Президент США Дональд Трамп шокировал экспертов в области внешней политики, когда во время своей предвыборной кампании заявил, что готов к переговорам с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В 2018 году Трамп принял неожиданное предложение о проведении саммита с лидером КНДР. В итоге глава Белого дома в очередной раз шокировал общественность, пишет Даг Бандоу в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ни у кого и мысли не было о том, что переговорный процесс с КНДР будет легким. Были опасения, что президент оказался в плену нереалистичных ожиданий. Убежденный в том, что его угрозы в адрес КНДР поставили Пхеньян на колени, Трамп, вероятно, предположил, что северокорейский лидер был готов сдаться, согласившись на запуск необратимого процесса денуклеаризации в обмен на демонстрацию доброй воли и обещания о будущих выгодах.

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Сегодня Трамп в ответ на «открытую враждебность» со стороны КНДР решил отменить саммит. На самом деле реакция КНДР была вызвана действиями США. Вашингтон уже решил отпраздновать победу, считая, что КНДР согласилась со всеми суровыми требованиями.

Более того, советник по национальной безопасности Джон Болтон начал рекламировать «ливийскую модель» денуклеаризации. Мало того, что в сравнении с Ливией КНДР обладает более продвинутыми военными программами, так она еще имеет мишень для ответного удара (Сеул) в случае нападения США. Самое важное заключается в том, что, пообещав бывшему ливийскому лидеру Муаммару Каддафи экономические выгоды и всяческую поддержку, США воспользовались слабостью Ливии после отказа от ядерной программы, чтобы свергнуть Каддафи в 2011 году. Ранее в КНДР уже заявили, что никогда не попадутся на такую уловку.

Defense.gov Американские вертолеты AH-1W Super Cobra во время операции США в Ливии

Конечно, такие заявления США вызвали открытую враждебность КНДР, на которую сослался Трамп, но северокорейское руководство не отказалось от проведения саммита. Скорее всего, Пхеньян решил напомнить США о том, что саммит предполагает переговоры и что у США тоже есть определенные обязательства: прекратить «враждебную политику» в отношении КНДР. К сожалению, президент США и вице-президент Майк Пенс лишь усугубили проблему, когда заявили, что КНДР постигнет судьба Ливии, если она откажется от сделки. И всё это на фоне недавнего выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

Угрозы в отношении КНДР носят контрпродуктивный характер. Все эти угрозы о возможном нападении еще раз напомнили КНДР, что ядерная программа была разработана специально для того, чтобы предотвратить военное нападение со стороны США. Тем не менее саммит между США и КНДР мог бы стать продуктивным. Ядерная программа Северной Кореи могла бы оказаться под контролем, а Ким Чен Ын мог бы пойти на определенные уступки.

Конечно, для США желательна полная денуклеаризация КНДР, но было бы глупо отказываться от любых возможностей, которые могли бы привести к ограничению ядерной программы Северной Кореи. Простой запрет на проведение ракетных и ядерных испытаний существенно ограничил бы возможности КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, способных достигнуть США.

Сокращение ядерного арсенала КНДР и численности развернутых войск, а также создание регулярных каналов коммуникации и продолжение переговоров по целому ряду вопросов, начиная с безопасности и заканчивая правами человека, могли бы войти в повестку саммита КНДР — США. По меньшей мере саммит мог бы снизить вероятность совершения ошибки, которая могла бы привести к конфронтации или даже широкомасштабной войне.

К сожалению, отменив саммит, президент Трамп упустил возможность для снижения напряженности на Корейском полуострове и, возможно, трансформации всего региона. Его решение может вызвать подозрение у КНДР. А собирались ли США вообще вести серьезные переговоры, подразумевающие уступки как со стороны КНДР, так и со стороны Вашингтона? Будет не удивительно, если КНДР вновь решит поднять градус геополитической напряженности.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

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Решение Трампа об отмене саммита также подрывает его попытки, направленные на получение поддержки Пекина и выстраивание координации с Южной Кореей. Трамп нанес ущерб своей репутации в глазах региональных союзников. Пекин, вероятно, укажет на то, что он предпринял всё необходимое, чтобы организовать прямые переговоры с Ким Чен Ыном, но решение Трампа подорвало все эти усилия. Почему теперь КНР вообще должна сохранять давление на КНДР, когда США сами взяли и отказались от возможности заключения соглашения с Пхеньяном?

Хуже всего то, что решение Трампа может быть использовано противниками саммита с КНДР в качестве оправдания начала военных действий. Сторонники Трампа считали, что Ким Чен Ын сам отменит саммит, но какая теперь разница?

Текущая ситуация опасна, но военный удар — это не вариант. Жизненно необходимо, чтобы американская администрация предотвратила возобновление конфронтации, которая может перерасти в конфликт.