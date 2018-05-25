



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики направил письмо своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. И преподнес неожиданный сюрприз. «Предстоящие месяцы откроют возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, — написал Трамп, — что создаст более хорошие возможности для расширения сотрудничества между США и Азербайджаном». Но при этом сделал важное дополнение, которое почему-то опускают некоторые СМИ: «Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты искренне желают сотрудничать с Вами для устойчивого урегулирования этого конфликта мирным путем».

Чтобы оценить значимость маневра Трампа, обозначим некоторые элементы фонового характера. Баку заявил, что поддерживает сохранение соглашений с Ираном по его ядерной программе. Осудил на недавнем саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Для Азербайджана это имеет принципиальное значение, потому что Вашингтон провел эту акцию вопреки всем решениям ООН, тогда как Баку считает необходимым при урегулировании нагорно-карабахского конфликта руководствоваться принятыми еще в начале 1990-х годов резолюциями Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Азербайджан позиционирует себя в качестве стратегического партнера Турции, в отношении которой США стали вводить санкционный режим. В итоге Баку оказывается в геополитическом эпицентре между попавшими под американские санкции Россией, Ираном и Турцией. Поэтому Азербайджану, который гордится своей так называемой сбалансированной политикой равноудаленности, рано или поздно придется делать выбор. Не случайно в Вашингтоне в условиях противостояния с Тегераном заговорили о «росте стратегической важности Баку», о создании условий, при которых он не смог бы сотрудничать в рамках известных треугольников Россия — Иран — Азербайджан и Россия — Турция — Азербайджан.

В такой ситуации ход Трампа на карабахском направлении является логичным. Он будет сейчас обхаживать Алиева, подмигивать Баку и посылать туда американских высокопоставленных чиновников. Когда президент США пишет коллеге, что «предстоящие месяцы откроют возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта», то намекает, будто бы Вашингтон уже прорабатывает сценарии своих дальнейших действий. И чего следует ожидать? Похоже, что Трамп намерен выступить в роли главного посредника в разрешении нагорно-карабахской проблемы.

Ради этого, как предполагают некоторые бакинские эксперты, он может выступить с инициативой организации встречи в Вашингтоне между Алиевым и новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который, кстати, уже выступил с заявлением о необходимости считать Республику Арцах (Нагорный Карабах) стороной конфликта. Азербайджанский политолог Эльхан Шаиноглы считает важным обратить внимание на то, что Трамп указывает на «предстоящие месяцы», которые и «откроют возможности для урегулирования». В этой связи высказывается следующая версия: Пашинян, которого на Западе рисуют своим сторонником, пойдет на определенные уступки Алиеву, а тот согласится считать Степанакерт стороной конфликта. Но не страной.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Далее им может быть предложен план урегулирования, на существование которого на протяжении последних двух-трех лет намекали американские сопредседатели в Минской группе. Однако поскольку они не раскрывают свои карты, указывать на детали их плана бессмысленно. Хотя ясно, что речь идет об определении правового статуса районов, входящие в состав Нагорного Карабаха, его статуса и гарантиях безопасности, беженцах, возможно, о вводе в нейтральную зону на линии противостояния международных миротворческих сил.

Трамп не романтик. Он, конечно, понимает, что сразу достигнуть необходимого результата будет непросто. Но в его силах на определенное время завязать на себя Баку и Ереван, лишая Москву и Париж возможности продвигать свои инициативы. Трампу сейчас важно выиграть стратегическое время для выстраивания новой политики в регионе. Ну, а потом можно будет «умыть руки», что становится важным фактом. Сегодня на столе переговоров лежат разработанные документы, стороны не отрицают их существование. Это и Мадридские принципы, и принятые в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге, и в 2017 году в Женеве решения.

Но до сих пор они ничего не дали — и Трамп получил возможность сохранять интригу. Посмотрим, что будет дальше.