают ногами, нет ветеринарного обслуживания. Что касается лично главы кемеровского МЧС, то Олег Степанов тоже высказал подозрения, что он уже давно живёт не по средствам.

Напомним, на следующий же день после трагедии в «Зимней вишне» по соцсетям разлетелись фотографии роскошного особняка главы кемеровского МЧС. Посмотрев декларацию о доходах главного спасателя (1,7 млн рублей в год), блогеры подсчитали: чтобы купить квартиры и особняки, Мамонтову пришлось бы работать 14 лет без отдыха.

«По логике, в отставку должен уйти начальник регионального управления МЧС. Не могу судить о его личных качествах, но одно очевидно — судя по биографии, он всю жизнь прожил в Кемерово. И не мог не быть встроен в ту систему управления, которая привела регион к трагедии», — считает секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Владислав Вакаев.

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В моральную отставку Мамонтова отправлял также омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков. Он полагает, что пожарные на ЧП с «Зимней вишней» сработали убийственно плохо. О том же самом говорят и десятки обычных жителей Кемерова в социальных сетях. Существует мнение, что сами пострадавшие посетители «Зимней вишни» сделали для своего спасения больше, чем те, кто потом получал награды за их спасение.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово

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Обыски, проведённые позднее дома у Мамонтова, позволили найти любопытные документы, на основании которых и было произведено его сегодняшнее задержание.

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Из официальной биографии главы кузбасского МЧС известно, что родился он 21 июня 1973 года в Кемерове. Образование в разное время получил в Кузбасском политехническом институте (1994 год), в Омской академии Министерства внутренних дел РФ (2001 год), в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России (2008 год). И что с государственной противопожарной службой УВД Кемеровской области (до 2003 года), а после преобразования — с главным управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кемеровской области связан весь его путь.

В должности начальника главного управления МЧС России по Кемеровской области Мамонтов работает с 2013 года. Впечатляет количество полученных Мамонтовым наград.

Генерал-майор внутренней службы Мамонтов А.С. награжден:

нагрудным знаком «Почетный знак СРЦ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ» — 2005 г.

медалью «15 лет МЧС России» — 2005 г.

нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий ЧС» — 2006 г.

медалью МЧС России «За отличие в службе» III степени — 2006 г.

нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны» — 2006 г.

нагрудным знаком «75 лет Академии ГПС МЧС России» — 2008 г.

нагрудным знаком «Почетный знак МЧС России» — 2009 г.

медалью «За честь и мужество» — 2009 г. медалью МЧС России «За отличие в службе» II степени — 2010 г.

нагрудным знаком «За заслуги» — 2011 г.

медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» — 2012 г.

медалью «75 лет пожарно-прикладному спорту России» — 2012 г.

медалью «За отличие в ликвидации последствий ЧС» — 2013 г.

памятным нагрудным знаком «85 лет федеральному ГПН»

медалью МЧС России «За отличие в службе» I степени — 2015 г.

(Из официальной биографии).

Интересно, что все они получены начиная с 2005 года, когда Мамонтов стал начальником управления материально-технического обеспечения главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Растрата

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Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 мая, в рамках уголовного дела о халатности и растрате был задержан не только начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, но и начальник отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григорий Терентьев.

По мнению следствия, они не запланировали и не проверяли, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра «Зимняя вишня». Сумма средств, растраченных Мамонтовым и другими неустановленными пока лицами, могла составить порядка 2 млн рублей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Он начался на четвёртом этаже торгового центра в тот момент, когда большинство посетителей смотрели мультфильмы в кинотеатре (был первый день весенних каникул). Поэтому большинство из 60 погибших — задохнувшихся и заживо сожжённых — были дети. Вместе с Кемерово, без преувеличения, горевал весь мир.

Интересно, мечтал ли Александр Мамонтов получить за «Зимнюю вишню» еще одну награду?