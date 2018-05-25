Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 22 мая составляли 9,071 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 12 мая выросли на 530 млн кубометров. Темп заполнения хранилищ превысил 50 млн кубометров в сутки. Такими темпами до начала отопительного сезона Украина успеет закачать примерно 8−8,5 млрд кубометров, т. е. в итоге выйдет на прошлогодние объёмы запасов.

Срок моратория на повышение цен на газ для населения истекает, остаётся уже меньше недели, и в киевском правительстве по этому поводу растут панические настроения.

«Я знаю, что есть много людей, которые хотят мне надеть это на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман в этом виноват, но не Гройсман в этом виноват и не украинцы, виновата ситуация сегодня, из которой мы должны найти правильный выход… Да, эти обязательства (о приведении цен на газ к рыночному уровню) есть, и я вам сказал о том, что мы думаем, как выйти из этой ситуации», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Верховной раде.

Франсиско Гойя. Колосс (Паника). 1808-1812

Что там думать — придётся повышать. Тем более что промышленных потребителей уже «обрадовали».

"За последний месяц оптовые цены на газ на европейском рынке увеличились на 8−12%. Соответственно, мы также вынуждены поднять цены для наших коммерческих потребителей», — говорится в сообщении «Нафтогаза Украины».

С 1 июня промышленникам придётся выложить за тысячу кубометров 9953−10 893 грн (+8,5−8,9% к майской цене). Особенно «обрадуются» новым тенденциям производители азотных удобрений, у которых стоимость газа составляет примерно 70% себестоимости продукции, и потребители — фермерские хозяйства и агрохолдинги (на импорт российских удобрений с весны введено временное эмбарго).

Впрочем, повышать тарифы, возможно, будет уже не Гройсман, а кто-то другой. Информагентство «Украинские новости» со ссылкой на свои источники озвучило якобы один из сценариев правительства: продлить мораторий ещё на 3 месяца (т. е. до 1 сентября), после чего подать в отставку, чтобы не нести ответственности за повышение цен. После этого можно будет со спокойной душой отдохнуть и идти на выборы, рассказывая избирателю: «при мне тариф на газ не повышался, был мораторий, а МВФ с его требованиям мы посылали во все места».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Украинский избиратель после четырех лет беспощадных реформ чуток к подобной риторике.

На этой неделе в Киеве грянул серьёзный скандал. Дело к нему шло уже давно. Участники — городская власть, «Киевэнерго» (входит в частный энергохолдинг «ДТЭК-Энерго» Рината Ахметова) и «Нафтогаз Украины». Предмет спора — городские теплосети, которые по настоянию властей переходят с баланса «Киевэнерго» на баланс города. В процессе передачи в процесс вмешался «Нафтогаз» и потребовал от Киева уплатить 5 млрд грн. долгов за газ, висевших на «Киевэнерго». Вряд ли вся эта немалая сумма — долги, скорее всего, частично это зависшие платежи, да и долги небезнадёжные. Однако «Нафтогаз» потребовал от столицы срочной уплаты, а там, мол, разбирайтесь сами, кто кому должен.

«…мы столкнулись с тем, что «Нафтогаз» выставил нам требование о подписании договора на поставку природного газа — взять на себя долги «Киевэнерго». А отсутствие такого договора означает остановку ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, что приведет к отсутствию горячей воды и отопления. Мы сейчас должны выразить четкую политическую позицию: никогда долги «Киевэнерго» не станут долгами киевлян. Долги должен возвращать тот, кто их создал», — пояснил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов во время обсуждения создавшейся ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

Однако часть киевских депутатов разошлась не на шутку.

«У меня есть предложение сделать запрос, на каком основании дом, где находится «Нефтегаз» по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 6, решением Кабмина еще во времена премьера Кинаха без согласия Киевского городского совета был передан в собственность «Нефтегаза». Если перерегистрировали без нас, то в судебном порядке мы вернем это помещение и выселим «Нафтогаз», — горячился на заседании депутат горсовета и бывший мэр Киева Александр Омельченко.

Пока что городские власти постановили: долг не признавать и не отдавать, с руководством «Нафтогаза» поговорить ещё раз, а предложение бывшего мэра изучить. Поэтому не исключено, что мы ещё станем свидетелями выселения «Нафтогаза».

Любопытно, что и сам «Нафтогаз» находится в похожей ситуации, т. е. пытается обосновать, что долги за потреблённый газ — не его. Речь о газе, поставляемом «Газпромом» на неконтролируемые Киевом территории.

«Газпром» прекратил присылать нам счета за поставки газа в неподконтрольные территории, но объемы поставок газа увеличил и отображает их в своей отчетности», — говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».

Magnascan Бытовой газ. Конфорка

Позиция же «Газпрома» проста: газ на эти территории поставляется в соответствии с действующим договором от 2009 года. Стокгольмский арбитраж, где поставки на территории ЛДНР также рассматривались, хотя и отказался обязать Украину уплатить эти долги, записал их на «Нафтогаз». По состоянию на июнь прошлого года стоимость поставленного газа оценивалась в 1 млрд долл., и если темпы потребления сохранились, то сегодня это примерно 1,5 млрд долл.

Замглавы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, нардеп от Блока Петра Порошенко (БПП) Ольга Белькова выступила за создание всеукраинского реестра потребителей газа.

«Никто в государстве сейчас не знает, кто и сколько заплатил за газ, и отсюда возникают конфликты, в которых государство не в состоянии разобраться. Верховная рада должна вмешаться в эту ситуацию. Для этого нужно проголосовать законопроект, который обязывает облгазы создать единую базу абонентов и передать ее регуляторам», — высказалась она на заседании согласительного комитета в парламенте.

Депутат пояснила, что требовать такой документ государство имеет полное право, поскольку субсидирует потребление газа примерно половине домохозяйств Украины. Но поскольку единого реестра нет, то непонятно, кто и сколько потребляет, какова динамика, насколько регулярно получатель субсидии сам оплачивает газ и т. п.

(сс) LA(Phot) Keith Morgan Линии электропередач

В январе — апреле Украина потребила 15,8 млрд кубометров газа (+4% к аппг). Причём произошло это исключительно за счёт промышленности (5 млрд кубометров, +25% у аппг)

Электроэнергия

Минэнерго Украины, к сожалению, пока не предоставило журналистам актуальной информации о запасах угля. Последняя доступная информация датируется 16 мая и уже устарела.

Энергоблок № 1 Криворожской ТЭС компании «ДТЭК-Энерго» 18 мая был остановлен из-за аварии, сообщила пресс-служба электростанции. К счастью, пострадавших нет, мощность временно выведенного из эксплуатации блока ДТЭК заменила энергоблоком № 5 этой же станции, находившимся в холодном резерве.

Украина по итогам января — апреля нарастила потребление электроэнергии до 54,355 млрд кВт•ч (+3,1%), а производство — до 56,534 млрд кВт•ч (+2,3%). Структура производства за этот период для Украины довольно нетипична. Скажем, доля атомной энергетики упала до 48% (обычно колеблется в пределах 52−56%). Как уже отмечалось, причина этого — большое количество блоков АЭС, одновременно находящихся в ремонте. Компенсируют это, как и в 2016 году, тепловые станции — почти 39% (обычно 33−35%). Активно растёт выработка электроэнергии на ветро‑ и солнечных электростанциях, однако пока не в тех объёмах, чтобы компенсировать простои атомщиков. Даже с гидроэлектростанциями им пока ещё рано тягаться: 0,78 и 5,7 млрд кВт•ч соответственно.

Raimond Spekking Бурштынская ТЭС

Экспорт электроэнергии за этот период также вырос — до 2,189 млрд кВт•ч (+8,8% к аппг). Дополнительные объёмы (127 и 103 млн кВт•ч соответственно) купили Польша и Венгрия. А вот Молдавия наоборот сократила закупки на 53 млн кВт•ч.

Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус указывает, что украинцы по сути спонсируют компании ДТЭК экспорт электроэнергии. А значит, и европейские потребители имеют возможность платить за украинскую электроэнергию чуть меньше: добрые украинцы берут эти тяготы на себя.

Такая ситуация сложилась из-за специфического устройства энергорынка Украины, а также резкого увеличения себестоимости производства электроэнергии на ТЭС (в Европу идёт энергия, вырабатываемая Бурштынской и Добротворской ТЭС). Технически это происходит так:

«Сначала эти ТЭС продают свою дорогую электроэнергию госпредприятию «Энергорынок» по цене 1930 грн./МВт•ч, а затем «ДТЭК-трейдинг» выкупает для экспорта эту электроэнергию по [внутренней] цене оптового рынка [Украины] — 1587 грн за МВт•ч. Исходя из цен за май, расчеты показывают, что в 2018 году эта разница составит около 1,6 млрд грн., которые дополнительно заплатят потребители», — пишет эксперт в своём материале для «Бизнес.Цензор.нет».

Pxhere.com Изношенное электрооборудование

По закону любой энергогенерирующий актив обязан продавать энергию в общий «котёл» и уже потом выкупать её по оптовой цене. Бурштынский энергоостров обособлен от ОЭС Украины, и экспортные ТЭС не имеют никакой технической возможности сделать это. Поэтому вся описанная процедура происходит чисто формально: «Энергорынок» фактически дотирует производство и экспорт электроэнергии частной компании на 343 грн. за каждый мегаватт•час. Для сравнения: атомщики годами безуспешно пытаются повысить тариф, по которому с ними рассчитываются за электроэнергию, на 200−250 грн./МВт•ч.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк наконец озвучил, во сколько украинцам примерно обойдутся RAB-тарифы.

«Мы будем платить больше, но не смертельно. Подорожание может быть 4−5%», — рассказал чиновник в интервью изданию «Экономическая правда».

Учитывая, что сегодня украинцы платят 1,68 грн./кВт•ч, речь идёт примерно о 0,07−0,08 грн. за каждый киловатт, т. е. дополнительных 14−16 грн в месяц при потреблении 200 кВт•ч. Впрочем, ранее мы описывали планы НКРЭКУ по постепенному повышению тарифа на электроэнергию к 2021 году до уровня безубыточности, т. е. примерно до 2,6 грн./кВт•ч. Так что непонятно, от какой величины следует считать.

По словам Дмитрия Вовка, собранные таким образом средства планируется пустить на обновление электросетей.

«Нас через 11 лет ждет отсутствие сетей, потому что износ будет равен 100%», — предупредил он.

Pxhere.com Деньги на электричество

В украинской электроэнергетике стартовал процесс анбандлинга, т. е. разделения облэнерго. Это предусмотрено законом Украины «Об энергорынке» (принят в прошлом году, с этого постепенно вступает в силу, окончательно начнёт регулировать энергорынок к концу 2019 года), а также требованиями Третьего энергопакета ЕС. А поскольку Украина взяла курс на интеграцию своей энергосистемы с сетью системных операторов передачи электроэнергии Европы (ENTSO-E), ей приходится внедрять в своё законодательство общеевропейские нормы. Так, из состава «Донецкоблэнерго» и «Днепрооблэнерго» были выделены, соответственно, «ДТЭК Донецкие электросети» и «ДТЭК Днепровские электросети». Таким образом, работоспособность электросетей и вопросы доставки электроэнергии потребителям — теперь забота новосозданных компаний. Донецкое и Днепропетровское облэнерго стали первыми, в дальнейшем аналогичным образом поступят и с другими облэнерго.

Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит в размере 211 млн евро. Кредит необходим «Укрэнерго» для финансирования проекта «Программа повышения надежности подстанций», который также направлен на интеграцию ОЭС Украины с ENTSO-E.

Анбандлинг есть, но рынка-то пока нет, напоминает директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«Определение общей рыночной цены и прогнозной оптовой рыночной цены на электрическую энергию определяется по постановлению несуществующей сейчас НКРЭКУ [эксперт имеет в виду, что в НКРЭКУ уже некоторое время нет кворума — Ред.]. То есть, её очень сложно определять, а кворума НКРЭКУ нет, поэтому изменить эту методику нельзя. В этой же формуле «сидят» знаменитые формулы «Роттердам+», «Дюссельдорф+» и все остальные», — анализирует эксперт.

Т. е. Украина пока идёт по пути внедрения внешних атрибутов рынка электроэнергии. Тогда как самого главного признака — рыночного тарифа и методики его определения и коррекции — нет и пока не предвидится.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Уголь

На Украине вскоре подорожает не только газ, но и уголь. Напомним, что его стоимость зависит от котировок на бирже в Роттердаме. А котировки там ещё в середине мая рванули вверх на фоне повышенного спроса на энергоресурсы со стороны Китая. Это уже привело к росту стоимости электроэнергии в Германии — тариф на 2019 год вырос почти до 42 евро/МВт•ч. Однако это всё равно ниже, чем на Украине, где промышленность платит около 55 евро.

Впрочем, на Украине такие колебания требуют времени. Пока стоит ожидать, что возмещение ТЭС со стороны энергорынка будет увеличено для покрытия себестоимости производства. Сделают это, скорее всего, снова за счёт атомщиков и лишь затем начнут думать, как и на сколько повышать тариф на электроэнергию. Цена на уголь начала расти очень не вовремя, на носу президентские и парламентские выборы. Более того, соучредитель Центра энергетических стратегий Юрий Корольчук указывает, что украинский рынок как раз и защищает формула «Роттердам+».

»…поскольку методика расчета стоимости угля предусматривает средние ценовые показатели за прошлые 12 месяцев. Штормы пройдут, Китай уменьшит спрос. И цена стабилизируется», — анализирует эксперт.

Только вот какое дело. Он говорит о цене угля, которая закладывается в себестоимость производства электроэнергии, но производителям-то всё равно придётся закупать уголь по актуальным ценам — пока не «пройдут штормы». Т. е. они всё равно эти затраты понесут, а значит, и найдут способ переложить их на потребителя.

Впрочем, на Украине и без повышенного китайского спроса есть факторы, толкающие цену на уголь вверх. Согласно данным о производственных показателях государственного угольного сектора за февраль 2018 года, опубликованных Минэнерго, средняя себестоимость (только себестоимость!) тонны угля госшахт составляет 3125 грн за тонну. Т. е. примерно в 1,5 раза дороже текущих расценок и уж точно дороже тех 90 долл., что просят за уголь в Роттердаме. .

Нефть

Согласно данным «Консалтинговой группы А-95», Украина приостановила импорт мазута. Причём случилось это ещё в апреле, однако известно стало только теперь. Эксперты связывают это с сезонным падением спроса. Однако тогда непонятно, почему от сезона к сезону спрос у потребителей меняется. Скажем, за I квартал этого года импортировали только 20,2 тыс. тонн мазута, тогда как за тот же период прошлого года — 95 тыс. тонн. Поэтому, скорее, причину следует искать в росте стоимости нефти на мировых рынках, из-за чего дорожают также и нефтепродукты. Причём перед отопительным сезоном стоимость мазута может быть ещё выше, но ТЭС и ТЭЦ сегодня ничего сделать не могут: вначале им необходимо добиться отражения в тарифе новой цены мазута. Иначе разницу они оплатят из своего кармана.